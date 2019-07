DWDL-Rundfunkrat: Polizisten, Promis und ein Maskenball

© DWDL

Das Finale von "The Masked Singer" steht auf dem Programm - und auch Sat.1 hat die Promis für sich entdeckt: Am Vorabend sollen einige von ihrer privaten Seite gezeigt werden. Außerdem: Eine ARD-Doku befasst sich mit Polizisten als Täter.



28.07.2019

Montag, 21:55 Uhr, Das Erste

Jedes Jahr gibt es in Deutschland 2.300 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte wegen gewaltsamer Übergriffe - und die Opfer haben kaum eine Chance auf Aufklärung oder gar Wiedergutmachung. Im Gegenteil: Oft werden sie mit Ermittlungsverfahren überzogen und landen nicht selten selbst auf der Anklagebank. Die "Exklusiv"-Dokumentation, die die "Kontraste"-Redaktion zusammen mit dem "Spiegel" umgesetzt hat, zeigt aktuelle Fälle und geht der Frage nach, warum Polizeigewalt in Deutschland faktisch straflos bleibt.

Dienstag, 20:15 Uhr, BR Fernsehen

Start der fünften Staffel: Angelika Schnell (Ursula Strauss) muss herausfinden, warum eine traditionelle Brautentführung tödlich endete und gerät mit Franitschek (Wolf Bachofner) in eine seltsame Gemeinschaft. Zudem ist die zweifache Mutter ziemlich gereizt, da ihr Sohn Jan (Simon Morzé) in eine Drogengeschichte verwickelt zu sein scheint. Die Hochzeit muss nicht zwingend der schönste Tag im Leben einer Frau sein: Die junge Braut Alice Leutgeb wird samt weißem Kleid und neuem Ehering im Wald gefunden. Die ersten Spuren führen Angelika und Franitschek zu einer mysteriösen Lebensgemeinschaft von Aussteigern, und auch Alice' Witwer scheint keine weiße Weste zu haben.

Montag, 21:15 Uhr, DMAX

In dem neuen DMAX-Format treten verschiedene Autos gegeneinander an und werden verglichen. Es geht um Motorleistung, Reparaturanfälligkeit, Alltagstauglichkeit und Kosten für den Unterhalt. Präsentiert wird die Sendung von den beiden KFZ-Experten Helge Thomsen und Jens Seltrecht. Im Anschluss startet mit "Driftbrothers" übrigens noch eein weiteres Motor-Format.

Montag bis Freitag, 18:00 Uhr, Sat.1

Nach dem Aus von "Endlich Feierabend" versucht es Sat.1 am Vorabend neuerdings mit "Promis Privat". Die Sendung begleitet VIPs - oder solche, die Sat.1 dafür hält - in ihrem Alltag fernab von der glamourösen Promiwelt, bei entscheidenden Wendepunkten und Neuanfängen in ihrem Leben. Sie stehen zwischen den Welten: Auf dem roten Teppich auf der einen, als Privatmensch auf der anderen Seite. Und mit welchen Problemen kämpfen sie? Es geht also um die wirklich wichtigen Fragen.

Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Fünf Prominente wurden bereits enttarnt - und die restlichen fünf sind in der Final-Show an der Reihe, die am Donnerstagabend bei ProSieben zu sehen ist. Keine Frage, "The Masked Singer" ist der größte Show-Hit dieses Sommers. Zuletzt lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei fast 30 Prozent - da ist es äußerst wahrscheinlich, dass diese Marke mit der letzten Folgen geknackt wird, immerhin warten Monster, Astronaut & Co. noch auf ihre Demaskierung.

