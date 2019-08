DWDL-Rundfunkrat: Bleibtreu, Liebe und eine neue Soap

© DWDL

Mit "Herz über Kopf" versucht sich RTL an einer neuen Dailysoap, Charlotte Roche spürt bei Arte Liebesritualen in aller Welt nach und Moritz Bleibtreu ist in einem ARD-Drama zu sehen. Außerdem startet eine neue Show mit Michael Kessler.



© SWR/AlamodeFilm/Felix Cramer

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Wirtschaftsanwalt Urs Blank (Moritz Bleibtreu) ist der unangefochtene Star auf seinem Gebiet. Er ist erfolgreich, hat Geld und die für ihn perfekte Frau (Doris Schretzmayer). Als sich aufgrund seiner harten Verhandlungstaktik ein Geschäftspartner umbringt, fängt Urs an, sein bisheriges Leben infrage zu stellen. Vielleicht auch deshalb fühlt er sich so zu Lucille (Nora von Waldstätten) hingezogen, die ihm mit ihrem alternativen Lebensstil eine ganz neue Welt eröffnet - und ihn zu einem Trip mit halluzinogenen Pilzen verführt.

Produktion: Alamode Film





© TVNOW / Stefan Behrens

Montag bis Freitag, 17:00 Uhr, RTL

Romance meets Crime in der neuen Dailysoap bei RTL: Kathis Mann Manuel ist vor zwei Jahren spurlos verschwunden. Aber Kathi (Mandy Neidig) wuppt ihr Leben und das ihrer Kinder auch alleine. Als sie einen schweren Autounfall erleidet, taucht wie aus dem Nichts Robert auf, der sie und ihre Kinder aus dem brennenden Wrack zieht. Sie ahnt nicht, dass Robert als Polizist auf sie angesetzt wurde, um Manuel zu finden, der als Mörder seines Vaters und Mittäter in einem spektakulären Goldraub gesucht wird.

Produktion: TFS - The Fiction Syndicate

© DMAX/Tilman Schenk

Dienstag, 20:15, DMAX

Seit Jahren schon ist "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" die erfolgreichste Eigenproduktion von DMAX. Jetzt steht die neue Staffel mit 13 weiteren Folgen an, in deren Mittelpunkt erneut Michael Manousakis und das Team von "Morlock Motors" steht, das weltweit nach ausrangierten Armeefahrzeugen sucht und diese liebevoll restauriert. Danach folgt übrigens mit "Roter Stahl - Der Panzer-Clan" eine weitere Eigenproduktion.

Produktion: spin tv

© Florianfilm

Mittwoch, 21:35 Uhr, Arte

Um die Magie des Zusammenseins immer wieder heraufzubeschwören, gibt es überall auf der Welt Liebesrituale. In der Arte-Reihe "Love Rituals" spürt Charlotte Roche diesen kulturspezifischen Liebesritualen nach. Sie wirken manchmal so bizarr und seltsam, dass sich die westlichen Wesen aus Deutschland, Frankreich, Europa einfach gestrickt vorkommen. Und doch erkennt man den tieferen Sinn, eine universelle Gültigkeit der zugrundeliegenden Motive, die auch die westlichen Liebeswirren ansprechen.

Produktion: Florianfilm

© rbb/Peter Scholl

Freitag, 20:15 Uhr, RBB Fernsehen

Er hat lange von der großen Samstagabendshow geträumt - mit Showtreppe, Big Band und Stars aus aller Welt. Nun wird Michael Kesslers Traum wahr - aber ohne Showtreppe und Big Band. Und nicht am Samstagabend. Kessler steht außerdem nicht im Studio, sondern kreuzt quer durch die Hauptstadt. Mit Howard Carpendale singt er das Duett seines Lebens, mit Inka Bause plant er eine Überraschung.

Produktion: Riverside Entertainment

