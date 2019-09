DWDL-Rundfunkrat: Survivor, Masken, Serien-Hochkaräter

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Mit "Survivor" und "Wild im Wald" hält die neue Fernsehwoche gleich am Montag zwei Show-Neustarts bereit. Aber auch im Serien-Bereich ist einiges geboten: Hier stehen Premieren mit Russell Crowe und Hugh Grant auf dem Programm.



15.09.2019

© TVNOW / Richard Hübner

Montag, 20:15 Uhr, Vox

Vox wagt einen neuen Anlauf, die in den USA seit vielen Jahren erfolgreiche Abenteuershow "Survivor" nach Deutschland zu holen. Unter dem Motto "Durchhalten, überlisten, besiegen!" verlangt "Survivor" 18 Spielern auf einer Insel mental und körperlich alles ab. Doch nur einer von ihnen kann sich in der Gruppe beweisen, in den Wettkämpfen siegen und eine halben Million Euro ergattern. Die Moderation des Formats übernimmt Florian Weber, der zuletzt noch das "ARD-Buffet" präsentierte.

Produktion: Banijay Prodictions Germany





© Showtime

Montag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic HD

In der heutigen politisch aufgeladenen Zeit, gibt es kaum einen Medienmacher, dessen Einfluss auch nach dem Ableben noch eine große Rolle spielt. Roger Ailes formte Fox News zu einem mächtigen Sender, der die Art und Weise der Berichterstattung über die höchsten politischen Ämter unwiderruflich verändert hat. Um die Entwicklung zu verstehen, die zum Aufstieg der republikanischen Partei bis hin zur Präsidentschaft von Donald Trump führte, muss man Ailes verstehen. Verkörpert wird er in der Showtime-Miniserie von Russell Crowe.

Produktion: 3dot Productions u.a.

© BBC

Donnerstag, 20:15 Uhr, Sony Channel

In dem Dreiteiler, der sich bereits zu den diesjährigen Golden-Globe-Gewinnern sowie zu den BAFTA-Preisträgern zählen kann, wird der Lebensweg eines charismatischen britischen Spitzenpolitikers begleitet, der wegen Verschwörung zum Mord angeklagt wird. Anfang der 60er Jahre beginnt der britische Abgeordnete Jeremy Thorpe (Hugh Grant) eine stürmische geheime Affäre mit dem Stallburschen Norman Scott (Ben Whishaw) - allerdings ist Homosexualität zu dieser Zeit im Vereinigten Königreich strafbar und für seine Laufbahn als Politiker alles andere als passend.

Produktion: Blueprint Television

© Netflix

ab Freitag, Netflix

Die neue Netflix-Serie erzählt in zwölf Episoden Kriminalfälle aus vier verschiedenen Ländern. Neben Frankreich, Spanien und Großbritannien spielt auch Deutschland eine zentrale Rolle. In jeder Folge geht es um ein Verbrechen, die Handlung findet dabei ausschließlich in einem Verhörzimmer der Polizei statt. In den drei deutschen Folgen übernehmen Peter Kurth, Christian Berkel, Deniz Arora, Nina Hoss, Eva Meckbach, Sylvester Groth, Florence Kasumba, Christian Kuchenbuch und Jonathan Berlin die Rollen.

Produktion: Idiotlamp Productions

© RTL II

Montag, 21:15 Uhr, RTL II

Eine neue Show für Masken-Fans: Die Kandidaten treten immer in Zweierpaaren an, wobei einer der beiden in einem überdimensionierten Tierkostüm steckt und darin einen Hindernisparcours überwinden muss. Dieser Kandidat kann nichts sehen und muss sich auf die Anweisungen seines Teampartners verlassen, der mittels In-Ear-Piece Anweisungen gibt. Den Gewinnern winken neben blauen Flecken immerhin 5.000 Euro als Siegprämie. Sonja Zietlow moderiert das wilde Spektakel, das seinen Ursprung in Großbritannien hat.

Produktion: Banijay Productions Germany

