DWDL-Rundfunkrat: Stasi, Sarpei, Hauptstadt-Talk

Eine Doppelagentin steht im Mittelpunkt eines neues ARD-Dramas, Hans Sarpei kümmert sich um die Unterschiede zwischen Ost und West und im Ersten startet der neue Hauptstadt-Talk "Hier spricht Berlin". Außerdem: "MasterChef" kehrt zurück...



29.09.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 29.09.2019 - 20:15 Uhr

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Doppelagentin Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller) gerät in einen emotionalen Ausnahmezustand, als sich das Ende der DDR ankündigt. Ihre von der Stasi sorgsam arrangierte Scheinexistenz droht aufzufliegen. Sie lebt in West-Berlin, ist mit dem Deutsch-Amerikaner Richard (Harald Schrott) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat, und arbeitet offiziell in der amerikanischen Botschaft. Inoffiziell ist sie eine Agentin der CIA. Der Stasi ist es also gelungen, eine Spionin direkt beim Klassenfeind zu positionieren. Aber dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hat: Die Mauer fällt. Dieser Umbruch lässt Saskias Leben, das von Anfang an auf einer Lüge gegründet war, implodieren. Mit dem Auftauchen der CIA-Legende Jeremy Redman (Ulrich Thomsen) scheint eine Katastrophe unabwendbar.

Produktion: Moovie

Mittwochl, 19:05 Uhr, RTL II

Auch 30 Jahre nach der Wende scheint es immer noch unüberwindbare Hindernisse zwischen Ost und West zu geben. Im neuen Teil seiner Sozial-Doku will Hans Sarpei herausfinden, welche Vorurteile es zwischen den "Ossis" und den "Wessis" immer noch gibt, ob der Osten tatsächlich voller Nazis ist und was sich hinter dem Begriff der Ostalgie verbirgt. Zwischen Oder und Rhein trifft er auf Menschen, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen mit ihm teilen.

Produktion: B.vision media

Dienstag, 23:00 Uhr, Das Erste

Für den neuen "Talk am Dienstag"-Sendeplatz steuert der RBB die Talkshow "Hier spricht Berlin" mit den Moderatorinnen Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer bei. Gäste der 90-minütigen Premieren-Sendung sind Moderator Günther Jauch, Musiker Sido, Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, Opernsänger Thomas Quasthoff und Autorin Else Buschheuer. Gesprochen werden soll über 30 Jahre Mauerfall, wichtige persönliche Wegmarken und Erfahrungen mit der Wende - übrigens ganz ohne Qualm. Nach einer Abmahnung des Vereins Pro Rauchfrei verzichtet der RBB aufs Rauchen.

Produktion: RBB

Freitag ab 22:00 Uhr und Samstag ab 22:10 Uhr, ZDFneo

Philip Nørgaard (Johannes Lassen), der Ex-Einsatzleiter der Terror Task Force, genießt seinen Sonderurlaub zusammen mit seiner Freundin Beate und deren Sohn Asgar auf Amager. Die junge dänische Muslimin June al-Baqee (Yasmin Mahmoud) sucht ihn auf und bittet um Hilfe. Sie hat in Syrien gegen den IS gekämpft und ein brisantes Video mit zurück nach Dänemark gebracht. Auf dem Video ist zu sehen, dass auch dänische Soldaten in diesen Krieg involviert sind. Der Auslands-Geheimdienst will die Veröffentlichung des Videos unter allen Umständen verhindern. Als Philip sich das Video anschauen will, muss er feststellen, dass das Material gelöscht wurde. Währenddessen wird June vor den Augen von Ansgar entführt.

Produktion: Sam Productions u.a.

Montag, 20:15 Uhr, Sky 1

Mit der Ausstrahlung der dritten Staffel seiner Kochshow ließ sich Sky viel Zeit. Nun suchen Ralf Zacherl und Nelson Müller zusammen mit Maria Groß nach dem vermeintlich besten Hobbykoch Deutschlands. Die Episoden sind dieses Mal angelehnt an cineastische Themen, die sich durch alle Outdoor-Challenges ziehen. Übrigens: Die Dreharbeiten kamen sowohl vor, als auch hinter der Kamera weitestgehend ohne Einwegplastik aus und die CO2-Emissionen wurden auf ein Minimum reduziert.

Produktion: Endemol Shine Germany

