DWDL-Rundfunkrat: Liveshow, Lügen, mysteriöser Mord

© DWDL

ProSieben lässt das "Auswärtsspiel" in gewisser Weise neu aufleben und startet "Die Liveshow bei dir zuhause". Daneben kommt die neue "Jerks"-Staffel ins Fernsehen. Außerdem: 13th Street startet "Prost Mortem" und auch in Sat.1 wird's mörderisch.



06.10.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 06.10.2019 - 20:15 Uhr

© ProSieben/Jens Hartmann

Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Ob Opa gegen Enkel, Mütter gegen Väter, Töchter gegen Söhne: In zahlreichen Sport-, Spaß- und Geschicklichkeitsspielen kämpfen zwei Familien unter Anleitung der Spielführer Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen. Unterstützt von prominenten Mitkämpfern, batteln sich die gegnerischen Familien um den Sieg. Kommentiert wird der Live-Wettkampf auf offener Straße von Elmar Paulke.

Produktion: Banijay Productions Germany





© 13th Street

Mittwoch, 21:00 Uhr, 13th Street

In der vierteiligen Serie geht es um die resolute Wirtin Gitti (Doris Kunstmann), die den mysteriösen Tod ihres Ehemanns Werner (Werner Prinz) auf eigene Faust aufklären will. Sie ist überzeugt, dass er ermordet wurde und lockt daher alle Personen, die in der Todesnacht anwesend waren, für eine letzte Runde in die Kneipe. Neben Werners Schwester Eva (Elke Winkens), ihrem Assistenten Steven (Timur Bartels), Kellnerin Zoe (Janina Fautz) zählt auch Stammgast Bernie (Simon Schwarz) zu den Verdächtigen. Jede Folge stellt einen anderen Charakter in den Fokus.

Produktion: Dor Film

© ProSieben/Anatol Kotte

Dienstag, 23:30 Uhr, ProSieben

Nachdem die dritte Staffel bereits bei Joyn ihre Premiere gefeiert hat, meldet sich die Comedyserie jetzt auch im Fernsehen mit neuen Folgen zurück. Diese beginnen dort, wo die zweite Staffel geendet hat: Die Zuschauer erfahren den Grund für Christians Verhaftung. Neben Christian Ulmen ist in der Fortsetzung auch Fahri Yardim wieder mit dabei. Daneben kreuzen viele Bekannte aus den ersten beiden Staffeln, aber auch neue prominente Gesichter das Leben der "Jerks".

Produktion: Talpa Germany

© Arte

Donnerstag, 21:00 Uhr, Arte

Eine Tragikomödie mit Präzision: Elvira, eine hingebungsvolle Partnerin und Mutter, fühlt sich von ihren Lieben nicht mehr wahrgenommen und beachtet. Tagaus, tagein quält sie sich in einem langweiligen Versicherungsjob. Kaum aus der Arbeit, geht sie einkaufen, macht den Haushalt und bekocht ihre fünfköpfige Familie. Dann scheint ihr Lebensgefährte Patrick auch noch eine Affäre zu haben. Als sich ein Knoten in ihrer Brust als harmlos erweist, erzählt sie Patrick kurzerhand, dass sie Krebs hat. Schnell beginnt die Lüge ihr Leben erstaunlich zu verändern.

Produktion: Unité de Production

© Sat.1/Petro Domenigg

Montag, 20:15 Uhr, Sat.1

Der Krimi entstand nach dem Beststeller von Andreas Gruber: Wer schafft es, das "48-Stunden-Rätsel" zu lösen und damit ein Leben zu retten? Gemeinsam mit dem Fallanalytiker Maarten S. Sneijder (Raymond Thiry) versucht Kommissarin Sabine Nemez (Josefine Preuß), einen Serienmörder zur Strecke zu bringen. Basierend auf den Geschichten von unartigen Kindern aus "Der Struwwelpeter", denen schreckliche Dinge widerfahren, plant der Psychopath seine Taten und setzt eine exakte Frist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Produktion: Constantin Television, Epo-Film

Teilen