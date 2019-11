DWDL-Rundfunkrat: Mauerfall, Hindafing und Domian

© DWDL

30 Jahre nach dem Mauerfall zeigt das ZDF den Dreiteiler "Preis der Freiheit". Außerdem: Bei Arte startet die zweite Staffel von "Hindafing" und bei TNT Serie geht "4 Blocks" auf die Zielgerade. Zudem feiert Jürgen Domian sein TV-Comeback.



03.11.2019

© ZDF/Mathias Bothor

Montag bis Mittwoch, 20:15 Uhr, ZDF

1987. Die Mauer trennt die DDR von der BRD. Margot (Barbara Auer), Lotte (Nadja Uhl) und Silvia (Nicolette Krebitz) sind drei Schwestern, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Margot beobachtet als ranghohe Mitarbeiterin der Kommerziellen Koordinierung ohnmächtig, wie ihr Land auf einen Staatsbankrott zumarschiert. Ihre Schwester Lotte, alleinerziehende Mutter eines Teenagers, beginnt zur selben Zeit das System zu hinterfragen und engagiert sich für die Umweltbewegung in der DDR. Die jüngste Schwester gilt als tot, lebt aber mit neuer Identität im Westen. Sie hat ihre Kinder in der DDR zurücklassen müssen. Im Westen arbeitet sie daran, das DDR-Regime zu zerschlagen und ihre damals zurückgelassenen Kinder wieder für sich zu gewinnen.

Produktion: Gabriela Sperl Produktion, Wiedemann & Berg Television, Wilma Film





© DDR1

Samstag, 17:58 Uhr, Tagesschau24

Diese Pressekonferenz ist in die deutsche Geschichte eingegangen. Tagesschau24 zeigt noch einmal den Auftritt von SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski vor 30 Jahren, nach dessen Aussagen Bürger der DDR "unverzüglich" in den Westen reisen dürfen. Die PK bildet den Auftakt zu einem besonderen Themenabend, der weitere TV-Programme vom Mauerfall in Echtzeit präsentiert, darunter die Hauptausgabe der "Aktuellen Kamera" und die damalige Ausgabe der "Berliner Abendschau".

© BR/Arvid Uhlig

Donnerstag, 20:15 Uhr, Arte

Die bayerische Kultserie über den korrumpierbaren Lokalpolitiker Alfons Zischl kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Auch diese greift hochaktuelle politische Themen auf und beleuchtet das Leben in der bayerischen Provinz und in der Landeshauptstadt in einer zugespitzt sarkastischen Erzählweise. Als frischgebackener Abgeordneter im Bayerischen Landtag verwickelt sich Alfons Zischl (Maximilian Brückner) gleich in einen handfesten Skandal mit einem dubiosen Rüstungsbetrieb. Ein Treffen mit der Ministerpräsidentin bei deren jährlicher Treibjagd könnte seine Rettung sein.

Produktion: NeueSuper

© TNT Serie © TNT Serie

Donnerstag, 21:00 Uhr, TNT Serie

Jetzt drohen Hochmut und Hass, aber auch grenzenlose Loyalität und Liebe die Hamadys zu zerstören, während neue Kontrahenten in Berlin eintreffen und sich ehemalige Verbündete zu gefährlichen Rivalen wandeln. Die größtmögliche Gefahr, so teasert TNT Serie, könnte dem Clan in der dritten Staffel von "4 Blocks" aus den eigenen Reihen drohen. Kann Toni seine Familie und seine 4 Blocks ein letztes Mal verteidigen oder wird er alles verlieren? In der Ankündigung verrät er bereits: "Ich bin bereit für das letzte Kapitel. Du auch?"

Produktion: Wiedemann & Berg Television

© WDR/Klaus Görgen

Freitag, 23:30 Uhr, WDR Fernsehen

Jürgen Domian ist zurück - live und ohne Tabus, verspricht der WDR. In zunächst vier Ausgaben wird sich der Talker unbefangen jedem erdenklichen Thema widmen. Es kann über alles gesprochen werden: Tragisches, Trauriges, Skurriles, Lustiges, Unterhaltsames, aber auch Streitbares. Das Besondere: Jürgen Domian kennt weder die Gäste noch die Themen, die sie in seine Sendung mitbringen.

Produktion: Unique Media Entertainment

© ProSieben

ProSieben schickt Fahri Yardim in der neuen Dokutainment-Serie auf eine Reise: Der Schauspieler möchte wissen und erfahren, welche Glückskonzepte Menschen auf der Welt verfolgen: Menschliche Nähe, auch wenn sie gekauft ist? Das Nachjagen eines Schönheitsideals? Die Kenntnis der eigenen Zukunft? Selbstüberwindung für den großen Kick? Was macht wirklich glücklich? Machen diese Glückskonzepte Fahri glücklich? Wartet das Glück am anderen Ende der Welt auf ihn? Produktion: Bon Voyage Films

Montag, 22:10 Uhr, ProSieben