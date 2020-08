DWDL-Rundfunkrat: Adorf, Hirschhausen, Dschungelcamp

© DWDL

In der kommenden Woche schickt RTL wieder einige mehr oder weniger bekannte Promis in den Dschungel, Mario Adorf gibt den König der Justizvollzugsanstalt, Hirschhausen lädt zur Sprechstunde und Heino Ferch und Barbara Auer ermitteln wieder im ZDF



05.01.2020

"Alte Bande"

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Boxer (Mario Adorf) ist der König der Justizvollzugsanstalt. Nichts läuft ohne ihn in "seinem" Gefängnis, und wenn es sein muss, schlägt er auch schon mal einen deutlich jüngeren Mitinsassen k.o. - und das mit über 80 Jahren. Sein fortgeschrittenes Alter fordert jedoch zusehends seinen Tribut, was auch dem Gefängnisarzt nicht entgangen ist. Boxer soll in ein Gefängnis speziell für Senioren verlegt werden - allein die Vorstellung lässt den rüstigen Knast-Veteran erschaudern. Doch dann eröffnet ihm sein Kumpel Henne (Hermann Beyer), dass er auf der Suche nach Boxers großer Liebe Kathrin (Hildegard Schmahl) endlich fündig geworden sei.

Produktion: Elsani & Neary Media





"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Freitag, 21:15 Uhr, RTL

Ab sofort sieht die Nation wieder grün: Zwölf Promis wagen sich auch in diesem Jahr wieder in den australischen Dschungel - wegen der Buschbrände bleibt das Lagerfeuer diesmal allerdings aus. Umso wichtiger wird es sein, auf andere Weise für Zündstoff zu sorgen. Kennen muss man alle Teilnehmer freilich nicht. Neben dem ehemaligen Verkehrsminister Günther Krause und dem Ex-Boxer Sven Ottke gehören auch Elevna Miras, Marco Cerullo und Toni Trips zum diejährigen "Star"-Ensemble. Für Fans: Am Sonntagabend zeigt Dr. Bob den RTL-Zuschauern "sein" Australien.

Produktion: ITV Studios Germany

"Hirschhausens Sprechstunde"

Montag, 20:15 Uhr, WDR

Der WDR adaptiert ein französisches Gesundheitsformat, das international unter dem Titel "Let's keep it between us" vermarketet wird, mit Dr. Eckart von Hirschhausen. Das Besondere an der Produktion: Hirschhausen begrüßt darin Promis, die mit ihm über ihre Krankheiten reden. Angekündigt für die erste Staffel sind Horst Lichter, Wolfgang Bosbach und Janine Kunze. Aus dem Talk zwischen Hirschhausen und den Promis sollen sich Themen und Zusammenhänge entwickeln, die den Zuschauern "Orientierung geben sollen im Dschungel der Gesundheits-Tipps".

Produktion: Bavaria Entertainment

"Das Mädchen am Strand"

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Simon Kessler (Heino Ferch) und Hella Christensen (Barbara Auer) ermitteln zum dritten Mal in Nordholm: Nach "Tod eines Mädchens" (2015) und "Die verschwundene Familie" (2019) folgt nun also der nächste Zweiteiler. Erneut wird die Kleinstadt durch ein Verbrechen in ihren Grundfesten erschüttert. Während einer Abiturfeier am Strand verschwindet die Schülerin Jule Reinhardt (Tijan Marei). Am nächsten Morgen wird ihre Leiche an den Klippen aufgefunden. Simon Kessler von der Hamburger Mordkommission übernimmt die Ermittlungen, denn er vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Jule Reinhardt und einem Mädchen, das in Hamburg getötet wurde.

Produktion: Network Movie Hamburg

"Treadstone"

ab Freitag, Amazon

Die streng geheime, hochgefährliche Welt der CIA-Operationen aus dem "Bourne"-Universum kommt nach Deutschland: Die Produzenten des Franchise entführen die Zuschauer mit der neuen Serien in die Welt von Operation Treadstone, dem berüchtigten, verdeckten Black Ops-Programm der CIA, das Verhaltensmodifizierung nutzt, um Rekruten in fast übermenschliche Attentäter zu verwandeln - von seiner Entstehungsgeschichte bis hin zu den heutigen Missionen. Zum Cast gehören unter anderem die deutschen Schauspielerinnen Emilia Schüle und Gabrielle Scharnitzky.

Produktion: UCP

