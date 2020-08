DWDL-Rundfunkrat: Beauty, Babylon und Picard-Comeback

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Salonfähig - Wer macht schöner?

Montag-Freitag, 16 Uhr, Vox

In der Vox-Beauty-Competition "Salonfähig - Wer macht schöner?" öffnen fünf Salonbesitzer einer Stadt die Türen ihrer Beautytempel und stellen sich dem kritischen Urteil ihrer Konkurrenten. Von der ersten Einschätzung des Konzepts über eine gründliche Salon-Inspektion bis hin zur Beurteilung der individuellen Beauty-Behandlungen – jeden Tag versucht einer der Beauty-Experten, die Konkurrenz vom eigenen Salon zu überzeugen. Wer gewinnt, erfahren die Salonbesitzer am Ende der Woche, wenn jede Wohlfühloase einmal auf den Prüfstand gestellt wurde. Und dann kommt die ungeschminkte Wahrheit auf den Tisch: Wellness-Top oder Feel-good-Flop? "4 Hochzeiten und eine Traumreise" muss dafür zunächst pausieren.

Produktion: Tower Productions

RTL Spezial: Vorsicht – Falsche Polizisten!

Montag, 20:15 Uhr, RTL

"Nepper, Schlepper, Bauernfänger" jetzt auch bei RTL. Zur besten Sendezeit will Moderator Steffen Hallaschka die Zuschauer über die gängigsten Methoden von Trickbetrügern aufklären, denen immer wieder besonders ältere Menschen zum Opfer fallen. In der rund zweistündigen Sendung sind Talks mit Experten und Opfern geplant, hinzu will man in einer Undercover-Reportage aufdecken, wie Trickbetrüger arbeiten. Betroffene Zuschauer können zudem während der Sendung anrufen und mit Kriminalbeamten im Studio sprechen.

Produktion: infoNetwork

Avenue 5

Ab Montag, auf Abruf bei Sky

Hugh Laurie ("Dr. House") spielt die Hauptrolle in der Sky/HBO Koproduktion "Avenue 5". Er ist Ryan Clarke, der selbstbewusste, weltgewandte Kapitän der Avenue 5, ein luxuriöses Touristen-Raumschiff. Die achtwöchige Reise um den Planeten Saturn herum hat gerade begonnen, alle Systeme laufen rund. Doch plötzlich passiert ein technischer Fehler, der unerwartete Auswirkungen auf den Verlauf der Reise hat. Ryan sowie sein Team haben alle Hände voll zu tun, die aufgebrachten Passagiere zu beruhigen. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles, denn plötzlich scheint in diesem Raumschiff nichts und niemand echt zu sein.

Produktion: HBO/Sky

Star Trek: Picard

Ab Freitag, auf Abruf bei Amazon Prime Video

In der neuen "Star Trek"-Serie kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Rolle des ehrwürdigen Kommandanten Jean-Luc Picard zurück, den er in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" in sieben Staffeln verkörperte. Die Serie folgt dem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens. Neben Stewart ergänzen Stars wie Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Penny Dreadful), Isa Briones (American Crime Story: Versace), Santiago Cabrera (Salvation), Evan Evagora sowie Michelle Hurd (Blindspot) den Cast.

Produktion: CBS/Secret Hideout/Roddenberry Entertainment

Babylon Berlin

Freitag, 20:15 Uhr, Sky 1

Die dritte Staffel von "Babylon Berlin" beginnt kurz vor dem vernichtenden Börsencrash von 1929. Diesmal ermittelt Gereon Rath im Fall der Schauspielerin Betty Winter, die bei Dreharbeiten im Filmstudio Babelsberg ums Leben gekommen ist. Handelt es sich um einen Unfall oder Mord? Zudem ist der Fall Benda für Rath und Charlotte noch nicht abgeschlossen: Greta (Leonie Benesch) steht für das Attentat auf den Regierungsrat vor Gericht.

Produktion: X Filme Creative Pool, Beta Film, Sky, ARD Degeto

Nicht dein Ernst

Sonntag, 22:15 Uhr, WDR

Sollte ich als Gast ehrlich sein, wenn das Essen nicht schmeckt? Muss ich mich verabschieden, wenn ich eine Party verlasse? In der neuen WDR-Show "Nicht dein Ernst!" verhandeln Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe ungeschriebene Regeln des Alltags. Die Dilemma-Show startet mit dem Thema "Partys und Einladungen". Bei der Suche nach Lösungen für die kleinen und großen Zwickmühlen locken Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe in der ersten Folge Frank Plasberg aus der Reserve. Er erzählt unter anderem von seinem Verhältnis zu Mottopartys, seiner Erfahrung mit dem sogenannten Stiefeltrinken und erklärt, warum es völlig okay ist, eine Party heimlich zu verlassen.

Produktion: SEO Entertainment

