DWDL-Rundfunkrat: Wahre Geschichte und Serien-Starts

Ein ARD-Film erzählt die Geschichte der ermordeten Aynur Hatun Sürücü, zudem starten mit "Die verlorene Tochter", "Blutige Anfänger" und "WaPo Berlin" gleich mehrere neue Serien. Und bei RTL treten Sasha und Tim Mälzer gegen Zuschauer an.



26.01.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 26.01.2020 - 20:15 Uhr

© rbb/Vincent TV/Mathias Bothor

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Der Film erzählt die Geschichte von Aynur Hatun Sürücü, deren Ermordung vor 15 Jahren, am 7. Februar 2005, für einen Aufschrei sorgte. Regisseurin Sherry Hormann ("Wüstenblume") lässt Aynur in ihrem Film selbst zu Wort kommen und die Geschichte ihres eigenen Lebens erzählen. Der dokumentarische Spielfilm basiert auf Recherchen in ihrem persönlichen Umfeld, Gerichtsakten, bislang unveröffentlichten Gesprächen mit der Familie, den Tätern, Freundinnen und Freunden Aynurs und der bis heute im Zeugenschutzprogramm befindlichen Kronzeugin.

Produktion: Vincent TV

© ZDF/Alexander Fischerkoesen

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Vor zehn Jahren wurde Isa von Gems (Henriette Confurius), Tochter der Brauerei-Dynastie, auf dem großen Sommerfest des Lotheimer Gymnasiums zuletzt gesehen - danach verschwand sie spurlos. Es gab keinen Abschiedsbrief und keine Lösegeldforderung, keinen in der Nähe gemeldeten Unfall und keine Leiche. Ein Schock für ihre Familie und ihre Freunde. Aber das Leben ging weiter, es musste weitergehen - bis heute. Denn Peter Wolff (Götz Schubert) ist der festen Überzeugung, Isa gesehen zu haben: nachts in Lotheim, vor der Brauerei der Familie von Gems.

Produktion: X Filme

© TVNOW / Thomas Pritschet

Freitag und Sonntag, 20:15 Uhr, RTL

Freundschaft gewinnt: Tim Mälzer und Sasha sind Best Buddies und wollen das in ihrer neuen Live-Show unter Beweis stellen. Mit Action, Wissen und Geschick kämpfen sie gegen ein befreundetes Zuschauerpaar. Das Ziel: 100.000 Euro. Gewinnen die Herausforderer, nehmen sie das Geld mit nach Hause. Siegen Sasha und Tim, heißt es: "Die Rechnung geht auf uns!” Die beiden haben dann 24 Stunden Zeit, das Preisgeld für einen guten Zweck einzusetzen.

Produktion: Riverside Entertainment / tibool Media

© ZDF/Conny Klein

Mittwoch, 19:25 Uhr, ZDF

Semesterbeginn an der Polizeifachhochschule Halle. Die Polizeistudenten Inka, AC, Kilian und Marc werden zufällig Zeugen eines Mordes in einem Kino und rutschen so direkt in die Ermittlungen. Das Opfer ist ein Student, der unbemerkt während einer Vorstellung brutal niedergestochen wurde. Vieles deutet auf den Kinovorführer Sören als Täter. Auch die Freundin des Opfers, Michelle, und deren Bruder Dominik geraten ins Visier der Ermittler.

Produktion: Studio.TV.Film

© ARD/Daniela Incoronato

Dienstag, 18:50 Uhr, Das Erste

Die feierliche Einweihung des Pilotprojektes "Wasserkriminaldezernat Eins der Wasserschutzpolizei Berlin" - kurz WaPo Berlin - hat gerade begonnen, als schon der erste Einsatzbefehl die Rede der Polizeipräsidentin Alexandra Falkenbach (Marion Kracht) unterbricht. Das neue Team der ersten Kriminalhauptkommissarin Jasmin Sayed wird zu einem Leichenfund am Wannsee gerufen. Fast gleichzeitig wird aus dem an der Spree liegenden Berliner Dom ein bedeutendes Exponat gestohlen. Besteht zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang?

Produktion: Saxonia Media

