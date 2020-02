DWDL-Rundfunkrat: Beisenherz, Pastewka und Big Apple

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Auf geht's in die letzte Runde: Bei Amazon läuft die finale Staffel von "Pastewka" an. Gleich zwei neue Sitcoms starten in Sat.1 und Micky Beisenherz geht mit einem frischen Talk an den Start. Außerdem blickt 3sat auf das Manhattan von morgen.



02.02.2020

ab Freitag, Prime Video

Die Comedyserie geht in die letzte Staffel: In zehn Folgen werden die Zuschauer zum letzten Mal an Höhen und Tiefen der "Pastewka"-Familie teilhaben können. Mit dabei sind noch einmal alle Stars der Serie: Anne (Sonsee Neu), Hagen (Matthias Matschke), Frau Bruck (Bettina Lamprecht), Kim (Cristina do Rego), Regine (Sabine Vitua) sowie Familienoberhaupt Volker (Dietrich Hollinderbäumer) unterstützen einmal mehr Bastian Pastewka.

Produktion: Brainpool Pictures / Minestrone TV





Donnerstag, 20:15 Uhr, Arte

Auch die zweite Staffel der gefeierten Serie nimmt die Zuschauer wieder mit auf eine waghalsige Reise in die Welt der Hochfinanz, die nach der Krise mehr denn je vor einem gewaltigen Umbruch steht. Neue Player wirbeln das althergebrachte System auf, und das Spiel um Macht, Manipulation und persönlichen Ehrgeiz dreht sich weiter. Ein Kampf der Generationen, bei dem am Ende die Frage bleibt, wer die Zukunft des Systems bestimmen wird.

Produktion: Letterbox Filmproduktion / IRIS Productions / Real Film Berlin

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Neben der "Läusemutter" geht am Freitag mit "Think Big!" noch eine weitere Comedyserie in Sat.1 an den Start. Die Kölner Plattenbau-Girls Nicole (Hanna Plaß) und Ebru (Yasemin Cetinkaya) träumen darin von ihrer eigenen Nagelstudiokette "Spirit Fingers". Doch ohne Businessplan, Schulabschluss oder Ausbildung gibt es auch keinen Kredit von der Bank. Trotz aller Hindernisse lässt sich Nicole nicht beirren und denkt ganz groß: Für rund 70 Euro kauft sie sich ein gefälschtes Abitur und beschließt, BWL zu studieren, um in drei Jahren beruflich durchstarten zu können. Ob sich Nicole nicht zu hohe Karriereziele setzt?

Produktion: ITV Studios Germany

Montag, 20:15 Uhr, ntv

ntv ordnet seine Talk-Strecke neu und zeigt fortan montags "Klamroths Konter" im Wechsel mit "#timeline", das nun auch an den Anfang macht. Moderator Micky Beisenherz begrüßt in der ersten Ausgabe die Moderatorin und Kolumnistin Laura Karasek sowie Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Die neue Sendung will den Zeitgeist aufgreifen und die Aufmerksamkeit netzwärts richten.

Produktion: Fernsehmacher/MHoch2

Samstag, 19:20 Uhr, 3sat

New York ist die Stadt der Städte, eine Metropole von Weltrang. Vor allem Manhattan ist ein Sinnbild für die Stadt des 21. Jahrhunderts. Doch wie wappnet sich eine solche Stadt für die Zukunft? Wie sieht der Plan für eine lebenswerte, wettbewerbsfähige Stadt des neuen Jahrtausends aus? Am Beispiel von städtebaulichen Leuchtturmprojekten zeigt die Dokumentation, wie Manhattan den Wandel eingeleitet hat und sich den Herausforderungen der Zukunft stellt.

Produktion: prounenweb

