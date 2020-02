DWDL-Rundfunkrat: Krömer, Kitsch und großer Bruder

© DWDL

RTL startet mit einem runderneuerten Nachmittag, Sat.1 erweckt "Big Brother" zu neuem Leben und Kurt Krömer geht wieder in den Verhörraum - die neue TV-Woche bietet reichlich Abwechslung. Außerdem: Ein Familiendrama im Ersten.



09.02.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 09.02.2020 - 20:15 Uhr

© Sat.1 © Sat.1 "Big Brother - Der Einzug"

Montag, 20:15 Uhr, Sat.1

20 Jahre nach dem Start ist "Big Brother" zurück: Influencer, TV-Stars, Teenager, Fußball-Profis, Fitness-Trainer, Normalos - wer einen Social Media-Account auf Instagram, Facebook oder Pinterest hat, feiert meist jeden neuen Follower und jeden Like wie eine Eins in Mathe oder gar einen Liebesbeweis. Doch lässt sich an der Zahl der Follower der Wert eines Menschen ablesen? Oder anders gefragt: Was ist ein Mensch wert? In "Big Brother" stellen sich 14 Bewohner dieser Frage.

Produktion: Endemol Shine Germany





© SWR/FFP New Media GmbH/Bernd Spauke

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Ein gutes Jahr nach ihrer Scheidung stehen Julia (Julia Koschitz) und Tom (Felix Klare) erneut vor Gericht. Das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter soll auf Julias Antrag hin neu entschieden werden. Bei der Befragung gerät die achtjährige Anni (Lisa Marie Trense) in Panik - sie möchte lieber tot sein, als mit ihrem Vater zu tun zu haben. Was hat zu dieser vehementen Ablehnung geführt? Übrigens: Im Anschluss folgt in der ARD-Mediathek ein Talk zum Film.

Produktion: FFP New Media

© rbb/Daniel Porsdorf

Dienstag, 22:00 Uhr, RBB Fernsehen

urt Krömer trifft in sechs neuen Folgen seiner Show wieder Gäste, die nichts Besseres verdient haben – egal, ob er sie von vornherein "fürchterlich" findet oder als Freunde bezeichnet. In ansprechend beengter Kulisse sorgt Gastgeber Krömer für überraschende Begegnungen, manchmal an der Grenze zur Höflichkeit, ab und an böse, immer mit ganz speziellem Humor: 30 Minuten Krömer pur. Zu Gast in Krömers Verhörraum sind in der neuen Staffel: Sophia Thomalla, Erika Steinbach, Sido, Marcus Prinz von Anhalt und Raed Saleh.

Produktion: Probono TV

© TVNOW / Wischmeyer/Friese

Montag, 15:00 Uhr, RTL

In der neuen Rateshow mit Oliver Geissen müssen Kandidatenpaare den Wert verschiedener Gegenstände schätzen. Ziel ist es, am Ende den wertvollsten Gegenstand ausgewählt zu haben und den Gegenwert in Cash abzuräumen. Die handverlesenen Gegenstände kommen dabei von "Superhändler" Antoine Richard, der durch seine Expertise und Anekdoten für Aufklärung und gewollte Verwirrung sorgt. Im Anschluss starten mit "Marco Schreyl" und "Hensslers Countdown" zwei weitere Neustarts am RTL-Nachmittag.

Produktion: Banijay Productions Germany

© TVNow © TVNow Obdachlos - Einzug in ein neues Leben

Montag, 20:15 Uhr, Vox

Die neue Doku-Reihe begleitet sechs Wohnungslose bei einem ungewöhnlichen Projekt. Mit professioneller Unterstützung von Streetworkern bekommen sie die Chance auf einen Neuanfang - ganz ohne Vorbedingungen. Und alles beginnt mit einem Wohnungsschlüssel. Die erste Folge begleitet die Sozialarbeiter Oliver Ongaro und Julia von Lindern vom Verein fiftyfifty bei ihrer Arbeit mit den Obdachlosen. Unter anderem geht es auch um den 52-jährigen Helmut. Er ist heroinabhängig und schläft trotz eisiger Kälte im Freien.

Produktion: i&u TV

Teilen