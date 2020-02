DWDL-Rundfunkrat: Lügen, Tänzer und zwei Päpste

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

© ZDF/Conny Klein

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Annabelle Martinelli (Natalia Wörner), erfolgreiche Anwältin der renommierten Berliner Anwaltskanzlei Quante & Ackermann, ist spezialisiert auf Sexualstrafrecht. Sie ist äußerst beliebt bei männlichen Klienten. Denn eine Frau als Verteidigerin bietet vor Gericht erhebliche psychologische Vorteile. Der mehrfach vorbestrafte und höchst erfolgreiche Gangsterrapper Momo (Lefaza Jovete Klinsmann) wird beschuldigt, seine Freundin Donna (Almila Bagriacik) brutal vergewaltigt zu haben. Er bestreitet das und behauptet, seine Freundin wolle sich nur an ihm rächen, da er sie betrogen habe. Kanzlei-Chef John Quante (Fritz Karl) schärft Annabelle ein, dass sie diesen medienwirksamen Fall gewinnen soll, und sie ist guter Dinge, dass ihr das gelingen wird.

Produktion: Network Movie

© TVNow/Gregorowius

Freitag, 20:15 Uhr

13. Staffel, 14 Promis - das sind die Grundzutaten für "Let's dance". Den Auftakt zur neuen Staffel macht auch 2020 die Kennenlern-Show, in der die tanzwilligen Prominenten erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten übers Parkett wirbeln dürfen. Neben Daniel Hartwich führt Victoria Swarovski wieder durch die Show, während die altbewährte Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez das Können der prominenten Tanzeleven bewertet. Aufs Parkett wagen sich unter anderem Ailton, Sabrina Setlur, Ulrike von der Groeben und Wendler-Freundin Laura Müller.

Produktion: Seapoint in Zusammenarbeit mit Tower Productions

© ZDF/ORF

Samstag, 10:05 Uhr, Kika

Gibt es eine Spazierstockgeige? Hat Beethoven seine Kompositionen auf Fensterläden geschrieben? Und waren die Vorfahren der Faultiere wirklich drei Meter groß? In der neuen Sendung stellen Thomas Brezina und die animierte, in Reimen redende Mumie Ramfetz den jungen Zuschauern in jeder Folge fünf kuriose Gegenstände vor. Drei davon gibt es wirklich, zwei jedoch nicht. Zum Auftakt geht es unter anderem in einen Saal der Vergangenheit, in dem ein menschlicher Wecker vorgestellt wird.

Produktion: Tower10 KidsTV

© Wildside/ Haut et Court TV / Mediapro / Sky © Wildside/ Haut et Court TV / Mediapro / Sky "The New Pope"

Donnerstag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic

Nach "The Young Pope" kommt "The New Pope", die von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino kreierte und inszenierte Serie mit Jude Law sowie John Malkovich in den Hauptrollen. Pius XIII liegt im Koma. Trotz einiger unvorhergesehener, mysteriöser Umstände gelingt es dem Sekretär des Vatikanstaates, Voiello, den britischen Aristokraten Sir John Brannox auf dem Papststuhl zu platzieren. Der charmante und kultivierte John nimmt den Namen Johannes Paul III an. Zunächst scheint er der perfekte Papst zu sein, doch er verbirgt einige Geheimnisse. Bald muss er feststellen, dass es alles andere als einfach ist, den charismatischen Pius XIII alias Lenny Belardo zu ersetzen, der immer noch zwischen Leben und Tod schwebt und von Tausenden von Gläubigen wie ein Heiliger verehrt wird.

Produktion: Wildside u.a.

© Amazon © Amazon "Hunters"

ab Freitag, Prime Video

Die neue Amazon-Serie von Serienschöpfer David Weil zeigt Al Pacino in der Hauptrolle des Meyer Offerman und spielt 1977 in New York. Eine bunt gemischte Truppe von Nazi-Jägern, die sogenannten "Hunters", hat entdeckt, dass in ihrer Gesellschaft hunderte ehemals hochrangiger Nazi-Beamte leben und sich verschwören, um ein Viertes Reich in den USA zu gründen. Das Team der Jäger startet in seine blutige Mission, die Verschwörer zur Rechenschaft zu ziehen und ihre erneuten Genozid-Pläne zu vereiteln.

Produktion: Monkeypaw Productions u.a.

