DWDL-Rundfunkrat: Dunkelstadt, ESC und eine harte Tour

Mit "Dunkelstadt" feiert die nächste ZDFneo-Serie ihre Premiere. Außerdem präsentiert die ARD, wer für Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest singen wird. Und: Eine filmische Wanderung der besonderen Art.



23.02.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 23.02.2020 - 20:15 Uhr

© ZDF/Sofie Silbermann

Mittwoch, 20:15 Uhr, ZDFneo

Doro Decker (Alina Levshin) hat ein Problem mit schreiendem Unrecht und stumpfsinniger Befehlsbefolgung, was ihrer Polizeiausbildung ein jähes Ende bereitete. Doch ihr Talent für "Social Engineering", die zwischenmenschliche Beeinflussung, um Personen Informationen zu entlocken oder in ihnen bestimmte Verhaltensweisen auszulösen, macht sie zu einer verdammt guten Privatdetektivin. Beruflich gesehen eine echte Gabe, persönlich gesehen ein echter Nachteil: Doros Privatleben ist verflucht kompliziert.

Produktion: Zeitsprung Pictures

© WDR/RoxyFilm/Oliver Oppitz

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Der langjährige Freundeskreis von Clemens (Benjamin Sadler) und Corinna (Juliane Köhler) bemüht sich seit deren Scheidung, das Miteinander in einem äußerst heiklen Balanceakt aufrechtzuerhalten. Bis Clemens plötzlich stirbt. Die Clique (Anna Schudt, Elena Uhlig, Victoria Mayer, Thomas Loibl, Roeland Wiesnekker, Moritz Führmann) beschließt, eine von Clemens vor seinem Tod gemeinsam geplante Wanderung zu gehen und in der Gipfelkapelle zum Gedenken ein Foto von ihm aufzuhängen. Doch wer soll mit? Die Exfrau? Oder seine neue, deutlich jüngere Partnerin (Anna Unterberger)? Und wer bestimmt eigentlich, wer gefragt werden soll? Nicht nur die Freundschaften untereinander, sondern auch die ein oder andere Ehe werden auf dieser Tour de Force auf eine harte Probe gestellt.

Produktion: RoxyFilm

© SWR/Mischief Films

"Twin Towns"Montag bis Freitag, 17:20 Uhr

Europäische Hauptstädte haben Namensvettern in aller Welt: Paris in Texas, Berlin am Eastern Cape in Südafrika, London auf einer pazifischen Insel, Roma in Schweden oder Wien in Wisconsin. Die Dokumentationsreihe lädt den Zuschauer auf eine Entdeckungsreise in diese Zwillingsstädte ein und liefert abenteuerliche Geschichten weitab der üblichen Touristenattraktionen. Auch im texanischen Paris gibt es einen Eiffelturm – allerdings mit Cowboyhut! Die Pariser verarbeiten ihre Südstaatenvergangenheit. Und: Sie kommentieren humorvoll Ihre Verbindung zur französischen Hauptstadt: "Bonjour y’all".

Produktion: Mischief Films

© ProSieben/André Kowalski © ProSieben/André Kowalski "Late Night Berlin"

Montag, 23:10 Uhr, ProSieben

"Late Night Berlin", kürzlich nominiert für den Grimme-Preis, kehrt aus seiner Winterpause zurück. Zum Auftakt überführen Moderatpr Klaas Heufer-Umlauf und sein Komplizen-Team, unter anderem bestehend aus YouTuber Rezo, dreiste Schlüsseldienst-Abzocker auf frischer Tat. Wird diese Begegnung für sie zum Schlüsselerlebnis und kann "Late Night Berlin" sie mit ganz besonderen Maßnahmen auf den Pfad der Tugend zurückbringen? Als Gäste begrüßt Heufer-Umlauf Palina Rojinski und Elyas M'Barek im Studio.

Produktion: Florida TV

© NDR © NDR "Eurovision Song Contest - Unser Lied für Rotterdam"

Donnerstag, 21:30 Uhr

Zwei unabhängige Jurys haben in diesem Jahr ausgewählt, wer für Deutschland in Rotterdam auftritt: eine "Eurovisions-Jury" mit 100 Menschen aus ganz Deutschland und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis. In einem mehrstufigen Verfahren haben die Juroren sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch Songs bewertet. Wer mit welchem Titel im ESC-Finale für Deutschland antreten wird, zeigt One in einer 45-minütigen Sendung - die Moderation übernimmt Barbara Schöneberger.

