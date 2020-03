DWDL-Rundfunkrat: Anders, Aliens, neue Sträter-Show

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Thomas Anders kocht beim SWR und bei Syfy fallen Aliens in einer neuen Serie über Berlin her. Außerdem meldet sich Torsten Sträter im Ersten mit einer neuen Show zurück und Arte widmet sich dem männlichen Geschlecht auf besondere Weise.



01.03.2020

Donnerstag, 20:15 Uhr, Syfy

Die erste deutsche Syfy-Serie folgt einer jungen Frau namens Nora (Rosabell Laurenti Sellers), die nach der Einnahme einer Partydroge ohne Erinnerung an ihr früheres Leben aus dem Koma erwacht. Die Ermittler David Leonhart (Falk Hentschel) und Nique Navar (Florence Kasumba) gehen der Spur der Droge nach und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern. Mit der Zeit wird klar: Aliens versuchen mit einer synthetischen Droge, Menschen zu infiltrieren und deren Körper als Wirt zu benutzen.

Produktion: Katapult Filmproduktion, Red Sun Films u.a.

Montag, 23:30 Uhr, Das Erste

Denken Sie nicht an Richard Branson oder Elon Musk, sondern auch: Lutz Kayser. Der schwäbische Ingenieur träumte seit Kindertagen von den Sternen. Er seine Kollegen entwickeln eine Billigrakete, die auf eine einfache Bauweise setzt und sogar einen VW-Scheibenwischermotor verwendet, um das Einspritzen des Treibstoffes in die Triebwerke zu regulieren. Im Rahmen des Forschungsprojekts veranstaltet das Team insgesamt 2.000 Brennwerk-Versuche am Prüfstand in Lampoldshausen bei Heilbronn. Als Anfang der 1970er Jahre die Bundesregierung diese Forschung nicht weiter fördern will, gründet Kayser eine eigene Firma - das weltweit erste private Raumfahrtunternehmen. Davon erzählt die Dokumentation.

Produktion: Lunabeach TV & Media

Mittwoch, 21:55 Uhr, Arte

"Einen Penis zu haben, bedeutet, an einen Verrückten gekettet zu sein", schrieb Sophokles vor mehr als 2.500 Jahren. Und er hat bis heute Recht. Gustav Hofer und Luca Ragazzi begeben sich auf eine unterhaltsame Spurensuche im heimatlichen Italien, wo es 887 Spitznamen für den Penis gibt, und zeigen, wie das männliche Geschlecht seit jeher Politik und Gesellschaft bestimmt. Auf einer kaleidoskopischen, oft komischen und immer wieder überraschenden Reise treffen sie sich mit Menschen, deren Theorien helfen können, das Patriarchat zu erklären.

Produktion: DocLab

Donnerstag, 23:30 Uhr

Ein Jahr nach dem Ende von "Sträters Männerhaushalt" bekommt Torsten Sträter eine neue Sendung, die nach ihm benannt ist. Die Sendung versteht sich als "Abend unter Freunden", zu denen der Gastgeber zum Auftakt seinen Kabarettkollegen Jochen Malmsheimer und die Astronautin Suzanna Randall zählt. "Ich rede von Sachen, die ich toll finde", so der Kabarettist. "Das sind mal Filme, mal Bücher, das ist mal ein Song. Ich rede von Dingen, die mir auf den Sack gehen und ich sage irgendwas Lustiges."

Produktion: Prime Productions

Montag bis Freitag, 13:45 Uhr, SWR Fernsehen

Thomas Anders wandelt in seinem neuen Format auf den Spuren von Alfred Biolek. Ähnlich wie damals in "alfredissimo" begrüßt Anders in jeder Ausgabe einen prominenten Gast. Gekocht werden die Lieblingsrezepte des Gastes und des Gastgebers. Als Gäste angekündigt sind unter anderem Moderatorin Isabel Varell, Comedian Matze Knop, Ex-Boxerin Regina Halmich, Harald-Schmidt-Sidekick Manuel Andrack, Sängerin Francine Jordi oder auch Ex-Gewichtheber Matthias Steiner, Komikerin Meltem Kaptan, Schlagersänger Maximilian Arland, Parodist Jörg Knör und Wettermoderatorin Claudia Kleinert.

Produktion: SWR

"Love is blind"

komplett bei Netflix zur Verfügung

Eine Heirat, ohne dass sich die beiden Ja-sagenden je gesehen haben. Das ist das Ziel der neuen Reality-Show von Netflix, die herausfinden möchte, ob Liebe wirklich blind macht. Die Sendung besteht aus mehreren Phasen und mündet nach einem gesichtslosen Kennenlernen in einen etwas anderen Hochzeitsantrag, ehe sich die Kandidaten der Show zum ersten Mal richtig sehen. Danach verbringen die vermeintlichen Traumpaare gemeinsame Urlaube, lernen ihre Familien kennen und vor allem: sich selbst. Geht das Experiment auf, oder gibt es zu viele Haken?

Produktion: Kinetic Content

