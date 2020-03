DWDL-Rundfunkrat: Ein Dorf, Stimmen und neue Masken

© DWDL

Bei ProSieben geht "The Masked Singer" in die zweite Staffel und Sat.1 startet mit "United Voices" eine neue Musikshow. Außerdem: Das ZDF bringt Juli Zehs "Unterleuten" ins Fernsehen und mit "The Bay" startet eine spannende britische Serie.



Montag, Mittwoch und Donnerstag, 20:15 Uhr, ZDF

Im fiktiven Dorf Unterleuten leben sie zusammen: Wende-Gewinner und Wende-Verlierer, Ostalgiker, Kapitalisten, zugereiste Städter und Alteingesessene. Als der Bürgermeister die Bewohner zur Dorfversammlung lädt, ahnen viele noch nicht, welche Abgründe sich im bislang friedlichen Dorfleben auftun werden. Unweit von Unterleuten soll ein lukrativer Windpark entstehen. Während ein Teil der Bewohner beschließt, den Kampf gegen die Errichtung des Windparks aufzunehmen, beginnen die Besitzer der in Frage kommenden Landstücke, um die Ausschreibung und die gewinnbringende Verpachtung zu buhlen.

Produktion: Network Movie





Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Sarah Lombardi und Jochen Schropp präsentieren die neue Sat.1-Show, bei der bis zu 300 Fans auf der Bühne stehen, singen gemeinsam mit ihrem Lieblingsstar seine größten Hits und "eine nie dagewesene Performance" auf die Beine stellen - so verspricht es zumindest der Sender. Welche Anhänger verwandeln sich zum gigantischen Chor, liefern den kreativsten Auftritt und begeistern die Zuschauer? Und wie reagieren die Musiker auf die einzigartigen Performances mit ihren Fans? Zum Auftakt sind Sido und Sasha mit dabei.

Produktion: Tresor TV

Dienstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Bei "The Masked Singer" treten wieder zehn Promis aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Das Rateteam besteht diesmal aus Ruth Moschner und Rea Garvey, die Moderation übernimmt erneut Matthias Opdenhövel.

Produktion: Endemol Shine Germany

Freitag, 21:00 Uhr, WDR Fernsehen

Das Konzept der neuen WDR-Show, bei der es sich um die Adaption des belgischen Formats "Switch" handelt, kommt ganz ohne Punkte aus: Wer am Schluss hinter der "1" steht, gewinnt die Show. Die Kandidaten kommen aus Nordrhein-Westfalen und stehen hinter großen Zahlen - von 5 bis 1. Richtige Antworten bringen sie nach vorn, falsche Antworten lassen sie zurückfallen. Aus zwei Runden zieht jeweils ein Spieler ins Finale ein, wo es dann im Duell um 3.000 Euro geht. Moderiert wird das neue Quiz von Guido Cantz.

Produktion: Riverside Entertainment

Freitag, 22:00 Uhr, ZDFneo

Morecambe. Nordengland. Die Zwillingsgeschwister Dylan und Holly kommen nach einem Jugendclub-Besuch nicht mehr nach Hause. Die Polizistin Lisa Armstrong nimmt die Ermittlungen auf. Doch als sie die Eltern der vermissten Kinder verhört, wird es für sie unangenehm. Sie kennt Sean, den Vater der Zwillinge, durch einen One-Night-Stand am Abend zuvor. Beide schweigen - doch nun hat Sean kein handfestes Alibi mehr. Am nächsten Morgen findet man die Leiche eines Jugendlichen am Pier. ZDFneo zeigt alle sechs Folgen der Serie am Stück - warum auch immer.

Produktion: Tall Story Pictures

