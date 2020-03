DWDL-Rundfunkrat: Koch-Duell, Ärzte, wunderbare Jahre

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Im Ersten startet die neue Miniserie "Unsere wunderbaren Jahre", die von der Zeit des Aufschwungs erzählt. Sat.1 versucht sich derweil an einem neuen Medizin-Talk in der Daytime und bei Vox treten Tim Mälzer und Steffen Henssler gegeneinander an.



15.03.2020

© WDR/UFA Fiction/Willi Weber

Mittwoch, Samstag und Mittwoch 20:15 Uhr, Das Erste

Deutschland, 20. Juni 1948. An diesem Tag bekommt jeder Bürger 40 druckfrische D-Mark in die Hand gedrückt und erhält damit das "Startgeld" für einen Neuanfang. Auch das Fabrikanten-Ehepaar Christel und Eduard Wolf (Katja Riemann und Thomas Sarbacher) aus Altena, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, ihre drei Töchter Ulla, Gundel und Margot (Elisa Schlott, Vanessa Loibl und Anna Maria Mühe) und deren Freunde Jürgen, Benno und Tommy (Ludwig Trepte, Franz Hartwig und David Schütter) sowie der Geschäftsmann Walter Böcker (Hans-Jochen Wagner) sind darunter. Jeder erträumt sich seine Zukunft nach dem Ende des Krieges und der Nazi-Diktatur auf unterschiedliche Weise. Die verschiedenen Lebenswege der Personen führen nach Düsseldorf, Tübingen und Ost-Berlin.

Produktion: UFA Fiction / Mia Film





© Sat.1

Montag bis Freitag, 10:00 Uhr, Sat.1

"Ich erkläre Medizin so, dass es jeder versteht", sagt Dr. Johannes Wimmer, der in seiner neuen Medical-Entertainment-Show Fragen rund um Gesundheit, Sexualität und Wohlbefinden beantwortet. Gleichermaßen informativ wie unterhaltsam macht der Allgemeinarzt medizinisches Wissen für Laien verständlich - so verspricht es zumindest Sat.1. Zum Auftakt wird unter anderem erklärt, wie der weibliche Orgasmus funktioniert und wo der G-Punkt ist.

Produktion: Sony Pictures FFP

© TVNOW / Marc Schulz für Morris MacMatzen

Sonntag, 20:15 Uhr, Vox

Zum ersten Mal duellieren sich Tim Mälzer und Steffen Henssler bei "Kitchen Impossible". Während dieses Mal auf Mälzer die Box in Bad Zwischenahn und San Francisco (USA) wartet, bekommt Steffen Henssler an der Côte d'Azur. (Frankreich) und in Gifu (Japan) ein Gericht zum Nachkochen serviert. Eine Woche später tritt Mälzer abermals gegen Tim Raue an, ehe die aktuelle Staffel der Koch-Doku schon wieder zu Ende ist.

Produktion: Endemol Shine Germany

© TVNOW / MGM / Universal

Mittwoch, 20:15 Uhr, Vox

Die TV-Serie zum Film-Klassiker: Nachdem Ainsleys Mutter ihr den Geldhahn zugedreht hat, kämpft Ainsley um ihre Existenz. Maya versucht währenddessen, einen neuen Job zu finden. Sie erkennt aber, dass es schwieriger als erwartetet sein könnte, ihrer Vergangenheit zu entkommen. Duffy und Tabbys neue Beziehung gerät ins Trudeln. Indes werden Kashs Träume durch einen familiären Notfall zunichte gemacht. Wird er je wieder schauspielern können?

Produktion: Kaling International u.a.

© ZDF/Eric Vernazobres / FTV / Storia television

Sonntag, 22:15 Uhr, ZDF

15 Jahre ist es her, dass die Französin Claire (Marie-Josée Croze) ihren Ehemann Gabriel (Clive Standen) bei dem Tsunami-Unglück in Thailand verlor. Geblieben ist ihr nur der 15-jährige Sohn Zack (Thomas Chomel) und die Erinnerung an eine große Liebe. Nun möchte sie in Abu Dhabi mit ihrem Sohn und neuen Ehemann Lukas (Hannes Jaenicke) ein neues Leben beginnen. Die Security-Expertin hat eine Anstellung bei dem einflussreichen Geschäftsmann Al Tarubi (Hassan Ghang) erhalten und setzt alles daran, sich in ihrem neuen Job zu beweisen. Denn neben dem persönlichen Verlust musste Claire auch eine berufliche Katastrophe erleben. Unter ihrer Verantwortung ging der Probelauf in einem kasachischen Atomkraftwerk furchtbar schief.

Produktion: Lincoln TV, Wild Bunch Germany

