DWDL-Rundfunkrat: Quarantäne-Shows in den Startlöchern

Gleich drei Shows wollen versuchen, das Publikum auch in Zeiten der häuslichen Quarantäne zu unterhalten. Mit dabei sind prominente Namen wie Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Luke Mockridge.



22.03.2020

Täglich, 20:15 Uhr, RTL

Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher, der positiv auf Corona getestet wurde, sind vorübergehend zusammengezogen. Natürlich nicht wirklich, sondern virtuell. Sie sind per Video-Chat miteinander verbunden. Gemeinsam tauschen sie sich miteinander aus, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. In jeder Sendung wird noch der eine oder andere prominente Überraschungsgast dazugeschaltet. Und auch die Zuschauer können in den sozialen Medien Fragen stellen - unter dem Hashtag #QuarantäneWG.

Produktion: i&u TV





Montag bis Freitag, 18:00 Uhr, Sat.1

Wenn Deutschland zuhause bleibt, ergeht es Luke Mockridge nicht anders: Von 18 bis 19 Uhr geht es in seiner neuen Live-Show jeden Tag um nichts anderes als um das "Zusammenrücken" über den Bildschirm, wenn es sonst schon aus guten Gründen nicht mehr erlaubt ist. Von der Couch aus nimmt Luke Kontakt zu seinem Publikum auf: Was machen die Menschen, damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt? Was machen Promis in Quarantäne anders als sonst? Luke Mockridge sendet täglich aus einem kleinen, improvisierten und deshalb genau dem richtigen Studio.

Produktion: Brainpool / Lucky Pics

Donnerstag, 20:15 Uhr, Sat.1

Die Empfehlung, die eigenen vier Wände nicht zu verlassen, trifft Comedians genauso wie alle anderen. Für die "Sat.1Comedy Konferenz" laden Hugo Egon Balder und Larissa Rieß Comedians daher per Videokonferenz ein. Chris Tall, Bülent Ceylan, The BossHoss, Wigald Boning, Guido Cantz, Matze Knop, Olaf Schubert, Markus Krebs, ein Überraschungsgast aus L.A. und viele mehr nehmen den Zuschauer live mit nach Hause. Via Videokonferenz präsentieren sie neue Stand Ups und erzählen live von ihrem Alltag auf der Couch statt auf der großen Bühne.

Produktion: Constantin Entertainment

Samstag, 20:15 Uhr, Das Erste

Das einst gefeierte Börsengenie Piet N. Schneller (Heino Ferch) tut sich schwer, als Hartz-IV-Empfänger kleine Brötchen zu backen. Auf Druck seines Fallmanagers Runknagel (Philipp Hochmair) nimmt Piet widerwillig einen Fahrerjob bei der Hamburger Tafel an. Gleich an seinem ersten Tag trifft er überraschend seine Exfreundin Veronika (Tanja Wedhorn) bei der Essensausgabe für Bedürftige. Um sich vor der Liebe seines Lebens keine Blöße zu geben, schaltet Piet wieder auf Erfolgstyp. Obwohl Veronika schon bald dahinterkommt, wie es wirklich um ihn steht, lässt sie sich auf das Spiel ein. Doch auch sie spielt nicht mit offenen Karten.

Produktion: Moviepool

Montag, 20:15 Uhr, DMAX

Der frühere "PS-Profi" von Sport1 ist jetzt bei DMAX am Start: In zunächst acht Folgen geht es um Hoffmanns "hektischen Alltag". Der Männersender will dabei "spannende Einblicke in sein Berufs- als auch Privatleben" einfangen. So geht es etwa um den Einzug in das neue Hauptquartier seines Unternehmens. Für die Zuschauer gibt es darüber hinaus ein Wiedersehen mit Hoffmanns Mitarbeitern Pedro und Tobi. Auch das Zusammenziehen mit seiner Freundin Lea wird im Rahmen des Formats thematisiert.

Produktion: just5media

