DWDL-Rundfunkrat: Waffen, Balder, Comedy-Neustarts

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Im Ersten gibt es die Fortsetzung des Spielfilms "Meister des Todes" zu sehen und bei ProSieben starten gleich zwei deutsche Comedyserien. Außerdem: Hugo Egon Balder feiert seinen 70. Geburtstag im Rahmen einer großen Sat.1-Show.



29.03.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 29.03.2020 - 20:15 Uhr

© SWR/Nurivan Mendoza Memije

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Sabine Stengele (Veronica Ferres), verheiratet mit dem Vertriebsleiter Mittel- und Südamerika der Rüstungsexportfirma HSW, begleitet ihren Mann Alex (Heiner Lauterbach) zu den Prozesstagen, obwohl sie selbst glühende Waffengegnerin ist. Während seine Kollegen mauern, kündigt Alex Stengele ein umfassendes Schuldgeständnis an. Er will damit seine Ehe retten, stirbt jedoch kurz darauf an einem Herzinfarkt. Als Sabine erkennt, dass ihr verstorbener Mann als Bauernopfer für die illegalen Waffenexporte herhalten soll, verbündet sie sich mit Rechtsanwältin Christiane Schuhmann (Katharina Wackernagel), die als Prozessbeobachterin am Verfahren teilnimmt.

Produktion: Diwa Film

© Joyn

Mittwoch, 20:15 Uhr, ProSieben

Die Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan (Katrin Bauerfeind) wird von einer Gärtnereiangestellten aufgesucht: Sie behauptet, ihr Chef habe sie belästigt. Beweise? Hat sie nicht. Doch Eva weiß genau, wie sie ihre weiblichen Reize einsetzen muss, um dem Lüstling auf den Zahn zu fühlen. Diese sind im Übrigen auch ein hilfreiches Mittel, um Bürgermeister Ludger Brinkmann mehr Etat aus den Rippen zu leiern. Brinkmann ist ein dankbares Opfer, bis die Situation eskaliert...

Produktion: W&B Television / SevenPictures

© Joyn/ProSieben/Timo Moritz © Joyn/ProSieben/Timo Moritz "Check Check"

Mittwoch, 21:20 Uhr, ProSieben

Der Berliner Geschäftsmann Jan Rothe (KLaas Heufer-Umlauf) kehrt zurück in seinen Heimatort, um sich um seinen dementen Vater Udo zu kümmern. Da zunächst kein Platz im Pflegeheim zu bekommen ist und Jan zudem pleite ist, beschließt er, in Simmering zu bleiben. Fortan jobbt er als Mitarbeiter am Security-Check des dortigen Provinzflughafens.

Produktion: Bird and Bird Film

© obs/ZDFneo/Daniel Dittus © obs/ZDFneo/Daniel Dittus "Homies"

Dienstag, 22:15 Uhr, ZDFneo

Zuhause ist's am schönsten! Stimmt das wirklich und vor allen Dingen in Zeiten von Corona? Gemeinsam begleiten die Comedians Moritz Neumeier und Till Reiners die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Comedyshow "Homies" durch die momentan ungewöhnliche Zeit. nd weil weltweit alle möglichst selten das Haus verlassen sollen, bleiben natürlich auch die beiden zuhause. Unterstützt werden sie dabei von Comedians und Künstlern aus allen Ecken Deutschlands, die sich auf der virtuellen Bühne per Livestream versammeln.



Produktion: Turbokultur

© Sat.1/Willi Weber © Sat.1/Willi Weber "Senil daneben - Happy Birthday Hugo"

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Eine Hommage an Hugo Egon Balder zu seinem 70. Geburtstag: Sat.1 schmeißt eine große Geburtstagsparty für den gebürtigen Berliner, der das TV-Publikum seit Jahren unterhält. Neben Hella von Sinnen und Wigald Boning feiern zahlreiche Wegbegleiter wie Ruth Moschner, Esther Schweins, Bastian Pastewka, Max Giermann, Olli Dittrich, Bernhard Hoëcker, Michael Kessler und viele weitere Überraschungsgäste das Jubiläum von Hugo Egon Balder.

Produktion: Constantin Entertainment

Teilen