Unsere TV-Tipps für ein Osterwochenende auf dem Sofa

Die Wetteraussichten sind vielversprechend, doch die Corona-Krise zwingt uns dazu, auf große Ausflüge am Osterwochenende zu verzichten. Wie gut, dass es das Fernsehen gibt. Wir sagen, wo sich das Einschalten lohnt - von Notre Dame bis Holllywood...

Freitag bis Montag, 20:15 Uhr, ServusTV

Die achtteilige Serie basiert auf Umberto Ecos gleichnamiger Literaturvorlage. John Turturro schlüpft darin in die Rolle des Mönchs William von Baskerville, der gemeinsam mit seinem Gehilfen Adson von Melk (Damian Hardung) ein einsam gelegenes Kloster in den Alpen erreicht. Dort werden die beiden in eine Mordserie verwickelt, die die Klostergemeinschaft erschüttert. Da Baskerville über detektivischen Spürsinn verfügt, versucht er gemeinsam mit seinem Gehilfen, das Geheimnis zu lüften. Dabei droht den beiden aber nicht nur vom Mörder Gefahr: Baskerville gerät auch ins Visier des Inquisitors Bernado Gui (Rupert Everett), der Kritiker des Papstes ohne Gnade verfolgt.

Produktion: 11 Marzo Film u.a.

© Constantin Film Verleih GmbH

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Elyas M'Barek stürzt sich wieder ins Lehrerchaos: Der Kultusminister hat vom schlechten Image der Goethe-Gesamtschule erfahren und donnert Gudrun sämtliche Auflagen auf. Erfüllt sie diese nicht, wird die Schule geschlossen. Auch Zeki Müller hat wenig zu lachen. Der Brennpunktlehrer versucht mit zweifelhaften Mitteln, seine Klasse durch das Abi zu prügeln. Nach dem ernüchternden Besuch im Berufsinformationszentrum gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht.

Produktion: Constantin Film

© Netflix © Netflix "Tiger King"

eine Staffel mit sieben Folgen, Netflix

In Deutschland wird diese absurde Dokuserie unter dem Titel "Großkatzen und ihre Raubtiere" beworben, was den wahnsinnigen Erzählungen rundum Privattiger-Besitzer in den Vereinigten Staaten leider alles andere als gerecht wird. Dafür ist die Dynamik um "Tiger König" Joe Exotic und seine Erzfeindin Carole Baskin so schräg, dass der deutsche Titel eher eine Naturdoku erwarten lässt. Es geht jedoch nicht nur um einen Mann mit 120 Tigern, sondern ebenso um Ex-Drogendealer, die einst "Scarface" inspiriert haben sollen, um verschwundene Millionäre und um einen selbsternannten Guru, der sich seinen eigenen Harem aufgebaut hat. Alles ist irgendwie miteinander verworben und bei allen gezeigten Charakteren fragt man sich, wie die Großteile ihrer Geschäfte überhaupt rechtens über die Bühne gehen können. Willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Produktion: Habor Picture Company

© ZDF/Susanne Schramke

Freitag, 21:15 Uhr, ZDF

Neue Heimatgeschichten aus Bayern: Harald Krassnitzer übernimmt darin die Rolle des eigensinnigen Richters. Bei der Beerdigung seines Vorgängers Max Althammer erfährt Richter Hans Bachleitner, dass dieser ihn als Erbe eingesetzt hat: Er soll dessen "Kleine Fälle" übernehmen. Dafür muss Hans Bachleitner von München ins bayerische Voralpenland pendeln, während er sich in einer Münchner Schrebergartensiedlung um eine Parzelle kümmern soll, die von Rockern bewohnt wird. Zu den liegengebliebenen Akten hat der Richter auch Althammers Fahrerin Frieda Mirko (Maria Simon) "geerbt". Doch schon der erste Fall am Amtsgericht führt zum Konflikt zwischen den beiden, und es dauert nicht lange, bis Bachleitner sich neben skurrilen Fällen auch um seine Fahrerin kümmern muss.

Produktion: mecom fiction

© TVNow

Sonntag, 19:05 Uhr, RTL

Angela Finger-Erben und Wolfram Kons laden in der RTL-Show zu einer Osterfeier der besonderen Art ein: Sie bringen Familien und Freunde virtuell zusammen und feiern die Helden dieser Tage. In kreativen Videobotschaften grüßen Zuschauer ihre Liebsten und RTL-Reporter Ralf Herrmann überrascht Menschen, die über Ostern arbeiten müssen. Außerdem sprechen die Moderatoren mit Prominenten über ein Osterfest, das so noch keiner von uns erlebt hat.

Produktion: infoNetwork

© Constantin Film

Sonntag, 20:15 Uhr, Sport1

Wenn es schon keinen Live-Sport gibt, dann ist der Kinofilm womöglich etwas Balsam auf die Seelen der Fußballfans. "Die Mannschaft" ist die offizielle Dokumentation des DFB über die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Mit Beginn des Trainingslagers in Südtirol über das Quartier Campo Bahia in Brasilien bis hin zum Finaltriumph und der Siegesfeier im legendären Maracanã in Rio de Janeiro begleitet der Film die deutsche Nationalmannschaft auf ihrem Weg zum vierten Stern. Zu sehen sind neben vielen Spielszenen auch Interviews mit Joachim Löw, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller & Co. sowie Eindrücke aus dem WM-Alltag des Nationalteams.

Produktion: Little Shark Entertainment

© NDR/GEDEON

Montag, 19:15 Uhr, Das Erste

In den frühen Morgenstunden des 16. April 2019 wachte Paris im Schock auf: Die Kathedrale Notre Dame war durch ein Feuer schwer beschädigt und einsturzgefährdet. Die Berichterstattung über den kolossalen Brand löste eine weltweite Welle von Solidarität und Trauer über die Schäden an der 800 Jahre alten Kathedrale aus. Dieser Film dokumentiert, was in den Stunden, Tagen, Wochen und Monaten nach dem Brand geschah. Ein Jahr lang begleiteten die Kamerateams die Anstrengungen, Notre Dame vor dem Einsturz zu retten. Mit nahezu ungehindertem Zugang zur Baustelle zeigt der Film, wie Architekten, Archäologen, Ingenieure und besonders spezialisierte Handwerker sich der Aufgabe stellen, das Weltkulturerbe zu stabilisieren.

Produktion: Gédéon

© Amazon © Amazon "Tales From the Loop"

Eine Staffel mit acht Folgen, Amazon

Oft basieren Filme und Serien auf Büchern, selten werden Gemälde adaptiert. "Tales From the Loop" hat seinen Ursprung in den Werken des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag, der 2014 mit futuristischen Visionen Bilder unserer Welt zeichnete, die die sonst so aufregend erscheinenden Sci-Fi-Zukunftsgedanken verblüffend entschleunigt haben. Nathaniel Halpern ("Legion") hat sich den gleichnamigen Bildband von Stålenhag genommen und ein Drehbuch entworfen, dass eine Kleinstadt in der Nähe von Ohio zum Mittelpunkt eines Teilchenbeschleunigers macht. Dieser ruht unterirdisch, stellt oberirdisch jedoch die Welt auf den Kopf. Plötzlich begegnet eine der Protagonistinnen ihrer jüngeren Version, die Gravitation widerstrebt allen physikalischen Regeln und an AT-STs erinnernde Roboter durchstreifen die Wälder. Als Labor-Gründer der Teilchenbeschleuniger-Heimat wird Russ Willard (Jonathan Pryce, "Game of Thrones") eingeführt, der mit sanfter Stimme erklärt: "Jeder in der Stadt ist auf die ein oder andere Weise mit dem Loop verbunden - und du wirst viele ihrer Geschichten kennenlernen…wenn die Zeit gekommen ist."

Produktion: 6th & Idaho Productions u.a.





© SR/Manuela Meyer

Montag, 20:15 Uhr, Das Erste

Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer sind das neue Ermittlerteam in Saarbrücken: Der erste Fall führt Leo Holzer und Adam Schürk, so ihre Rollennamen, ins Geflecht einer völlig verfeindeten Industriellenfamilie, in der jeder jeden hasst. Ermordet wurde der Jüngere zweier Brüder, der das Familienunternehmen übernehmen sollte. Schnell wird klar, dass die Hintergründe, die zum Mord führten, weit in die Vergangenheit zurückreichen. Bereits der Vater der beiden Brüder ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Während des Zweiten Weltkrieges beschäftigte die Firma Zwangsarbeiter. Liegen hier die Ursachen für die aktuellen Ereignisse?

Produktion: Pro Saar Medienproduktion

© Sony Pictures

Montag, 20:15 Uhr, Sky Cinema Premieren

Quentin Tarantino schickt Leonardo DiCaprio und Brad Pitt ins Hollywood der Hippie-Ära: Alt-Star Rick stürzt in ein Karrieretief, während Charles Manson mörderische Pläne schmiedet. Der Film spielt in Los Angeles im Jahr 1969, als TV-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und sein langjähriger Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt) sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen. Der neunte Film des gefeierten Drehbuchautors zeigt eine große Besetzung und mehrere Handlungsstränge als Hommage an die letzten Momente des goldenen Zeitalters Hollywoods.

Produktion: Bona Film Group u.a.

