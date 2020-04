DWDL-Rundfunkrat: Dates, Sex-Talk und das neue "Boot"

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Die beliebte Vox-Show "First Dates" zieht nicht nur ins Hotel, sondern auch in die Primetime um. Bei Sixx talkt Paula Lambert zur besten Sendezeit. Außerdem: Ulrich Noethen spielt wieder einen Psychiater und "Das Boot" taucht zum zweiten Mal bei Sky auf.



19.04.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei

© Stephan Rabold/ Bavaria Fiction/Sky © Stephan Rabold/ Bavaria Fiction/Sky "Das Boot"

Freitag, 20:15 Uhr, Sky One

Dezember 1942. Der sehr erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) erhält den Auftrag, mit U-822 drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, wird U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) zu seiner Verfolgung entsendet. Dem sicheren Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New York an. Bei Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), der Hoffmann sein Leben verdankt, findet er Unterschlupf und lernt den zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen. Kann er ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?

Produktion: Bavaria Fiction





© TVNOW / Bernd Michael-Maurer

Montag, 20:15 Uhr, Vox

Wenn TV-Koch Roland Trettl die Rezeptionsglocke läutet, dann ist es höchste Zeit die Tore vom "First Dates Hotel" in Frankreich zu öffnen - die erfolgreiche Vorabend-Show bekommt nun also endlich ihren Primetime-Ableger spendiert. Die gestandene Haushaltshilfe Isolde reist gerne und sehnt sich nach mehr Zärtlichkeit. Ob Lagerist Ralf, der zum ersten Mal Urlaub im Ausland macht, die richtige Wahl ist? Wird Isolde in der Kölschen Frohnatur den Traumpartner finden, mit dem sie die Welt bereisen kann? Das sind nur einige Fragen, die sich in der ersten Staffel stellen.

Produktion: Warner Bros. ITVP

© sixx / Jens Koch

Mittwoch, 20:15 Uhr, Sixx

Nach vier Staffeln ihrer Call-in-Show "Paula kommt am Telefon" darf Paula Lambert nun sogar in der Primetime talken. In der Sendung will sie Zuschauerfragen rund um Liebe, Lust und Zweisamkeit beantworten. Gesendet wird der Talk aus einem Wohnzimmer-Studio, in dem die Moderatorin auch Gäste begrüßen wird. Darüber hinaus ist es möglich, sich über Telefon, Sky, Instagram und Facebook zu beteiligen. Die Zuschauer werden außerdem ermutigt, eigene Erfahrungen rund um Liebeskummer, Sexflaute oder Patchwork-Family zu teilen.

© ZDF/Marion von der Mehden © ZDF/Marion von der Mehden

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Der Psychiater Dr. Joe Jessen (Ulrich Noethen) muss sich nicht nur mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er jüngst einen Menschen erschossen hat. Auch die Trennung von seiner Frau Nora und seine Parkinson-Erkrankung machen ihm weiterhin schwer zu schaffen. Als dazu noch seine Praxis von einem Einbrecher verwüstet wird, scheint Joes mühsam aufrechterhaltene Fassade endgültig zu zerbröckeln. Dann aber entdeckt er, dass bei dem Einbruch eine Patienten-Akte gestohlen wurde - die von Milena Lorenz, einer schönen jungen Frau, deren Ehemann vor einem halben Jahr spurlos verschwand.

Produktion: Network Movie

© WDR/ume GmbH/Christine Alvarez

Montag, 21:00 Uhr, WDR Fernsehen

In seiner neuen Doku-Reihe will der WDR den Alltag von Handwerks-Lehrlingen aus Nordrhein-Westfalen zeigen. Der Sender verspricht "kernige Typen aus Nordrhein-Westfalen" sowie "Menschen, die stolz darauf sind, in ihrem Traumberuf zu arbeiten - und Berufsanfänger, die von der Pike auf lernen, was gutes Handwerk ausmacht". Im Zentrum stehen angehende Dachdecker, Garten- und Landschaftsbauer, Tischler, Straßenbauer, Fliesenleger und Rohrreiniger.

Produktion: ume

