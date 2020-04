DWDL-Rundfunkrat: GZSZ, Rechtspopulisten und die Königin

© DWDL

26.04.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 26.04.2020 - 20:15 Uhr

© ZDF/Martin Rottenkolber

Dienstag und Mittwoch, 20:15 Uhr, ZDFneo

Eva (Meike Droste), Christoph (Felix Knopp) und David Schneider (Paul Sundheim) wohnen seit Jahren direkt neben Familie Pielcke - zu ihr gehören Ulrike (Milena Dreißig), Frank (Thorsten Merten) und Sohn Marvin (Johannes Geller). David und Marvin sind im gleichen Alter, gehen zur selben Schule und sind befreundet. Die Eltern kennen und grüßen sich, pflegen aber nur sporadisch Kontakt. Als in Berlin eine rechtspopulistische Partei mit absoluter Mehrheit gewählt wird und die Regierung übernimmt, verfallen die Schneiders in eine Art Schockzustand. Familie Pielcke hingegen feiert das Wahlergebnis.

Produktion: Bantry Bay





© BR/ARD Degeto/ORF/Bernd Schuller

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Die Tragikomödie ist der letzte Film mit Hannelore Elsner: Die Schauspielerin Elsner hatte die Dreharbeiten wegen ihrer schweren Erkrankung im April vergangenen Jahres abbrechen müssen. Die meisten Szenen ihrer Rolle hatte sie gespielt. Lediglich fünf einzelne Szenen konnte sie nicht mehr drehen. Fünf hochkarätige Schauspielerinnen haben sich bereitgefunden, die Rolle von Hannelore Elsner in diesen fehlenden Szenen zu übernehmen, und es damit ermöglicht, den Film zu vollenden: Eine Hommage von Iris Berben, Eva Mattes, Gisela Schneeberger, Judy Winter und Hannelore Holger an ihre große Kollegin.

Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion

© ARD/Reiner Bajo

Dienstag, 20:15 Uhr, Das Erste

Romy, die nach dem plötzlichen Tod von Lisa Martinek nun von Christian Athenstädt verkörpert wird, und Ada werden mit einem ungewöhnlichen Fall konfrontiert: Raik Hellmich sitzt seit Jahren wegen Totschlags im Gefängnis. Er hatte die Tat damals gestanden. Jetzt gibt er an, gelogen zu haben. Der Grund: Seine Frau Peggy, die er nun der Tat bezichtigt, war damals schwanger. Wieso will er seine Aussage jetzt widerrufen? Romy will eine Wiederaufnahme anstrengen, doch die juristischen Hürden für ein solches Verfahren sind in Deutschland sehr hoch. Wie soll sie Zeugen und Beweise finden, die stichhaltig genug sind? Romy fällt ein Detail auf, das bisher nicht beachtet worden war.

Produktion: Olga Film

"Nicht länger nichts: Geschichte der Arbeiterbewegung"

Dienstag, 21:45 Uhr, Arte

Unterdrückung und Ausbeutung, Revolution und Reformen: Die Geschichte der Arbeiterbewegung beginnt im frühen 18. Jahrhundert in Europa. Im Zuge der Industrialisierung entstand im 19. Jahrhundert eine Gesellschaft, in der die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer bedeutender wurden. Vor diesem Hintergrund begann die Arbeiterbewegung. Geleitet von Visionären wie Karl Marx oder Friedrich Engels setzte sich diese für eine bessere Arbeitswelt und einen Umbruch der Gesellschaft ein. Die vierteilige Dokumentation blickt auf die Geschichte der Arbeiterbewegung in ganz Europa von ihren Anfängen bis in die Gegenwart.

Produktion: Les Films d'Ici





© TVNOW / Sebastian Geyer

Mittwoch, 19:40 Uhr, RTL

In der 7000. Folge des Dauerbrenners freuen sich Nina, Maren und Yvonne auf ihren gemeinsamen Urlaub. Nicht ahnend, dass sie kurz vor Abreise noch von einem Überraschungsgast überrumpelt werden: Katrin! Trotzdem lassen sich die Freundinnen den Spaß nicht verderben. Voller Freude starten sie auf Fuerteventura in einen luxuriösen Urlaub, doch das Paradies birgt ungeahnte Schattenseiten: Ein Kampf um Freundschaft und ums Überleben.

Produktion: UFA Serial Drama

