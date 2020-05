DWDL-Rundfunkrat: Promis, Peinlichkeiten und ein Maulwurf

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Nach 20 Jahren legt Sat.1 die Realityshow "Der Maulwurf" neu auf und begibt sich in Argentinien auf die Verräter-Suche. Außerdem: RTLzwei schickt Promis zur Partneragentur und in einer neuen ProSieben-Show müssen Schamgrenzen überwunden werden.



03.05.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 03.05.2020 - 20:15 Uhr

© Sat.1 / BECKER FILMS / Florentin Becker

Mittwoch, 20:15 Uhr, Sat.1

20 Jahre nach der ersten Staffel von "Der Maulwurf" bei ProSieben macht Sat.1 eine Neuauflage. Zehn Kandidaten kämpfen in verschiedenen Challenges quer durch Argentinien um bis zu 100.000 Euro. Je besser sie kooperieren, desto größer der Gewinn. Aber: Einer sabotiert das Team heimlich nach Kräften. Am Ende jeder Folge scheidet der Kandidat aus, der die wenigsten Fragen zum Verräter beantworten kann. Wer spielt als Mole ein falsches Spiel? Gewinner ist, wer den Verräter am Ende enttarnen kann. Moderiert wird "The Mole" von The BossHoss.

Produktion: Fabiola

© ProSieben/Guido Engels © ProSieben/Guido Engels "Balls - Für Geld mache ich alles"

Dienstag, 22:55 Uhr, ProSieben

Wer macht für Geld wirklich alles? In der neuen ProSieben-Show behaupten 50 Kandidaten, dass sie für Geld ziemlich weit gehen. Aber wie weit? Welche Summe ist ihnen eine Challenge wert? Und eine Peinlichkeit? Vor Freunden und Familie. In aller Öffentlichkeit. Moderator Christian Düren stellt ihnen Aufgaben, die anfangs harmloser klingen, als sie sind. Die Teilnehmer melden sich freiwillig für die Challenges, die stufenweise immer herausfordernder werden. Bis am Ende ein Mutiger oder eine Mutige für Geld bis zum Schluss geht.

Produktion: Redseven Entertainment

© ZDF/Marion von der Mehden

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Im "Nachtschicht"-Film müssen Erichsen (Armin Rohde) und seine KDD-Kollegen (Barbara Auer, Tedros Teclebrhan, Minh-Khai Phan-Thi und Özgür Karadeniz) nicht nur einen Polizistenmörder und seinen Komplizen fassen, sondern auch eine Kollegin davon abhalten, Selbstjustiz zu üben: Eine Einkaufsstraße wird gesperrt, mitten in der Nacht. Unter den umgeleiteten Autos ist auch ein Streifenwagen. Darin sitzen Harry Tönnies (Benno Fürmann) und seine Partnerin Milla (Friederike Becht). Harry ahnt sofort, dass die Sperrung nicht angemeldet ist. Der "Mann vom Straßenverkehrsamt" heißt eigentlich Balou (Klismann Lefaza Jovete) und ist der Komplize von Norman (Pit Bukowski), der unweit der Straßensperre in einem Gabelstapler hockt und einen Geldautomaten aus der Wand reißt. Beim Versuch, die Diebe festzusetzen, wird Harry erschossen und stirbt in Millas Armen.

Produktion: Network Movie

© RTLzwei © RTLzwei "Match! Promis auf Datingkurs"

Montag, 20:15 Uhr, RTLzwei

Prominente Singles legen ihr Liebes-Schicksal in die Hände der RTLzwei-Partnervermittlung. Das Agentur-Team rund um einen extrovertierten Rezeptionisten sowie zwei emotionale und einfühlsame Dating-Experten, betreut die Promi-Teilnehmer. Wie Liebestherapeuten hören sie sich die Sorgen und Wünsche von Sarah Knappik, Marcellino Kremers, Claudia Norberg und Sebastian Fobe an - und vermitteln ihnen Dates mit Singles ohne Promi-Status.

Produktion: Tower Productions





© sixx / Jens Koch

ab Donnerstag um 19:10 Uhr, Sixx

Am 7. Mai wird Sixx bereits seinen zehnten Geburtstag feiern. Das nimmt der Frauensender zum Anlass, um ein tägliches, inhouse produziertes Format zu starten. Unter dem Titel "Tagesfrau" wird Sixx künftig montags bis freitags eweils eine inspirierende Frau in den Mittelpunkt stellen und ihre besondere Geschichte erzählen. Die Bandbreite der vorgestellten Frauen ist groß und soll "von der Sechslings-Mutter über die Sprayer-Oma bis hin zu prominenten Frauen wie zum Beispiel Marilyn Monroe" reichen. Präsentiert wird die "Tagesfrau" von Paula Lambert.

Produktion: inhouse

