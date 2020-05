DWDL-Rundfunkrat: Professor, Pocher, doppelter ESC

© DWDL

Anstelle des Eurovision Song Contests haben die ESC-Fans die Qual der Wahl: Während die ARD auf gleich zwei Ersatz-Shows setzt, macht Stefan Raab bei ProSieben den "Free European Song Contest". Außerdem: Oliver Pochers neue Late-Night startet.



10.05.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 10.05.2020 - 20:15 Uhr

Samstag, 20:15 Uhr, Das Erste

ESC-Absage? Nicht mit der ARD. Im deutschen Finale live aus der Elbphilharmonie präsentiert Barbara Schöneberger die zehn ESC-Favoriten, die die deutschen Zuschauer eine Woche zuvor unter den 41 Acts des diesjährigen Wettbewerbs ausgewählt haben. Peter Urban und Michael Schulte kommentieren. Dazu kommen Live-Auftritte einiger dieser Finalisten auf der Bühne. Zudem wird Ben Dolic, der eigentlich in diesem Jahr beim ESC in Rotterdam für Deutschland aufgetreten wäre, seinen Song "Violent Thing" singen. Ab 21:55 Uhr folgt schließlich der ESC-Ersatz "Europe Shine A Light" aus dem niederländischen Hilversum.

Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

ESC-Absage? Nicht mit ProSieben. Dort stellt Stefan Raab seinen eigenen Song Contest auf die Beine. Kroatien, Israel, Türkei, Dänemark, Schweiz, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Deutschland, Spanien, Polen, Bulgarien, Italien, Irland, Kasachstan - für diese 15 und weitere Länder treten prominente Musiker beim "Free European Song Contest" live im Kölner Studio in Köln an, um mit ihren Songs für ihr jeweiliges Heimatland zu punkten. Die Moderation der Show übernehmen Conchita Wurst und Steven Gätjen.

Freitag, 23:15 Uhr, RTL

RTL verspricht Pocher-Power Hoch², denn Oliver Pocher moderiert erstmalig gemeinsam mit seiner Ehefrau Amira als Sidekick eine neue Late-Night-Show. Mit fast 2 Millionen Instagram-Abonnenten ist der "kampferprobte" Wendler-Fan, Moderator, Podcaster, Influencer und Comedy-Star permanent online. In der neuen Show sollen seine aktuellsten und lustigsten Instagram-Inhalte offen und ehrlich mit den TV-Zuschauern geteilt werden. Drei weitere Ausgaben laufen jeweils donnerstags.

Freitag, 20:15 Uhr, ZDF

Auftakt zur letzten Staffel: Professor T. (Matthias Matschke) ist seit der schmutzigen Pressekampagne gegen ihn abgetaucht. Mit der Hilfe seiner Sekretärin Ingrid Schneider kann Daniel Winter T.s Standort an der belgischen Küste bestimmen. Er schafft es tatsächlich, T. davon zu überzeugen, wieder mit zurück nach Köln zu kommen und ihm beim aktuellen Fall zu helfen - aber auch den noch immer nicht geklärten Mord an Daniels Kollegin Anneliese Deckert noch einmal genau zu untersuchen. Hauptkommissar Simon Zander interessiert sich in der Zwischenzeit für die Geschäfte des Ezequiel Morales und stattet ihm einen Besuch im Gefängnis ab, um ihn zu Karoline Gerber und dem Mordfall in ihrer Wohnung zu befragen. Natürlich ist es Professor T., der den Fall durch seine logischen Schlüsse lösen kann.

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Niemand hat die Katastrophe kommen sehen - umso größer ist der Schock, als Markus (Fritz Karl) nach einer Geburtstagsparty seine Frau Sabine (Judith Engel) im Affekt tötet. War ihre idyllische Ehe nur eine Fassade? Das Familiendrama stellt Silvi (Mavie Hörbiger), die Schwester der Toten, vor Herausforderungen. Von ihrer Familie hat sich die eigenwillige Silvi längst losgesagt. Sie geht ihren eigenen Weg, liebt ihre Unabhängigkeit, ihren Erfolg und ihren Job in ihrer Modefirma. Und auf ihre Art liebt sie auch Alexander (Fabian Hinrichs): Das emotionale Wechselspiel zwischen Nähe und Abstand ist für Silvi genau die richtige Dosis an zwangloser Zuneigung, auch wenn Alexander gern eine richtige Partnerschaft mit ihr hätte.

