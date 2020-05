DWDL-Rundfunkrat: Kebekus, Sarpei und Astrid Lindgren

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

"PussyTerror TV" gehört der Vergangenheit an, doch Carolin Kebekus hat bereits eine neue ARD-Show am Start. Außerdem kümmert sich Hans Sarpei wieder um gesellschaftliche Themen und im ZDF geht's um Astrid Lindgrens Lebensgeschichte.



17.05.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 17.05.2020 - 20:15 Uhr

© WDR/Mumpi Kuenster

Donnerstag, 23:30 Uhr, Das Erste

Trotz Corona kehrt Carolin Kebekus mit einer neuen Personality-Show auf den Bildschirm zurück. Die Komikerin zeigt wieder Haltung und präsentiert ihren ganz eigenen Blick auf die Welt - persönlicher, bissiger und aktueller denn je, so verspricht es zumindest die ARD. Daneben werden sich auch prominente Gäste die gut desinfizierte Klinke in die Hand geben. Carolin Kebekus freut sich, der Situation angemessen: "Das wird die beste Show ever - und zwar mit Abstand."

Produktion: btf, Unterhaltungsflotte TV





© RTL II/Magdalena Possert

Dienstag, 20:15 Uhr, RTLzwei

In drei neuen Folgen begleitet RTLzwei den Ex-Schalker Hans Sarpei auf seiner Suche nach Antworten zu gesellschaftsrelevanten Themen. Er geht auf seiner Reise durch Deutschland Fragen und Vorurteilen zu Jugendkriminalität, Kinderarmut und Ausländerfeindlichkeit auf den Grund. Vorurteilslos begegnet Sarpei dabei den unterschiedlichsten Menschen und fühlt ihnen auf den Zahn.

Produktion: B.vision media

© ZDF/Eric Molberg-Hansen

Donnerstag, 20:15 Uhr, ZDF

Stockholm. Eine alte Dame sitzt an ihrem Schreibtisch, der mit Briefen überhäuft ist. Briefen von Kindern, die sich bei ihr für die tollen Geschichten bedanken, die sie erzählt. Die alte Dame hat Geburtstag und ist eine der berühmtesten Schriftstellerinnen der Welt: Astrid Lindgren. Einige Jahrzehnte zuvor, in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts: Astrid Lindgren wurde als Astrid Ericcson (Alba August) geboren und wächst auf dem Land, in der südschwedischen Provinz Småland, auf. Ihre Eltern sind Bauern, betreiben Landwirtschaft auf einem von der Kirche gepachteten Stück Land. Die Gemeinde ist streng katholisch, regelmäßiger Kirchgang gehört zum Alltag. Doch bereits beim Gottesdienst lässt Astrid die Fantasie schweifen. Bei Sodom und Gomorrha denkt sie unter anderem an Limonade.

Produktion: Nordisk Film Sweden, Avanti Film u.a.

© Getty Images

Seit Anbeginn der Zeit versucht die Menschheit zu verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Von den ersten Vererbungstheorien der antiken Denker über die revolutionären Erkenntnisse aus dem Garten von Gregor Mendel bis hin zur Entdeckung der Doppelhelix. Die Erforschung der Genetik ist geprägt von Rückschlägen und Durchbrüchen, menschlichem Leid und Wissensdrang. Der Mediziner und Bestseller-Autor Siddhartha Mukherjee erzählt im ersten Teil der zweiteiligen Dokumentation von den Anfängen der faszinierenden Geschichte der Genetik. Direkt danach geht es um Meilensteine der Genetik der vergangenen 50 Jahre. Produktion: Docdays Productions

© Sky © Sky "The Plot Against America"

Mittwoch, 20:15 Uhr, Sky Atlantic Die Miniserie spielt im Jahr 1940 in New York: Der politische Außenseiter und vom Volk als Held verehrte Pilot Charles Lindbergh stellt sich als Gegenkandidat des amtierenden US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vor. Die antisemitischen und fremdenfeindlichen Parolen Lindberghs treffen den Nerv vieler Amerikaner, die sich zunehmend abweisend gegenüber Außenseitern verhalten. Von dieser politischen Stimmung ist auch die Familie Levin betroffen. Herman (Morgan Spector) erwartet eine berufliche Beförderung und erwägt mit seiner Familie in eine andere Gegend zu ziehen. Doch seine Ehefrau Bess (Zoe Kazan) möchte in dieser politischen Lage ihrer Kinder zuliebe die Geborgenheit in der jüdischen Gemeinschaft nicht missen. Ihre Schwester Evelyn (Winona Ryder) hingegen freundet sich mit dem distinguierten Rabbi Lionel Bergelsdorf (John Turturro) an, der ein Befürworter Lindberghs ist. Produktion: RK Films u.a.

Teilen

Samstag, 20:15 Uhr, Arte