DWDL-Rundfunkrat: Uber, Urlauber, ungewöhnliche Ermittler

Mit der Serie "Aus dem Leben eines Uber-Fahrers" startet Joyn seine nächste Eigenproduktion. ZDFneo zeigt derweil die neue internationale Koproduktion "Hidden Agenda" und bei Vox soll eine neue Dokusoap für Urlaubsstimmung sorgen.



24.05.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 24.05.2020 - 20:15 Uhr

ab Donnerstag, Joyn

Taxi-Fahrer dürften im Laufe ihres Berufslebens so manche skurrile Begegnung erleben. Gleiches gilt wohl auch für Uber-Fahrer - und über einen von ihnen macht Joyn bekanntlich eine eigene Serie, für die es nun auch einen Ausstrahlungsterm gibt. In der neuen Dramedy "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" schlüpft Kostja Ullmann ("Beat") in die Hauptrolle des Fahrers, der mit verschiedensten Gästen zurechtkommen muss.

Produktion: Bon Voyage Films

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Der alleinerziehende Arzt Urs (Sebastian Rudolph) ist ein engagierter Mensch: Er kümmert sich um seinen alkoholkranken Bruder Falk (Stefan Stern) und hilft im nahegelegen Flüchtlingsheim. Seine 19-jährige Tochter Jette (Maj-Britt Klenke) drängt er zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Südamerika. So will er mit allen Mitteln verhindern, dass Jette wie er in der Provinz hängen bleibt. Sie soll ein freies, selbstbestimmtes Leben führen. Doch Jette ist zerrissen zwischen ihrer Jugendliebe Mario (Thomas Schubert) und dem Wunsch, den Erwartungen ihres Vaters gerecht zu werden.

Produktion: Sutor Kolonko Filmproduktion

Freitag, 22:00 Uhr, ZDFneo

Ein ungewöhnliches Team ermittelt: Die junge Anwältin Emily Jansson (Josefin Asplund) und der Ex-Häftling Najdan Maksumic, Teddy genannt (Alexej Manvelov), werden von unterschiedlichen Auftraggebern auf den Vermisstenfall eines Millionenerben angesetzt. Beide verfolgen jeweils ihre eigene Agenda: Emily will ihre Karrierechancen erhöhen, während Teddy nach seiner Haft ganz neu anfangen und seine kriminelle Vergangenheit in der schwedischen Unterwelt hinter sich lassen will.

Produktion: FilmLance International

Freitag, 20:15 Uhr, RTL

Parkett frei für die Profitänzer von "Let'sdDance": Jetzt bekommen sie die Bühne für sich und ihr sportliches und kreatives Können. Völlig egal, ob Solo, als Paartanz oder mit Ensemble - ihre Auftritte haben die Profis selbst ausgearbeitet. Wer denkt sich die spektakulärste Show aus? Wer beschert die größte Gänsehaut? Die Zuschauer entscheiden per Telefon-Voting über den Sieger, Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderieren die Live-Show, die nur eine Woche nach dem Finale der 13. Staffel steigt.

Produktion: Seapoint / Tower Productions

Sonntag, 18:15 Uhr, Vox

Drei Paare, drei unterschiedliche Reisebudgets, ein gemeinsamer Ferienort. Crystal und Markus, die Freundinnen Tina und Anja sowie Michele und Moritz steuern die Lieblingsinsel der Deutschen an: Mallorca. Vor Ort wird mit Hilfe von drei roten Koffern ausgelost, welches Paar in welcher Preiskategorie seinen Urlaub verbringt: Low Budget, Standard oder Luxus. Am Ende des Aufenthalts berichten sie, wie es ihnen gefallen hat.

Produktion: Tokee Bros.

