DWDL-Rundfunkrat: Kalkofe, Strauß und WWM-Promis

Während Oliver Kalkofe auf die ersten sechs Monate dieses Jahres zurückblickt, nimmt Arte in einem Spielfilm das Jahr 1981 ins Visier. Außerdem: Bei Günther Jauch rätseln die Promis und ProSieben holt "Beauty & The Nerd" zurück ins Programm.



31.05.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 31.05.2020 - 20:15 Uhr

Freitag, 20:15 Uhr, Arte

Keine leichte Entscheidung! Landrat Hans Schuierer (Johannes Zeiler) aus der Oberpfalz stellte sich 1981 erst gegen seine eigene politische Linie und schließlich gegen den gesamten bayerischen Freistaat und Ministerpräsident Strauß persönlich. Denn die geplante Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf versprach 3.000 neue Arbeitsplätze für die strukturschwache Region - doch was, wenn diese mit massiven gesundheitlichen und ökologischen Schäden für kommende Generationen verbunden sind? Ist es dann nicht die Pflicht eines Politikers und Bürgers, Widerstand zu leisten? Basierend auf wahren Ereignissen und mit dokumentarischen Ausschnitten erzählt der Film eine deutsche Geschichte von Zusammenhalt und Protest.

Freitag, 20:15 Uhr, Tele 5

Oliver Kalkofe hat die Homeoffice-Zeit intensiv genutzt, um sich durch das Fernsehprogramm zu zappen. Herausgekommen ist eine neue Ausgabe seiner "Mattscheibe", die auf das bisherige Jahr zurückblickt. "Wir werden versuchen Covid19 per Fernheilung zu besiegen und die Krise zu beenden", sagt Kalkofe. "Außerdem kämpfen wir weiter gegen den gewohnten Fernsehwahnsinn, denn nach der Arbeit für diese Sendung ist eins klar: Es gibt Sendungen, die sind schlimmer als jeder Virus."

Montag, 20:15 Uhr, Das Erste

Marlies Schrey (Nina Petri), die Gattin des Strickwaren-Herstellers Gerd Schrey, wird am helllichten Tag vor einem beliebten Ausflugslokal umgebracht. Für die Kommissare Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) deutet alles auf eine missglückte Entführung hin. Prompt melden sich die Kidnapper: Sie haben auch Gerd (Jörg Schüttauf) in ihrer Gewalt. Von dessen Sohn Maik fordern sie zwei Millionen Euro Lösegeld. Das Ehepaar Schrey hatte eine Entführungspolice abgeschlossen, die in wenigen Tagen abläuft. Hat Gerd Schrey seine eigene Entführung inszeniert, um sein marodes Strickwaren-Unternehmen zu retten? Auch der um die Gunst seines Vaters buhlende Maik gerät ins Visier der Ermittler: Marlies war seine verhasste Stiefmutter. Hat das angeblich entfremdete Vater-Sohn-Gespann einen teuflischen Plan geschmiedet?

Montag, 20:15 Uhr, RTL

Fragen, Dramen und Millionen: Günther Jauch präsentiert zum 40. Mal das "Prominenten-Special". Wer tritt in die Fußstapfen der drei Promi-Millionäre Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011)? Comedy-Multitalent Anke Engelke, Komikerin Ilka Bessin, Schauspieler Henning Baum sowie TV-Koch Horst Lichter spielen für den guten Zweck um die Million. In den bisherigen Specials wurden rund 27 Millionen Euro erspielt.

Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Sieben Jahre nach der ersten Staffel folgt die Neuauflage: Was passiert, wenn ein Computerspiel-Liebhaber im Elfenkostüm auf eine selbstbewusste Diva trifft? Wie reagiert ein Eigenbrötler in weißem Gewand auf ein flippiges Schlager-Sternchen. Ganz nach dem Motto "Gegensätze ziehen sich an" treffen sieben Schönheiten und sieben Außenseiter, die sich unterscheiden wie Tag und Nacht, aufeinander. In einer Villa auf Ibiza spielen die gegensätzlichen Typen nicht nur um 50.000 Euro. Es steht auch ein Umstyling auf dem Programm.

