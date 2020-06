DWDL-Rundfunkrat: Corona, Cash, gefährliche Lügen

© DWDL

Im ZDF läuft die europäische Koproduktion "Mirage - Gefährliche Lügen" an und ProSieben versucht sich an einer neuen Show am Vorabend - sicherheitshalber aber nur drei Tage lang. Außerdem: 3sat macht einen Themenabend zu Corona.



07.06.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 07.06.2020 - 20:15 Uhr

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

15 Jahre ist es her, dass die Französin Claire (Marie-Josée Croze) ihren Ehemann Gabriel (Clive Standen) bei dem Tsunami-Unglück in Thailand verlor. Geblieben ist ihr nur der 15-jährige Sohn Zack (Thomas Chomel) und die Erinnerung an eine große Liebe. Nun möchte sie in Abu Dhabi mit ihrem Sohn und ihrem neuen Ehemann Lukas (Hannes Jaenicke) ein neues Leben beginnen. Die Security-Expertin hat eine Anstellung bei dem einflussreichen Geschäftsmann Al Tarubi (Hassan Ghang) erhalten und setzt alles daran, sich in ihrem neuen Job zu beweisen.

Produktion: Lincoln TV, Connect3 Media u.a.





Montag bis Mittwoch, 18:10 Uhr, ProSieben

Drei Fragen. 500 Euro. In ganz normalen Alltagssituationen lauern die Lockvögel Nora Boeckler und Tilo Ben ihren ahnungslosen Kandidaten mit versteckter Kamera auf, bringen sie in witzige Situationen, bevor die Moderatoren Claire Oelkers und Kevin Ray die Sache auflösen und die Überraschten zum spontanen Quiz einladen. Dabei müssen die unverhofften Teilnehmer nur drei Fragen richtig beantworten, um 500 Euro zu kassieren. Der Haken: Die Fragen beziehen sich auf das zuvor Erlebte.

Produktion: south & browse

Sonntag, 20:15 Uhr, Das Erste

Katrin König (Anneke Kim Sarnau) wird früh morgens beim Joggen am Warnow-Ufer von zwei Männern zusammengeschlagen, nachdem sie eine andere Frau - Nadja Flemming - vor deren Belästigung schützen wollte. Besonders schlimm für König, da es ihr sowieso schon sehr schlecht geht, seit sich der Serientäter Guido Wachs erneut bei ihr gemeldet hat. Sie hatte ihn durch eine Beweismanipulation hinter Gitter gebracht. Nun setzt er König unter Druck: Entweder sie hilft ihm, wieder Kontakt zu seiner Frau zu finden, oder er wird sie ihres Vergehens bezichtigen. Aber es kommt noch schlimmer: Nadja Flemming wird wenig später an der Warnow tot aufgefunden, mit einem Messer erstochen. Und dann ist da noch Bukows Vater, der seinen letzten Deal vorbereitet, um dem Sohn ein Erbe zu hinterlassen...

Produktion: Filmpool Fiction

Mittwoch, 20:15 Uhr, 3sat

Was macht die Corona-Krise mit den Menschen? Wie wirkt sich dieser Stresstest für die Menschheit weltweit aus, und welche dramatischen Folgen kann er haben?

3sat geht diesen Fragen einen Abend lang in einem "3satThema" nach: Die Dokumentation analysiert die Bruchstellen, die diese Krise offenlegt. Im Anschluss diskutieren Gert Scobel und Gäste im "3satThema Talk", wie die Welt nach der Krise aussehen wird. Um 21.45 Uhr folgt die Dokumentation "Von New York bis Nairobi - Corona in meiner Stadt", in der Korrespondentinnen und Korrespondenten aus New York, Brüssel, Rom, Paris, Warschau, Moskau und Nairobi erzählen, wie sich der Alltag und das Lebensgefühl um sie herum gewandelt haben.





Montag, 21:15 Uhr, Sky Atlantic

Los Angeles Ende der 30er-Jahre: Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs steht kurz bevor und die Stadt kämpft mit den sozialen Spannungen der mexikanisch-amerikanischen Bevölkerung. Mitten in dieser unsicheren Zeit geschieht ein grausamer Ritualmord. Ist die mysteriöse und zugleich charmante Magda (Natalie Dormer) darin verwickelt? Während der Ermittlungen geraten die Detektive Tiago Vega (Daniel Zovatto) und Lewis Michener (Nathan Lane) immer tiefer in einen Strudel aus übernatürlichen Ereignissen, Okkultismus und aufkeimendem Nationalsozialismus.

Produktion: Desert Wolf Productions u.a.

