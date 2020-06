DWDL-Rundfunkrat: Wetter, Lachse und Pocher auf Reisen

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Sven Plöger erklärt in neuen Folgen seiner Doku-Reihe wieder, wie unser Wetter entsteht, und Hannes Jaenicke setzt sich im ZDF für Lachse ein. Außerdem: Ein Spielfilm fürs Herz und ein neues Format mit Oliver Pocher und seinem Vater.



14.06.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 14.06.2020 - 20:15 Uhr

© BR/ORF/Lotus-Film/Felipe Kolm

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Caroline Binder (Martina Gedeck) hat ein schönes Zuhause, eine funktionierende Ehe und ein chronisch krankes Herz. Herzspezialist Paul Hoffmann (Anton Noori) verspricht seiner Patientin Heilung durch eine neue OP-Methode - und er hält sein Versprechen. Caroline kann gesund werden und ein normales Leben führen; dann wären alle glücklich - außer Caroline selbst. Der Abschied von ihrem bisherigen Leben im Schongang ohne Aufregung oder Verantwortung will ihr nicht gelingen. Schlimmer noch: Sie will weder ihr gesundes Herz, noch will sie ihr neues Leben.

Produktion: Lotus Film

© TVNOW / Chapel

Freitag, 20:15 Uhr, RTL

Vater Gerd ist in seinem Leben eigentlich schon ganz gut rumgekommen. Vom Schlafzimmer ins Bad, dann ins Büro. und auch in Europa kennt sich der 70-jährige Niedersachse zumindest einigermaßen aus. Doch die große weite Welt, in der sein Sohn und Entertainer Oliver längst zu Hause ist, kennt er fast nur aus Erzählungen. Und weil Vater und Sohn in den letzten 20 Jahren nie länger als 48 Stunden gemeinsam unterwegs waren und auch darüber hinaus ein recht reserviertes Verhältnis zueinander haben, muss Gerd jetzt mal raus aus dem Trott. Zum Auftakt begeben sich die beiden gemeinsam auf eine Reise nach Thailand.

Produktion: Banijay Productions Germany

© SWR

Montag, 20:15 Uhr, Das Erste

Sven Plöger ist wieder unterwegs zu Orten, die unser Wetter bestimmen. Für den ARD-Meteorologen gibt es dabei kaum eine spannendere Region als die Alpen. Aufgrund ihrer Lage und ihrer Höhe sind sie einer der zentralen Taktgeber für Wetter und Klima in Mitteleuropa. Fünf Vegetationszonen, die sich horizontal vom Nordkap bis Sizilien über 5000 Kilometer erstrecken, finden sich hier auf nicht einmal 5000 Meter Höhe zusammengedrängt. Kein Wunder, dass das zu viel extremeren Wetterphänomenen als im Flachland führt. Gleichzeitig bilden die Alpen eine Art Riegel, der den Weg der Hochs und Tiefs und alle Luftbewegungen in Mitteleuropa maßgeblich beeinflusst.

Produktion: SWR

© ZDF / Daniel Ritter / Tango Film GmbH

Dienstag, 22:15 Uhr, ZDF

Lachse leben in zwei Welten: im Ozean sowie in Flüssen und Seen. Längst können Wildfänge die Riesen-Nachfrage nach der rotfleischigen Delikatesse nicht mehr decken. Fischfarmen scheinen ein Ausweg zu sein, auf jeden Fall sind sie lukrativ. Hannes Jaenicke beleuchtet die Ursachen, Hintergründe und Folgen dieser gnadenlosen Massentierhaltung unter Wasser. In Norwegen begleitet Hannes Jaenicke den Wissenschaftler Sven-Helge Pedersen bei seiner Arbeit für die Genbank Hardangerfjord. Die staatlich unterstützte Organisation züchtet wilde Lachse aus den Flüssen rund um den Fjord nach, um den dortigen Wild-Beständen zu helfen.

Produktion: Tango Film

© Ecomedia

Dienstag, 20:15 Uhr, Arte

Über Monate liefern sich in Frankreich Gelbwesten-Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei. Deutsche Polizeigewerkschaften beklagen seit Jahren die zunehmende Gewalt. Die Polizei ist zum Feindbild geworden, Gewalt und Gegengewalt eskalieren. Verletzungen gibt es auf beiden Seiten. Eine wirkliche Aufarbeitung von Gewalttaten gibt es aber kaum. Die Dokumentation zeigt, wie der Personalabbau der letzten Jahre, der Einfluss von Social Media und eine repressive Polizeitaktik die Gewaltspirale befeuern. Und: Wie Lösungsansätze in Ländern wie Großbritannien Abhilfe schaffen.

Produktion: Ecomedia

Teilen