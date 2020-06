DWDL-Rundfunkrat: Dark, die letzte Welle und ein Drama

© DWDL

Bei Netflix geht die dritte und zugleich letzte Staffel von "Dark" an den Start. Im Ersten geht es derweil in einem Film um eine Todkranke und ihren Sterbehelfer, während in einer neuen ZDFneo-Serie mehrere Surfer von einer Welle verschluckt werden.



21.06.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 21.06.2020 - 20:15 Uhr

© Netflix

Ab Samstag, Netflix

Die dritte und letzte Staffel der ersten deutschen Netflix-Serie: Das Herzstück bilden erneut die Familien Nielsen, Kahnwald, Tiedemann und Doppler. Sie versuchen, den Mysterien der Kleinstadt Winden auf den Grund zu gehen, um die Antwort auf die größte aller Fragen zu finden: kann der Zeitknoten gelöst und damit das dunkle Schicksal aller Figuren geändert werden? Neu zum Cast hinzustoßen Barbara Nüsse, Hans Diehl, Jakob Diehl, Nina Kronjäger, Sammy Scheuritzel und Axel Werner.

Produktion: W&B Television

© SWR/Un attimo Photographie

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Henry (Michael Pink) ist meistens verkatert, noch öfter mies gelaunt und als Sterbehelfer eher eine Zumutung. Seine Fürsorglichkeit den Klienten gegenüber ist unter sehr viel rauer Schale verborgen. Rebecca (Tinka Fürst) wiederum ist gutaussehend, provozierend, jung und hat einen Hirntumor. Sie ist Henrys neueste Klientin und erklärt es zu seiner Aufgabe, sie an ihrem letzten Abend zu einer richtig wilden Feier zu begleiten. Als Henry am nächsten Tag ihr Sterben einleiten will, hat Rebecca es sich anders überlegt. Der Tod soll warten, stattdessen will sie zu einem Wunderheiler in irgendeinem Bergdorf, und Henry soll sie dorthin bringen. Ablehnen ist zwecklos, Rebecca hat ja nichts zu verlieren und setzt sich rabiat durch. Verfolgt von Henrys Kollegen Benno und Rebeccas Ehemann Daniel - von dessen Existenz sie Henry dummerweise nichts erzählt hat - starten sie einen aberwitzigen Trip voller absurder Begegnungen, die Henry mehr mitnehmen als er ahnen konnte.

Produktion: Zum Goldenen Lamm Filmproduktion

© HBO / Sky

Dienstag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic

Hugh Laurie ("Dr. House") spielt die Hauptrolle in der Sky/HBO Koproduktion "Avenue 5". Er ist Ryan Clarke, der selbstbewusste, weltgewandte Kapitän der Avenue 5, ein luxuriöses Touristen-Raumschiff. Die achtwöchige Reise um den Planeten Saturn herum hat gerade begonnen, alle Systeme laufen rund. Doch plötzlich passiert ein technischer Fehler, der unerwartete Auswirkungen auf den Verlauf der Reise hat. Ryan sowie sein Team haben alle Hände voll zu tun, die aufgebrachten Passagiere zu beruhigen. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles, denn plötzlich scheint in diesem Raumschiff nichts und niemand echt zu sein.

Produktion: HBO/Sky

© ZDF/Céline BRACHET - KWAI - FTV

Freitag, 22:00 Uhr, ZDFneo

In dem idyllischen Badeort Brizan an der französischen Atlantikküste nimmt das Leben seinen gewohnten Lauf, als plötzlich eine seltsame Wolke am Himmel erscheint. Bei einem Surfwettbewerb senkt sich die Wolke ohne Vorwarnung auf das Meer hinab. Alle Surfer werden von einer riesigen Welle verschluckt und sind von einem Augenblick auf den anderen spurlos verschwunden. Eine groß angelegte Suchaktion wird gestartet. Sie bleibt allerdings erfolglos. Doch dann tauchen die Verschwundenen nach fünf Stunden wieder aus dem Meer auf - genauso plötzlich und unerwartet, wie sie verschwunden sind. Und keiner von ihnen kann sich an die Zeit erinnern, die sie im Meer verbracht haben.

Produktion: Kwaï





© Vox

Sonnatg, 18:15 Uhr, Vox

Die Kfz-Meister Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch haben bereits über 400 Autos vor laufender Kamera repariert. Jetzt erzählen sie von den Geschichten, die sich abgespielt haben, wenn die Kameras aus waren. Wie es zum Sturz ins Hafenbecken auf Mallorca kam oder warum die Werkstatt bei einem Experiment beinahe abgebrannt wäre. Es werden auch einige bisher unveröffentlichte Ausschnitte gezeigt.

Produktion: Fabula Film

