DWDL-Rundfunkrat: Rütter, Deichmann und ein Maulwurf

"Hundeprofi" Martin Rütter ist bei Vox mit einem neuen Format zu sehen, das ZDF beleuchtet die Geschichte des Deichmann-Clans und im Ersten geht's um einen Maulwurf im Seniorenheim. Außerdem: Die Sat.1-Show "United Voices" kehrt zurück.



05.07.2020

Samstag, 19:10 Uhr, Vox

Fressen, Bellen, Gassi gehen - Hunde können viel mehr als das. Nicht umsonst gilt der Hund als der beste Freund des Menschen. Aber wie gut kennen wir unsere vierbeinigen Gefährten wirklich? Von Rettungshunden über Blindenhunde bis zum Hund von nebenan - die intelligenten Tiere haben erstaunliche Fähigkeiten, die man ihnen oft nicht zutrauen würde. In vier Folgen der neuen Sendung präsentiert Martin Rütter spannende Hundegeschichten aus aller Welt.

Produktion: Back2Back Productions

Dienstag, 20:15 Uhr

Heinz-Horst Deichmann machte aus dem kleinen Schusterladen seines Vaters die größte Schuh-Handelskette Europas. Mit dem Slogan "modische Schuhe zu kleinen Preisen" eroberte er den Weltmarkt. Die Produktion in Billigländern wird zur Gretchenfrage, denn die Inhaberfamilie wollte stets christlichen Grundsätzen treu bleiben. Im Film von Birgit Tanner schlagen Sohn und Nachfolger Heinrich Deichmann und langjährige Weggefährten des Vaters bislang kaum bekannte Kapitel der Firmengeschichte auf und kommentieren noch unveröffentlichte Filmaufnahmen und Dokumente aus dem Familienarchiv.

Produktion: EcoMedia TV

Mittwoch, 22:45 Uhr, Das Erste

Rómulo, ein ehemaliger Kriminalpolizist und Privatdetektiv, wird von einer Klientin damit beauftragt, in einem Altersheim zu ermitteln. Dort lebt ihre Mutter, die das Pflegepersonal und andere Heimbewohner beschuldigt, sie zu bestehlen und schlecht zu behandeln. Um herauszufinden, ob an diesen Vorwürfen etwas dran ist, beschließt der Detektiv, einen "Maulwurf" ins Seniorenheim zu schleusen. Für die verdeckte Ermittlungsarbeit sucht er per Zeitungsannonce nach einem Mann zwischen 80 und 90 Jahren, der als verdeckter Ermittler für einige Zeit zum Schein in dem Heim unterkommen soll. Nach einigen erfolglosen Bewerbungsgesprächen findet Rómulo endlich den 83-jährigen Sergio, einen ruhigen, freundlichen und scharfsinnigen Witwer.

Produktion: micromundo u.a.

Dienstag, 22:15 Uhr, ZDF

Wer kann, zieht weg aus der Neckarstadt-West in Mannheim. Doch manche bleiben und versuchen, diesen Stadtteil zu retten, den viele bereits abgeschrieben haben. Diese mutigen Mannheimer stellt die "37°"-Dokumentation "Zwei Quadratkilometer Stress - Hilfe für einen Stadtteil" vor. Autorin Güner Yasemin Balci begleitet Julia Wege, Stefan Semel und Peter Deffaa, die dafür arbeiten, dass der Stadtteil wieder lebenswert wird.

Produktion: ZDF

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Viel Zeit hat sich Sat.1 gelassen mit der - längst produzierten - zweiten Folge von "United Voices". Erneut geht es um die Frage, welche Künstler die "besten" Fans? In der neuen Ausgabe treten The BossHoss gegen Angelo Kelly. WWelche Anhänger verwandeln sich zum gigantischen Chor, liefern den kreativsten Auftritt und begeistern die Zuschauer? Die Moderation der Show übernehmen erneut Jochen Schropp und Sarah Lombardi.

Produktion: Tresor TV

