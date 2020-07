DWDL-Rundfunkrat: Porno, Demenz und Realitystars

© DWDL

In einer neuen Doku-Reihe gründet das ZDF einen Chor für Menschen mit Demenz und Sat.1 lässt fünf Mütter einen Porno drehen. Außerdem: RTLzwei ruft den "Kampf der Realitystars" aus und im Ersten läuft eine sehenswerte Loveparade-Doku.



19.07.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 19.07.2020 - 20:15 Uhr

"Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz"

Dienstag, 22:15 Uhr, ZDF

Im Januar startete ein ungewöhnliches Projekt: Schauspielerin Annette Frier gründete gemeinsam mit Chorleiter Eddi Hüneke ("Wise Guys") einen Chor für Menschen mit Demenz. Annette Frier treibt hierbei nicht nur die Liebe zum Singen an. Sie interessiert sich für die Menschen und deren Geschichten. Und sie geht der Frage nach, ob es möglich ist, trotz aller Einschränkungen beim Singen Momente des Glücks zu empfinden.

Produktion: Tower Productions

"Loveparade - Die Verhandlung"

Mittwoch, 22:45 Uhr, Das Erste

Die Loveparade-Katastrophe jährt sich am 24. Juli zum zehnten Mal. Zu diesem Anlass zeigt Das Erste einen Dokumentarfilm, der sich intensiv mit der Gerichtsverhandlung nach dem Drama von Duisburg auseinandersetzt. Das Strafverfahren wurde in mehr als 80 Drehtagen akribisch begleitet. Zwar durfte - wie allgemein üblich - immer nur 15 Minuten vor jedem Verhandlungstag im Saal gedreht werden, doch das Filmteam hat den Prozess vollständig protokolliert und insgesamt über 3.500 Protokollseiten und 250 Stunden Dreh- und Archivmaterial ausgewertet. - Um 20:15 Uhr läuft bereits der Fernsehfilm "Das Leben danach".

Produktion: Docdays Productions

"Wer sieht das denn?!"

Dienstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Zwei prominente Rateteams kämpfen in jeder "Show-Quiz-Show" bei Moderatorin Ruth Moschner gegeneinander. Sie sehen Akrobaten, Bands, Tänzer oder andere lustige und spektakuläre Performances auf der Showbühne. Doch davon dürfen sie sich nicht blenden lassen - denn nach den Auftritten wird es für die Rateteams ernst. Mit welcher Hand hat der Akrobat nach seinem dreifachen Salto in das Trapez gegriffen - mit rechts oder mit links? In welcher Reihenfolge wurden die Körperteile beim Schuhplattler berührt? Welche Farbe hatten die Ohrringe der Sängerin? Nur wer ganz genau hinsieht und sich jedes Detail merkt, gewinnt.

Produktion: Talpa Germany

"Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand"

Mittwoch, 20:15 Uhr, RTLzwei

Bei "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" spielen zahlreiche Promis - oder solche, die RTLzwei dafür hält, um 50.000 Euro Siegprämie und den Titel "Realitystar 2020". Bei sommerlichen Temperaturen wohnen sie mit Blick auf Meer und Palmen in einer schlichten "Sala" und verbringen die Zeit gemeinsam am Star-Strand. In zahlreichen Spielen setzen die Teilnehmer Komfort und Annehmlichkeiten aufs Spiel - wenn es schlecht läuft, sind Wasser, Bett und Kleiderschrank für einige Zeit passé. Cathy Hummels moderiert.

Produktion: Banijay Productions Germany

"Mütter machen Porno"

Mittwoch, 20:15 Uhr, Sat.1

Fünf Mütter auf ungewöhnlicher Aufklärungs-Mission: Auf eigene Faust wollen fünf Mütter einen Porno produzieren, der Heranwachsenden ein realistisches Bild von Sex vermittelt. Mit Menschen, die aussehen wie Du und ich und, die sich auf Augenhöhe, leidenschaftlich und wertschätzend begegnen. Doch wie wird es ihnen auf ihrer Reise durch die Welt der Pornographie ergehen? Und welchen Herausforderungen begegnen sie?

Produktion: Redseven Entertainment

Teilen