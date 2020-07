DWDL-Rundfunkrat: Henssler, Mälzer, Bands und Kilos

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Steffen Henssler und Tim Mälzer duellieren sich im TV-Studio, RTLzwei sucht eine neue Band und bei Vox kämpfen mehrere Menschen die Pfunde. Außerdem meldet sich Ina Müller mit einer neuen Staffel von "Inas Nacht" auf dem Bildschirm zurück...



26.07.2020

"Battle of the Bands - Boys vs. Girls"

Donnerstag, 20:15 Uhr, RTLzwei

Ein Battle - zwei Bands und die Zuschauer sind die Jury. Im Kampf Girlband vs. Boyband begeben sich junge, talentierte Musiker bei "Battle of the Bands" in ein musikalisches Experiment: Welche ist die bessere Band und für wen voten die Zuschauer in der App? Schweißen Freundschaften die Sänger zusammenschweißen oder gefährden Rivalitäten und Intrigen die Bands? Moderatorin Jana Ina Zarrella will es herausfinden.

Produktion: Youngest Media Germany

"Grill den Henssler - Henssler vs. Mälzer"

Sonntag, 20:15 Uhr, Vox

In der "Grill den Henssler" Special-Folge treten die zwei Ego-Raubeine Henssler und Mälzer im direkten Koch-Battle gegeneinander an. Zwischen Impro-Gang, Vorspeise, Hauptgang und Dessert sind hitzige Wortgefechte, maßlose Selbstüberschätzung und kulinarische Grenzgänge sicher. Denn im Special kommen so einige unerwartete Raffinessen auf die beiden Hamburger-Köche zu. Moderiert wird der Wettstreit von Laura Wontorra.

Produktion: ITV Studios Germany

"Inas Nacht"

Donnerstag, 23:30 Uhr, Das Erste

Und noch einmal Mälzer: Der TV-Koch ist zu Gast bei Ina Müller, deren Show in die neue Staffel startet. Mit ihm spricht sie über sein Leben und seine Einstellungen abseits seines Berufs spricht. Hinzu kommt der Weinsommelier Justin Leone. Er gibt Ina Müller und Tim Mälzer einen Grundkurs zum Thema Wein und hat natürlich auch den ein oder anderen edlen Tropfen mitgebracht. Erster Musikgast bei "Inas Nacht" ist das Duo ok.wedding, das sich durch seine exzellente Sängerin und raue, verletzliche Texte auszeichnet. Später singt noch die Antilopen Gang.

Produktion: beckground.tv

"Quizz dich auf 1"

Montag, 22:10 Uhr, WDR Fernsehen

Das Konzept der neuen WDR-Show, die eigentlich schon vor einigen Monaten laufen sollte und vom belgischen Format "Switch" adaptiert wurde, kommt ganz ohne Punkte aus: Wer am Schluss hinter der "1" steht, gewinnt die Show. Die Kandidaten kommen aus Nordrhein-Westfalen und stehen hinter großen Zahlen - von 5 bis 1. Richtige Antworten bringen sie nach vorn, falsche Antworten lassen sie zurückfallen. Aus zwei Runden zieht jeweils ein Spieler ins Finale ein, wo es dann im Duell um 3.000 Euro geht. Moderiert wird das neue Quiz von Guido Cantz.

Produktion: Riverside Entertainment

"Verdammt schwer! Unser Kampf gegen die Kilos"

Montag, 22:15 Uhr, Vox

Sechs dickleibige Menschen gründen zusammen eine Selbsthilfegruppe. Sie wollen sich einmal im Monat sechs Monate lang treffen, um gemeinsam abzunehmen. Für jeden von ihnen ist das die letzte Chance auf ein gesundes Leben. Denn sie alle sind an ihrem Übergewicht lebensbedrohlich erkrankt. Diese kleine Gruppe steht für Millionen Menschen in Deutschland, denn jeder zweite Erwachsene hierzulande ist übergewichtig, jeder vierte gar krankhaft fettsüchtig.

Produktion: Filmpool

