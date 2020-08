DMAX macht im Männersender-Ranking wieder Boden gut

© RTL / ProSiebenSat.1 / Discovery / Viacom

Nitro hat in den vergangenen Jahren regelmäßig die Marke von zwei Prozent Marktanteil überspringen können, doch in der zurückliegenden Saison zeigte der Trend nicht weiter nach oben. Dafür konnte sich DMAX auch dank seiner Eigenproduktionen steigern.



05.08.2020 - 12:33 Uhr von Alexander Krei 05.08.2020 - 12:33 Uhr

Schon vor Jahren gab Discovery das Ziel aus, mit dem Männersender DMAX die Marke von zwei Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überspringen - das war jedoch noch bevor sich die Konkurrenz aus Köln und Unterföhring anschickte, mit eigenen Spartensendern auf die männliche Zielgruppe zu schielen. Nachhaltig gelang es daher nicht, DMAX über dieser magischen Hürde zu platzieren. Umso größter dürfte die Freude in München gewesen sein, als der Sender im Dezember erstmals seit mehr als drei Jahren wieder einen Monat mit einer Zwei vor dem Komma abschloss.

2,1 Prozent betrug der Marktanteil zum Jahresausklang, sodass DMAX zumindest vorübergehend den RTL-Konkurrenten Nitro hinter sich lassen konnte. Dieser hat sich, anders als DMAX, in den vergangenen beiden Jahren tatsächlich oberhalb der Zwei-Prozent-Marktanteil in der Zielgruppe etablieren können, im Juni lief es mit 2,3 Prozent sogar so gut wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Blickt man auf die klassische TV-Saison zwischen September und Mai, so lag Nitro nur in drei Monaten unterhalb der Hürde und damit einmal weniger als in der Vorsaison.

Die meistgesehenen Sendungen bei Nitro

Reichweite gesamt (Mio.) Europa League: Eintracht Frankfurt - Racing Straßburg (29.08.2019) 2,11 Europa League: Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC (19.09.2019) 1,66 Europa League: Racing Straßburg - Eintracht Frankfurt 1,57



Quelle: DWDL.de-Recherche (01.08.2019-31.07.2020)

Und doch scheint es, als gehe es derzeit nicht mehr weiter nach oben für Nitro. Tatsächlich war der Sender in nur zwei von neun Monaten stärker als im jeweiligen Vorjahresmonat. Ein Schicksal, das Nitro übrigens mit ProSieben Maxx teilt - hier zeigte der Trend in der vergangenen Saison sogar eher nach unten. Die 1,9 Prozent Marktanteil, die im September 2019 erzielt wurden, stellten sogleich den Höhepunkt dar. Danach ging es bis März Schritt für Schritt auf nur noch 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach unten. Immerhin: Seither gelang es ProSieben Maxx, den Marktanteil wieder leicht zu steigern.

Der Rückgang bei ProSieben Maxx hat Gründe: So läuft etwa die Anime-Schiene am Vorabend längst nicht mehr so stark wie das in der Vergangenheit der Fall war. Der Stützpfeiler liefert in der Regel zwar noch immer gute Quoten - doch die Ausreißer nach oben fielen eben schon mal höher aus als das in den zurückliegenden Monaten der Fall war. Daneben haben auch die beiden Wrestling-Shows "SmackDown" und "Raw" Marktanteile eingebüßt. Voll und ganz verlassen kann man sich dagegen weiterhin auf die NFL, die in der vergangenen Saison so stark war wie noch nie. Kein Wunder also, dass die Hitliste des Senders von drei Football-Spielen dominiert wird.

Die meistgesehenen Sendungen bei ProSieben Maxx

Reichweite gesamt (Mio.) NFL-Playoffs: Minnesota Vikings @ New Orleans Saints (05.01.2020) 0,80 Regular Season, Woche 14: San Francisco 49ers @ New Orleans Saints (08.12.2020) 0,68 Regular Season, Woche 1, LA Rams @ Carolina Panthers 0,68



Quelle: DWDL.de-Recherche (01.08.2019-31.07.2020)

Bei Nitro belegten drei Fußball-Übertragungen die Top-Positionen - die Europa-League-Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Racing Straßburg zählte im August vergangenen Jahres mehr als zwei Millionen Zuschauer. Die beiden Beispiele zeigen, wie wichtig Live-Sport inzwischen für die Männersender von ProSieben und RTL geworden sind. Dass Sport trotzdem kein Selbstläufer ist, zeigt jedoch der Blick auf die Quoten von "100% Bundesliga": Das Nitro-Magazin erzielte in der zurückliegenden Saison im Schnitt kaum mehr als ein Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Aus Quotensicht hat sich die Bundesliga-Investition für den Sender also kaum gelohnt.

Ganz ohne Live-Sport konnte dagegen DMAX wachsen: In fünf von neun Monaten bewegte sich der Discovery-Sender über dem Wert des Vorjahresmonats - und im Juni ging es sogar noch einmal auf 1,9 Prozent Marktanteil nach oben. Größter DMAX-Hit bleibt die Dokusoap "Steel Buddies", die bis zu 770.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte und im Übrigen auch mit Wiederholungen glänzend funktioniert. Generell zahlt sich das verstärkte Investment in Eigenproduktionen aus: Am Vorabend, wo Formate wie "Deutschland 24/7" oder "Abenteuer Autobahn" gezeigt wurde, zeigte der Quoten-Trend spürbar nach oben. Zudem feierte auch "Sidneys Welt" einen erfolgreichen Einstand.

Die meistgesehenen Sendungen bei DMAX

Reichweite gesamt (Mio.) Steel Buddies Unboxing: Michael packt aus! (03.12.2019) 0,77 Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte (15.10.2019) 0,76 Steal Buddies: Sonderschicht XXL 0,76

Quelle: DWDL.de-Recherche (01.08.2019-31.07.2020)

Ganz so hohe Reichweiten sind für Comedy Central nicht drin: Hier reichten der Zeichentrickserie "American Dad" schon 280.000 Zuschauer, um die Hitliste der vergangenen zwölf Monate anzuführen. Doch das hängt damit zusammen, dass der Spartensender von Viacom ein sehr junges Publikum anspricht: Während die Monatsmarktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen in der jüngsten TV-Saison bei bis zu 1,3 Prozent lagen, lief's insgesamt mit Werten zwischen 0,3 und 0,4 Prozent vergleichsweise überschaubar.

Traditionell schlägt die stärkste Stunde von Comedy Central in der Late Prime, wo der Sender im Schnitt auf 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kommt. Noch stärker ist das Nachtprogramm, wo in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittlich sogar 2,1 Prozent erzielt wurden. Zufrieden gibt man sich auch mit den Eigenproduktionen: "Comedy Central presents" erzielte im Schnitt 1,4 Prozent Marktanteil, das "Roast Battle" noch 1,1 Prozent. Weitere Staffeln der beiden Formate befinden sich aktuell in der Planung.

Die meistgesehenen Sendungen bei Comedy Central

Reichweite gesamt (Mio.) American Dad (14.12.2019) 0,28 Bob's Burgers (08.12.2019) 0,27 American Dad (26.03.2020) 0,27

Quelle: DWDL.de-Recherche (01.08.2019-31.07.2020)

