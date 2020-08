DWDL-Rundfunkrat: Großer Bruder, Tiere, Aufräumaktion

© DWDL

"Promi Big Brother" startet in Sat.1 und zum ersten Mal dauert die Staffel gleich drei Wochen. Außerdem: Vox blickt auf das geheime Leben unserer Haustiere und RTL lässt nicht nur Wohnungen, sondern gleich ganze Leben aufräumen.



02.08.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 02.08.2020 - 20:15 Uhr

"Das geheime Leben unserer Haustiere"

Samstag, 19:10 Uhr, Vox

In Deutschland leben über 30 Millionen Haustiere an der Seite ihrer Besitzer - und doch wissen wir längst nicht alles über unsere felligen Freunde, ihr Verhalten und ihren Alltag. Von der frischgebackenen Hundemama Gypsy, die sich um ihren Nachwuchs kümmert, über das gefährliche Doppelleben eines süßen Stubentigers bis hin zu Vierbeinern, die durch ihren Beschützerinstinkt das Leben ihrer Herrchen schützen: Mit Hilfe von versteckten Kameras sehen die Zuschauer in vier Folgen, wie sich Haustiere verhalten, wenn wir schlafen, nicht zu Hause sind oder mal nicht so genau hinsehen.

Produktion: a brand apart television





"Promi Big Brother"

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Mehr "Promi Big Brother" gab es noch nie: In der achten Staffel begeben sich die Promi-Bewohner dieses Mal für gleich drei Wochen unter die 24-stündige Kamerabeobachtung durch Big Brother - und nur der bestimmt die Spielregeln. Neu ist aber nicht nur die zusätzliche Woche, sondern auch die erweiterte Sendezeit, denn an insgesamt zehn Abenden wird die Realityshow bereits um 20:15 Uhr beginnen. Moderiert wird "Promi Big Brother" wie gewohnt von Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Produktion: Endemol Shine Germny

"Die Kanzlei"

Dienstag, 20:15 Uhr, Das Erste

Auftakt zur neuen Staffel: Während die Anwälte zwischen zwei Eheleuten vermitteln, versuchen sie gleichzeitig einer Mutter zu helfen, deren kleiner Sohn nach einem Badeunfall im Koma liegt. Ihr Ex-Mann hat sie angezeigt, nicht aufgepasst zu haben und macht ihr das Sorgerecht streitig. Isabel von Brede (Sabine Postel) plagen derweil Geldsorgen, als Markus Gellert (Herbert Knaup) ihr gesteht, dass er Rücklagen der Kanzlei in spekulative Anlagen gesteckt hat. Und Assistentin Yasmin vertraut der Kanzlei-Ermittlerin Gudrun an, dass sie schwanger ist.

Produktion: Letterbox Filmproduktion

"Raus damit! Anika räumt dein Leben auf"

Montag, 20:15 Uhr, RTL

Die eigene Wohnung ist das Spiegelbild der Seele. Psychologin und Aufräum-Expertin Anika Schwertfeger besucht Menschen in ihrem Zuhause, die der Unordnung in ihrem Leben nicht mehr Herr werden. Mit wertvollen Tipps verhilft und motiviert sie nicht nur zu einem aufgeräumten Zuhause, sondern vor allem zurück in ein aufgeräumtes und strukturiertes Leben. So wie beim 21-jährigen Computer-Freak Mike Pagel und seiner Mutter Heidemarie, den Anika nicht nur von bergeweisem Müll und Dreck befreit, sondern auch wieder ans Arbeitsleben heranführt.

Produktion: RTL Studios





"Wir wären andere Menschen"

Donnerstag, 23:15 Uhr, ZDF

Fahrlehrer Rupert Seidlein (Matthias Brandt) musste als Kind mit ansehen, wie seine Eltern und sein bester Freund Pjotr von den Streifenpolizisten Horn und Bäumler erschossen wurden. Als Erwachsener kehrt Rupert mit seiner Frau Anja in das Dorf und Haus seiner Kindheit zurück. Rupert ist ausgebrannt, angespannt und schwer traumatisiert durch die Tragödie in seiner Kindheit. Im brütend heißen Sommer reifen in Ruperts verzweifeltem Kopf und Herz Rachepläne heran. Die Rückkehr in die Heimat ist zum Albtraum geworden.

Produktion: Akzente Film & Fernsehproduktion

