DWDL-Rundfunkrat: Iris Berben, Likes und Vierbeiner

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Iris Berben feiert ihren 70. Geburtstag - aus diesem Anlass gratulieren ARD und ZDF mit zwei Spielfilmen, in denen sie die Hauptrolle spielt. Außerdem. TVNow startet eine neue Realityshow mit Promis und in Sat.1 geht's um Hunde und Kilos.



09.08.2020 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 09.08.2020 - 20:15 Uhr

"Nicht tot zu kriegen"

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Simone Mankus (Iris Berben) hat in ihrem Leben nur wenig ausgelassen. Die ehemalige Showbiz-Diva ist ein Kind der späten 60er-Jahre. Ausgerechnet jetzt, wo sie mithilfe ihres Sohnes Jonas (Barnaby Metschurat) ihr großes Comeback plant, wird sie von einem Stalker bedroht. Um Simone zu schützen und den Stalker zu fassen, wird Robert Fallner (Murathan Muslu) engagiert. Der Ex-Hauptkommissar ist nach einem traumatischen Zwischenfall aus dem Dienst ausgeschieden und arbeitet in der Security-Firma seines Bruders (Johannes Zeiler). Die Schauspielerin lebt derweil lieber in ihren Erinnerungen: früheren Filmen, Liebesaffären und Erfolgen. Erst nach und nach bemerken die Diva und ihr Bodyguard, dass sie mehr gemeinsam haben als gedacht. Mit vielen Ausschnitten aus früheren Iris Berben-Filmen ist "Nicht tot zu kriegen" eine Hommage an Berbens Karriere.

Produktion: Moovie





"Mein Altweibersommer"

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Ebba Bornkamp (Iris Berben), eine Frau in den Lebensjahren, die man wohlwollend die besten nennt, erlebt einen verstörend realistischen Traum, genauer gesagt, einen Albtraum: Sie bringt ein Bärenjunges zur Welt! Wenige Tage später reist sie mit ihrem Mann Markus (Rainer Bock) zu Freunden (Leslie Malton, Martin Brambach) an die Ostsee. Als Ebba bei einem Spaziergang am Strand zufällig auf einen kleinen Wanderzirkus trifft, holt der Traum die erfolgreiche Geschäftsfrau ein - anders, aber nicht minder ungewöhnlich. Der charmante Zirkusdirektor Arne (Peter Mygind) überredet Ebba, in ein lebensechtes Bärenkostüm zu schlüpfen und in der Manege zu tanzen.

Produktion: Provobis

Mein Hund, die Kilos und ich

Sonntag, 17:50 Uhr, Sat.1

Fünf Teams aus Vierbeiner und ihren Besitzern specken ab. Was können Fellnasen und ihre Menschen gegen ihr Übergewicht tun? Welche Ursachen stecken hinter der Gewichtszunahme? "Mein Hund, die Kilos und ich" begleitet die Teams unter anderem zu Hause, beim Schwimm- und Ausdauertraining oder auf einem Coaching-Parcours. In jeder Folge geht es auf die Waage. Gewertet wird, was sie gemeinsam abgespeckt haben. Durch das Einzelwiegen wird gezeigt, ob Mensch und Tier Fortschritte machen. Moderiert wird die Sendung von Jochen Bendel.

Produktion: Redseven Entertainment

"Like Me - I'm Famous"

ab Dienstag bei TVNow

Zehn Promis müssen fernab von Social Media und ganz ohne Filter glänzen. Gemeinsam ziehen sie in eine luxuriöse Villa, in der es nur eine Mission gibt: Die Beliebtheitsskala nach ganz oben klettern. Denn am Ende jeder Folge vergeben sich die Promis gegenseitig Likes - und wer die wenigsten hat, fliegt raus. Extra Likes können in Fame Games erspielt und sogar von den Konkurrenten abgekauft werden. Strategie, Charme und Kampfgeist sind gefragt.

Produktion: RTL Studios





Wie gut ist deine Beziehung?

Montag, 20:15 Uhr, Das Erste

Der IT-Spezialist Steve (Friedrich Mücke) lebt seit fünf Jahren mit seiner Freundin Carola (Julia Koschitz) zusammen und möchte, dass es immer so bleibt. Umso mehr verstört ihn, als sein Freund und Kollege Bob (Bastian Reiber) verlassen wird - ganz aus heiterem Himmel und für den deutlich älteren Harald (Michael Wittenborn)! Als Steve den wortgewandten Tantra-Lehrer kennenlernt, keimen bei ihm unverhofft Zweifel auf: Könnte ihm das gleiche Schicksal drohen? Wie empfänglich ist Carola für Avancen eines anderen? Ein Treuetest, für den er Harald engagiert, löst bei Steve die höchste Alarmstufe aus. Bevor es ein anderer tut, beschließt er präventiv seine Freundin selbst aufs Neue zu erobern

Produktion: Westhoff Film

Teilen