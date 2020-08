© Netflix

Im Mittelpunkt der sechsteiligen Serie steht das Duell zweier Frauen: Luna Wedler spielt die junge Medizinstudentin Luna Wedler, die unerschrocken und zielstrebig ihren eigenen geheimen Plan verfolgt: Sie will den Tod ihres Bruders aufklären und begibt sich dabei in eine gefährliche Welt voller illegaler Gen-Experimente. Mias Gegenspielerin, die Star Star-Dozentin und Bio-Wissenschaftlerin Tanja Lorenz, wird von Jessica Schwarz gespielt.

Produktion: Claussen+Putz Filmproduktion





Dienstag und Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL

Sieht man jemandem an, ob er oder sie singen kann - ohne die Stimme je gehört zu haben? Die neue Musik-Comedyshow, die RTL aus Südkorea adaptiert. "I Can See Your Voice" bietet eine Show voll bizarrer Täuschungen und soll die Zuschauer zum Mitraten einraten: Wer ist ein echtes Gesangstalent und wer blufft nur? Ein Rateteam, bestehend unter anderem aus Evelyn Burdecki und Judith Rakers, muss die guten Stimmen aussieben - und nur wenn der letzte Kandidat ein Top-Sänger ist, gewinnt der Musik-Star für seinen Superfan einen Geldpreis von 10.000 Euro.

Produktion: Tresor TV

Freitag, 22:25 Uhr, 3sat

Die traditionelle Gala zur Verleihung der Grimme-Preise fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Deshalb reist Moderator Jo Schück zu den Preisträgern und überreicht ihnen die Preise persönlich vor Ort. Ausgezeichnet sind etwa Iris Berben und Joachim Król für ihre darstellerischen Leistungen in "Hanne" und "Der König von Köln", die Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer Bürger Lars Dietrich und der Dokudrama-Erfinder Heinrich Breloer.

Produktion: Altayfilm

In der neuen Datingshow nehmen mutige Singles ihr Herz in die Hand und gestehen ihrem heimlichen Schwarm endlich ihre Liebe. Dazu laden sie den Angebeteten zu einem Blind Date ein. Während des großen Enthüllungs-Dates haben die Verliebten die Chance, ihr Gegenüber mit einem persönlichen Liebesgeständnis für sich zu gewinnen. Schon bald wird sich herausstellen, ob sich die beherzte Initiative bezahlt macht und die Chance auf mehr besteht.

Produktion: UFA Show & Factual





Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen und ein bisschen Panik vor jeder Live-Show haben: Die neue Staffel der unterhaltsamen RTL-Sendung mit Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch geht weiter, moderiert von Thorsten Schorn. In diesem Jahr gewann das Quartett sogar den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Moderation / Einzelleistung Unterhaltung".

Produktion: i&u TV