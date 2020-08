am 23.08.2020 - 13:00 Uhr

"Am Puls Deutschlands: #5JahreWirSchaffenDas"

Mittwoch, 22:50 Uhr, ZDF

Deutschland im September 2015 war gespalten: In diejenigen, die für "Refugees Welcome" standen, und diejenigen, die jeglichen Zuzug von Geflüchteten nach Deutschland kritisch sahen. Die Aussage Angela Merkels stand wie keine zweite als Symbol dafür, vereinnahmt von beiden Lagern der Diskussion. Im Sommer 2020 fühlt ZDF-Moderator Jochen Breyer den Deutschen zu diesem Thema den Puls, will erfragen, wie die Menschen heute zu Integration und der gesellschaftlichen Debatte um die Geflüchteten stehen.

"Der Kriminalist"

Freitag, 20:15 Uhr, ZDF

Auftakt zur letzten Staffel: Der Reproduktionsmediziner Dr. Robert Marlov (Patrick Heyn) erstickt mit einem Taucheranzug bekleidet in einem Schrank. Schnell wird klar: Der erfolgreiche Arzt hatte massive Angststörungen. Die Ermittlungen führen Bruno Schumann (Christian Berkel) in das Kinderheim, in dem Marlov aufwuchs, und zu dessen Heimleiter Günther Ellis, zu dem er zeitlebens eine starke Bindung hatte. Hier erfahren die Ermittler das dunkle Geheimnis des Arztes, das dessen gesamtes Leben überschat.

"Schlager ist mein Leben"

Samstag, 20:15 Uhr, Vox

Von Vorurteilen gegenüber deutschem Liedgut ist längst keine Rede mehr, denn mit den angestaubten Klassikern aus den 70ern hat der aktuelle Schlager nichts mehr zu tun: Tatsächlich erreichen auch Schlagershows im Fernsehen längst vermehrt ein jüngeres Publikum als noch vor einigen Jahren. In "Schlager ist mein Leben" begleitet Vox nun unter anderem Andrea Berg bei den Vorbereitungen zu einem ihrer "Heimspielkonzerte" in ihrem Wohnort, aber auch zahlreiche weitere Stars der Szene, darunter Roland Kaiser, Howard Carpendale und Maite Kelly.

"Domian live"

Freitag, 23:30 Uhr, WDR Fernsehen

Ein Mann, keine Tabus: Jürgen Domian öffnet sich nach der Sommerpause neuen Geschichten. Er kennt weder die Gäste noch die Themen, die sie in seine Sendung mitbringen. Wie gehen Menschen mit Ausnahmesituationen um? Vor der Pause kehrte der langjährige Nachttalker zu seinem ursprünglichen Call-in-Konzept zurück. Man darf gespannt sein, in welcher Form sich seine WDR-Show diesmal präsentieren wird.

"Natürlich, Liebe"

Mittwoch, 20:15 Uhr, Sony Channel

Candela (Megan Montaner), eine temperamentvolle Flamenco-Tänzerin aus Sevilla, und Massimo (Alessandro Tiberi), ein gutaussehender römischer Unternehmer, begegnen sich zufällig am internationalen Flughafen in Prag, an dem sie beide stranden und sich auf Anhieb unsympathisch sind. Die beiden Reisenden könnten unterschiedlicher nicht sein und es trennen sie Welten. Selbst ein gemeinsames Kaffeetrinken scheint nach dem ersten Zusammentreffen komplett ausgeschlossen. Die Inkompatibilität von Candela und Massimo ist offensichtlich und deutlich zu spüren, dennoch können sie sich, selbst mit räumlicher Distanz, nicht mehr voneinander trennen.

