Konzerne wie ProSiebenSat.1 oder die Mediengruppe RTL Deutschland als Fernsehhäuser zu bezeichnen, greift längst nicht mehr weit genug. Die Medienhäuser haben diversifitiert, einerseits mit Investments abseits des medialen Geschäfts aber eben auch darin. Die Mediengruppe RTL Deutschland ist so längst Absender von Fernsehen, Streaming-Diensten, Online-Angeboten, Podcast-Angeboten und Radiosendern - und als solcher Teil der Bertelsmann Content Alliance und werbeseitig Ausgangspunkt des Bertelsmann-Vermarktungsverbunds Ad Alliance.



Karin Immenroth als Marktforscherin zu bezeichnen, greift dabei ebenso nicht weit genug. Seit Oktober vergangenen Jahres ist die Kommunikationswissenschaftlerin Chief Data and Analytics Officer der Gruppe. Sie wechselte im Herbst 2019 von der Spitze der GroupM-Forschungstochter M-Science, die Karin Immenroth aufgebaut hat, zu den Kölnern. Und damit nach acht Jahren auf Mediaagentur-Seite zurück in die Medien, die sie bis 2011 bei Burda Forwards Forschungssparte kennen und schätzen lernen durfte.

20 Jahre wurde gegen Print geforscht, jetzt neu gedacht

Der bei der Mediengruppe neu geschaffene Posten des Data and Analytics Officers ist so platziert, dass eine Schnittstelle für alle Daten der Anfang 2019 gestarteten Bertelsmann Content Alliance entstehen kann. Diese umfasst zusätzlich zum Bewegtbild- und Audio-Reich rund um die Marke RTL auch etwa die Zeitschriften von G+J in Hamburg. Die Folge: Wo zuvor in Köln 20 Jahre lang eine Mannschaft in Fernsehkategorien gedacht und eher gegen Print geforscht oder argumentiert hat, müssen nun die diversen Gattungen der neuen Medienfamilie zentral begleitet, Analysen in Bezug gesetzt und aufbereitet werden. "Wir brechen mit alten Kulturen, es greift alles ineinander", erklärt Karin Immenroth.