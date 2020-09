Corona-bedingt findet die Verleihung diesmal etwas anders in Form eines gesetzten Dinners im Spindler & Klatt in Berlin statt. Verliehen werden die Preise an jene, die in Film und TV, auf der Bühne oder im Synchronstudio inspiriert und berührt haben. Nadine Heidenreich, Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin sowie der Schauspieler und Musiker Pasquale Aleardi werden durch den Abend führen, für musikalische Unterhaltung sorgt der Violinist Iskandar Widjaja. Verfolgen kann man die Verleihung hier auf dieser Seite im Livestream, der gegen 19:30 Uhr startet. Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt, dass der eigentliche Start der Veranstaltung dann wegen Verzögerungen vor Ort noch einige Minuten auf sich warten lässt.

Den Moderatoren stehen eine Reihe prominenter Laudatorinnen und Laudatoren zur Seite: Anna Maria Mühe (für die beiden Kategorien Schauspielerin bzw. Schauspieler in einer Nebenrolle), Jörg Schüttauf (Schauspielerin in einer Hauptrolle), Anja Kling (Schauspieler in einer Hauptrolle), Fahri Yardim (Schauspielerin und Schauspieler in einer komödiantischen Rolle), Lea van Acken (Starker Auftritt), Almila Bagriacik (Nachwuchspreis) und Petra Zieser mit Wanja Mues (Ensemble) fest. Nicole Heesters, die in diesem Jahr den Theaterpreis des DSP erhält, wird von der diesjährigen Preis-Patin Katharina Abt laudatiert. Für den Synchronpreis ‚Die Stimme’, mit dem Joachim Kerzel ausgezeichnet wird, hält Lutz Riedel die Laudatio. Den von BFFS und Verdi verliehenen Deutschen Fairnesspreis, der an Maryam Zarees ‚Born in Evin’ geht, wird Christian Rickerts, Staatssekretär der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft präsentieren. Für den Ehrenpreisträger ‚Lebenswerk’ an Dieter Mann spricht der Journalist und Buchautor Hans-Dieter Schütt und für das Dresdner Kabarett ‚Die Herkuleskeule’, das den Ehrenpreis Inspiration erhält, hält der ehemalige Bürgermeister von Dresden Wolfgang Berghofer die Laudatio.

Neben den eben genannten schon feststehenden Preisträgern gibt's in den normalen Wettbewerbskategorien noch folgende Nominierungen:

Schauspielerin in einer Nebenrolle

Marthe Keller - "Schwesterlein"

Marion Kracht - "Schlaf"

Carol Schuler - "Skylines"

Schauspieler in einer Nebenrolle

Lars Eidinger - "Babylon Berlin"

Tobias Moretti - "Gipsy Queen"

Rauand Taleb - "4 Blocks"

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Franziska Hartmann - "Sterne über uns"

Nina Hoss - "Schwesterlein"

Alina Serban - "Gipsy Queen"

Schauspieler in einer Hauptrolle

Joel Basman - "Der Büezer"

Bernhard Conrad - "Kahlschlag"

Edin Hasanovic - "Skylines"

Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle

Jasna Fritzi Bauer - "Rampensau"

Gisa Flake - "Sag Du es mir"

Katharina Maria Schubert - "Tatort: Falscher Hase"

Schauspieler in einer komödiantischen Rolle

Maximilian Brückner - "Hindafing"

Marc Ben Puch - "Sag Du es mir"

Leon Ullrich - "Eichwald, MdB"

Nachwuchs

Dennis Doms - "Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen"

Tua El-Fawwal - "Druck"

Maj-Britt Klenke - "Das freiwillige Jahr"

Benjamin Radjaipour - "Futur Drei"

Starker Auftritt