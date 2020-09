Dass eine Reporterin vor laufender Kamera sprachlos ist, kommt selten vor. Doch als Isabel Schayani vor knapp zwei Wochen von der Moderatorin der "Aktuellen Stunde" gefragt wurde, wie sie die Menschen nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria erlebe, schüttelte diese nur den Kopf und begann erst nach einigen Sekunden zu sprechen. "Das ist jenseits von Worten. Du gehst hier rein, hinter der Polizeikontrolle. Du hörst keine Stimmen und dann liegen die da alle. Nicht Hunderte, Tausende." Schon bei ihrem letzten Besuch habe sie gedacht, es gehe nicht schlimmer. Nun sagte sie: "Das ist schlimmer."

Es war ein eindringlicher Moment, der an diesem Abend live im WDR über den Sender ging, weil er eine ungewohnte Emotionalität transportierte. Doch Schayani weiß, wovon sie spricht. Schon mehrfach war die Journalistin, die die Redaktion von WDRforyou, einem mehrsprachigen Angebot für Flüchlinge und Migranten, leitet und für ihre Beiträge bereits den Grimme-Preis erhielt, im vergangenen Jahr auf Lesbos. Immer wieder berichtete sie über die Situation der Menschen in Moria. Abgebrüht ist sie deshalb nicht. Der kurze Ausschnitt aus der "Aktuellen Stunde" zeigt jedoch, wie schwierig es mitunter für Journalistinnen und Journalisten sein kann, die Distanz zu wahren.

"Es gibt Dinge, die es schwer machen, durchweg distanziert die Dinge zu betrachten", räumt Isabel Schayani gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de ein und erinnert sich an einen Livestream, den sie zusammen mit einem Kollegen gemacht hat. Plötzlich wurden die beiden zu einer Frau geholt, die auf dem Boden lag. "Man wusste als Laie nicht, wie lange sie noch leben würde", erzählt die Journalistin. "Die Polizei hatte dem Ehemann gesagt, man hole keine Ambulanz, sie solle sterben. Wir haben uns dann während des Streams aufgeteilt. Mein Kollege hat weiter reportiert und ich habe versucht, Hilfe zu holen. Am Schluss wurde die Frau in einer Decke zum Checkpoint geschleppt. Wir haben mit der Polizei gesprochen, die dann die Ambulanz rief. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht."

Auch Paul Willmann berichtete in den vergangenen Wochen aus Moria. "Einfach ist das nicht", sagt der Reporter des Nachrichtensenders Welt, angesprochen auf die journalistische Distanz. "Ich verfalle aber automatisch in einen gewissen Arbeitsmodus und versuche, die Eindrücke abzubilden. Es ist nun mal bei unserer Arbeit so, dass wir das, was wir sehen und erleben, aufs Bild bringen. Ich bin dann sehr unter Anspannung und fokussiert. Bei mir kommt das Ganze eigentlich erst richtig an, wenn ich zuhause bin, alles ausgepackt habe und zur Ruhe komme."

Die Migranten bezeichnet Willmann als "sehr offen und höflich", oft wollen sie ihre Geschichte erzählen oder sind schlicht froh, dass überhaupt jemand da ist. "Sie geben sich alle Mühe, dass man eine Kommunikation hinbekommt. Es kommt teilweise sogar vor, dass uns Wasser und Essen angeboten werden von Leuten, bei denen man ganz genau sieht, die haben eigentlich selbst nichts. Wir werden dann natürlich auch oft von Kindern wegen der Kamera angesprochen. Das ist aufregend für die Kinder, die sonst nicht viel erleben hier." Schnell bilde sich dann eine Traube von Menschen, was in Zeiten von Corona nicht ganz unproblematisch sei. "Vor allem, weil man über die Infektionssituation hier gerade gar nichts weiß. Da müssen wir dann schon auch mal darum bitten, Abstand zu halten." Auch Masken seien nicht in ausreichendem Maße vorhanden.