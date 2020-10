am 15.10.2020 - 10:14 Uhr

Der Einbruch, den die gesamte Medienbranche im Frühjahr dieses Jahres erlebt hat, ist einmalig gewesen. Durch die Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie stornieren etliche Unternehmen ihre Anzeigen in Zeitungen oder Spots im Fernsehen, teilweise gingen die Werbebuchungen im TV um mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Seither erholt sich der Markt, doch der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW geht davon aus, dass die Netto-Werbeerlöse aller Medien im laufenden Jahr um rund sieben Prozent zurückgehen werden. Und jetzt wird es ernst: Das vierte Quartal ist traditionell das wichtigste für die TV-Vermarkter, machen sie hier doch einen großen Teil ihrer Umsätze. DWDL.de hat sich bei den Vermarktern umgehört und gefragt, was sie für die letzten Monate des Jahres und darüber hinaus erwarten.

© Ad Alliance / Marina Rosa Weigl Matthias Dang

© ProSiebenSat.1 Thomas Wagner

© RTLzwei/Magdalena Possert Stephan Karrer

© Discovery Susanne Aigner

© Visoon Franjo Martinovic

© Sky Ralf Hape

© AS&S Uwe Esser

© ZDF Werbefernsehen/Steffen Henkel Hans-Joachim Strauch

Erholung wird wohl auch 2021 andauern

2020 ist ein Krisenjahr - das wird sich auch in den Bilanzen der TV-Vermarkter niederschlagen. Doch wie sieht es eigentlich für die Zeit danach aus? Wird der Markt wieder das Vorkrisen-Niveau erreichen? Und wenn ja, wann? Prognosen sind schwierig - aber es sieht derzeit so aus, als müsste sich der Markt 2021 weiter erholen, um dann eventuell 2022 wieder auf dem Niveau von 2019 zu liegen. "Für 2021 wünschen wir uns und rechnen optimistisch mit einer weiteren Stabilisierung", sagt Visoon-Chef Franjo Martinovic. Und Stephan Karrer von El Cartel Media ergänzt: "Wenn es gut läuft, machen wir 2022 wieder die gleichen Umsätze wie früher." Sky-Mann Ralf Hape spricht von einem volatilen Markt. "Bei Sky Media gehen wir davon aus, dass sich der Werbemarkt nächstes Jahr erst einmal erholen wird, bevor er im Jahr darauf wieder an das Niveau von 2019 anknüpft."

Ad-Alliance-Geschäftsführer Matthias Dang sagt, die ersten Gespräche für das nächste Jahr würden ihn "vorsichtig optimistisch" stimmen. Man gehe davon aus, dass die meisten Unternehmen ab 2021 wieder mit ihren "bekannten" Etats zurückkehren werden und werben. Überhaupt keine Aussagen über das laufende Jahr hinweg treffen wollen Thomas Wagner von der Seven.One Entertainment Group und Discovery-Chefin Susanne Aigner. "Früher wussten wir vier bis sechs Wochen vorher, wie das Geschäft läuft. Seit Corona buchen die Firmen teilweise ein, zwei Wochen im Voraus", sagt Wagner. Aigner verweist auf die steigenden Corona-Zahlen - in Deutschland, aber auch international. "Welche regulatorischen Konsequenzen daraus gezogen werden und wie sich das auf das Konsumentenverhalten auswirken wird, ist heute noch vollkommen offen. Das gleiche gilt für die Frage, wie die Unternehmen auf diese Entwicklung im Bereich ihrer Werbebudgets dann gegebenenfalls reagieren werden."

Für den Gesamtmarkt will Hans-Joachim Strauch keine Prognose treffen, zeigt sich in Bezug auf das eigene Geschäft aber selbstbewusst. "Für unser Geschäft gehen wir davon aus, dass sich die Buchungen auf absehbare Zeit wieder normalisieren werden", sagt er. Und Uwe Esser von der ARD-Werbung Sales & Services, sagt, Deutschland sei bislang "recht glimpflich" durch die Pandemie gekommen. "Wenn wir das auch in den kommenden Monaten schaffen, sehe ich auch für die Werbewirtschaft positive Impulse." Esser verweist aber auch auf die anstehende US-Präsidentschaftswahl sowie die Bundestagswahl 2021. Beides habe auch für die Wirtschaft eine hohe Relevanz. Das alles dominierende Thema bleibt, sehr zum Leidwesen der TV-Vermarkter, aber Corona.