Beleidigt sein musste eigentlich nur, wer gar nicht dabei war: In mehr als 150 Folgen hat die TV-Satire "Switch" (1997-2000) und die Neuauflage "Switch Reloaded" (2007 bis 2012) das deutsche Fernsehen in vielen Facetten parodiert und dabei Kultcharakter erreicht, nicht nur bei Zuschauerinnen und Zuschauern, sondern auch innerhalb der Branche. Als DWDL.de im August die Rückkehr des Formats nach acht Jahren Pausen vermeldete, wurde der Artikel binnen Stunden zu einer unserer meistgelesenen Meldungen.

Am 4. Dezember startet "Binge Reloaded" bei Prime Video und DWDL.de zeigt exklusiv vorab den ersten Trailer zur Neuauflage der TV-Satire, die sich u.a. "4 Blocks", "Kitchen Impossible", "Batwoman", "Traumschiff", "The Handmaids Tale", "The Masked Singer", "Ninja Warrior Germany", "Heute Show", "Vikings", "Die Höhle der Löwen", Luke Mockridge und Jenke von Wilmsdorff widmen wird. Mit u.a. "The Witcher" und "Haus des Geldes" macht sich die neue Staffel bei Prime Video übrigens auch über Netflix-Produktionen lustig.

Video: Trailer-Premiere von "Binge Reloaded" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Produziert wurde "Binge Reloaded" von Redseven Entertainment. Michael Kessler und Martin Klempnow sind der "Switch"-erprobte Teil des Casts, neu dabei sind Tahnee Schaffarczyk, Antonia von Romatowski und Joyce Ilg sowie Jan van Weyde, Paul Sedlmeir und Christian Schiffer. Verantwortlicher Produzent von "Binge Reloaded" ist Georg Kappenstein, der auch schon "Switch Reloaded" produzierte. Executive Producer ist Sebastian Benthues. Head-Autor der TV-Satire ist Marc Löb, Regie führen Erik Polls, Sven Nagel und Joscha Seehausen.