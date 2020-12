Die Megatrends der TV-Branche lassen sich unweigerlich auch am Produzenten-Ranking des Medienmagazins DWDL.de ablesen. Fortschreitende Konsolidierung im globalen Produktionsmarkt und die Bildung immer größerer Content-Konglomerate zählen an vorderster Stelle dazu. Entsprechend bleibt auch in den Top 20 der erfolgreichsten deutschen Produktionsfirmen von Jahr zu Jahr etwas weniger Platz für kleine Independents. Wer noch im vorigen Jahr einer war, kann schon heute durch Übernahme zur Konzerneinheit geworden sein.

Nie zuvor hat eine Gruppe die Auswertung so stark dominiert wie 2020 die noch junge Banijay Germany, die sowohl Endemol Shine als auch Brainpool TV geschluckt hat. Kamen im vergangenen Jahr 15 der 100 meistgesehenen Sendungen von der UFA, so lieferten die Banijay-Töchter dieses Jahr rekordverdächtige 18 Prozent der Top 100. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Endemol Shine und Brainpool in der neuen Formation an aggressiver Frische gewonnen haben. Jedenfalls erreichen beide Firmen Bestwerte bei den platzierten Formaten und dafür vergebenen Punkten.

Alljährlich ermittelt DWDL.de die erfolgreichsten TV-Produzenten auf der Basis ihres Quotenerfolgs. Maßgeblich dafür ist die Liste der 100 meistgesehenen Sendungen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In die Wertung fließen die durchschnittlichen Reichweiten aller im Kalenderjahr (1. Januar bis 15. Dezember 2020) regelmäßig ausgestrahlten Formate mit mindestens drei Erstausstrahlungen ein. Für das Format, das auf dem ersten Platz der Top 100 gelandet ist, erhält der jeweilige Produzent 100 Punkte. Für den zweiten Platz gibt es 99 Punkte, für den dritten 98 usw. bis hinunter zu einem Punkt für Platz 100. Alle Punkte, die eine Firma mit ihren Top-100-Platzierungen einspielt, werden zur Gesamtpunktzahl addiert.

"The Masked Singer" ist das Kronjuwel von Endemol Shine

Brainpool wiederum konnte sich von sechs auf sieben Top-100-Platzierungen verbessern und entsprechend auch um einen Rang nach oben klettern. "Schlag den Star" (Platz 32) und "Luke! Die Schule und ich" (Platz 39) führen das Portfolio der Kölner an. Den Eindruck einer frischen Angriffslust nach Aufkauf vermittelt freilich auch i&u TV. Im ersten vollen Kalenderjahr der Zugehörigkeit zur Leonine Holding legte Günther Jauchs frühere Produktionsfirma von vier auf sechs Top-100-Formate zu und sprang im Ranking vom zwölften auf den dritten Platz – der Aufsteiger des Jahres. "Klein gegen Groß" (Platz 18) und "Denn sie wissen nicht, was passiert" (Platz 23) sind nach wie vor verlässliche Standbeine, zu denen sich 2020 die kurzlebige, aber zumindest anfangs reichweitenstarke "Quarantäne-WG" (Platz 31) gesellte.

Die erfolgreichsten TV-Produzenten des Jahres 2020



Produktionsfirma Punkte Top-100-Formate

1 Endemol Shine Germany

608 10 2

UFA Show & Factual 411 5 3 i&u TV Produktion

394

6 4

Warner Bros. ITVP

317

6 5

Tower Productions

270

4 6

Brainpool TV

269

7 7

Redseven Entertainment 200

4 8

Talpa Germany 195

3 9

Seapoint Productions 188

2 10

RTL Studios 181

4 11

Sony Pictures Television 179

2 12

ITV Studios Germany 167

2 13

UFA Serial Drama 158

3 14

Hauptstadt Helden Production 156

3 15

ndF 109

2 16

UFA Fiction 100

2 17

Prime Productions 86

1 18

Florida Entertainment 81

1 19

Securitel 79

1 20

Constantin Entertainment 77

2

Kimmig Entertainment 77

1

Quelle: DWDL.de-Berechnungen auf Basis AGF/GfK/media control

Deutlich schlechter als 2019 lief es dieses Jahr dagegen für die UFA. Von den 15 Top-100-Formaten des Vorjahrs blieben der Gruppe nur noch zehn übrig. UFA Show & Factual verlor zwei Platzierungen und rutschte vom Gold- auf den Silberrang. Hinzu kommt, dass sowohl "Deutschland sucht den Superstar" (Platz 8) als auch "Das Supertalent" (Platz 17) erheblich an Reichweite einbüßten. Mit einem Sturz vom sechsten auf den 16. Rang der Liste findet sich die UFA Fiction gar als Absteiger des Jahres wieder. Ohne "Beck is back", "Sankt Maik" und "Charité" reichte es nur noch für zwei statt fünf Top-100-Platzierungen. Ohne den Neuzugang "Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig" (Platz 45) hätte es noch düsterer ausgesehen. Allein die UFA Serial Drama konnte sich stabil mit drei Formaten auf Rang 13 halten.

Im ZDF-Hauptprogramm hat Jan Böhmermann Grund zum Jubeln

Nennenswerte Verbesserungen ihrer Quotenbilanz können drei weitere Produktionsfirmen vorweisen: Um fünf Positionen ging es aufwärts für RTL Studios, das dank eines erstarkten "Ninja Warrior Germany" (Platz 7) sowie einer Verdopplung von zwei auf vier Top-100-Platzierungen den zehnten Rang erklomm. Weil "Bergdoktor" (Platz 43) und "Bergretter" (Platz 50) bei den 14- bis 49-Jährigen in diesem Jahr zulegten, kletterte die ndF um vier Positionen auf Rang 15. Und weil die "heute-show" in der Top-100-Liste der meistgesehenen Sendungen vom 40. auf den 15. Platz emporschnellte, machte Prime Productions beachtliche sechs Zähler im Ranking gut.

Die erfolgreichsten Produktionskonzerne des Jahres 2020



Konzern Punkte Top-100-Formate

1 Banijay Germany

891 18 2

Bertelsmann Content Alliance 850 14 3 Leonine Holding

394

6 4

ITV Studios Holding

375

6 5

WarnerMedia

317

6

Quelle: DWDL.de-Berechnungen auf Basis AGF/GfK/media control

Im Konzernvergleich steigert sich die deutsche Banijay-Gruppe von 14 auf 18 Platzierungen in den Top 100 und von 671 Punkten im Vorjahr auf jetzt 891. Dazu trägt übrigens neben Endemol Shine und Brainpool auch die Good Times Fernsehproduktion bei, die mit einem Top-100-Format – "Lebensretter hautnah" (Platz 87) – auf Rang 27 landete. Aufgrund der rückläufigen Performance der UFA gibt auch die Bertelsmann Content Alliance insgesamt nach – um über 250 Punkte und drei Top-100-Platzierungen. Immerhin kann die Positivtendenz von RTL Studios den Abschwung der Allianz etwas bremsen. Mit seiner hervorragenden Jahresbilanz hievt i&u TV im Alleingang die Leonine Holding auf den dritten Rang der Konzerne. Die ITV Studios Holding, zu der auch Talpa Germany und Imago TV zählen, büßt im Vergleich zum Vorjahr zwei Top-100-Formate ein, während Warner Bros. International Television Production den WarnerMedia-Konzern stabil auf Kurs hält.