Hätte es die Corona-Pandemie nie gegeben, dann würden sich in der Hitliste der meistgesehenen Sendungen des Jahres ohne Frage auf den vorderen Plätzen quasi ausschließlich Übertragungen von der Fußball-EM finden - doch da die bekanntlich auf 2021 verschoben wurde, verteidigte der Münster-"Tatort" die Spitzenposition. Mit 13,78 Millionen Zuschauern war der erst im Dezember ausgestrahlte "Tatort: Es lebe der König" die meistgesehene Sendung dieses Jahres, mit 13,15 Millionen Zuschauern landete ein zweiter Münster-"Tatort" ("Limbus") auf Rang 2.

Erst dahinter folgt dann König Fußball in Form des Champions League-Finales: Wie die Bayern den Titel holten verfolgten im August 12,81 Millionen Zuschauer im ZDF. Im weiteren Feld finden sich neben weiteren "Tatorten" vor allem "Tagesschau"-Sendungen. Corona sorgte für ein massiv gestiegenes Informations-Interesse, die meistgesehene "Tagesschau" lief am 22. März und zählte 12,4 Millionen Zuschauer - es war der Tag, an dem sich Angela Merkel in einer Fernsehansprache direkt an die Bevölkerung wandte. Die Merkel-Ansprache wurde von zahlreichen Fernsehsendern übertragen - und zählt man die Zuschauer auf allen Kanälen zusammen, dann dürfte es sich hier wohl um die meistgesehene Sendung des Jahres handeln. Neun Millionen im Ersten, neun Millionen im ZDF, fast fünf Millionen bei RTL - und zahlreiche kleinere Sender kamen noch oben drauf. Im Vorfeld des Münster-"Tatorts" erreichte im Dezember übrigens auch ein "ARD-extra: Die Corona-Lage" 11,7 Millionen Zuschauer. Auch derartiges hätte man sich vor diesem Frühjahr wohl kaum vorstellen können.

Betrachtet man nur die 14- bis 49-Jährigen, dann lag das Champions-League-Finale übrigens vorne, vor der "Tagesschau" vom 22. März und dem Münster-"Tatort". Doch schon auf Rang 4 findet sich eine Sendung von ProSieben: Das Finale der Frühjahrsstaffel von "The Masked Singer". Im Folgenden werfen wir nun wie immer noch einen Blick auf die Spitzenreiter in einzelnen Genres.

Die meistgesehenen Show-Reihen 2020 bei den 14- bis 49-Jährigen

Wenn man über die meistgesehenen Shows im Jahr 2020 spricht, dann kommt man um eine Sendung nicht herum: Anfang März ließ RTL Oliver Pocher und Michael Wendler ihren zuvor über die sozialen Netzwerke ausgetragenen Streit in einer Primetime-Show ausfechten und erzielte damit erstaunliche 27 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, fast 4,3 Millionen Zuschauer sahen zu - zu einer Zeit, als man noch nicht ahnte, wohin der Schlagersänger in diesem Jahr noch abdriften sollte. Meistgesehene Einzelshow in normalen Jahren ist sonst in der Regel der "Eurovision Song Contest", der dieses Jahr ausfiel. Der von Raab inszenierte "Free European Song Contest" bei ProSieben war mit 1,56 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und 19,4 Prozent Marktanteil aber ein sehr erfolgreicher Ersatz. In unserer Hitliste tauchen die Shows nicht auf, weil wir hier nur Show-Reihen mit mindestens drei Ausgaben berücksichtigen.

Wie schon im vergangenen Jahr verteidigte "The Masked Singer" dabei ganz klar den Spitzenplatz als in der Zielgruppe stärkste Primetime-Show völlig ohne Probleme. Besonders die Frühjahrsstaffel lief herausragend, im Herbst ging's auf sehr hohem Niveau leicht bergab. "Let's dance" kam auf Platz zwei zwar mit im Schnitt über einer halben Million 14- bis 49-jährigen Zuschauern weniger über die Ziellinie, doch die Tanzshow bot im Frühjahr während des ersten Lockdowns ebenfalls offenbar hochwillkommene Abwechslung und erreichte fast ein Viertel mehr junge Zuschauer als im letzten jahr. Eine ähnlich gute Entwicklung genommen hat unterdessen auch "Ninja Warrior Germany": Die Physical Gameshow hat das beste Jahr seit der Auftaktstaffel hinter sich.

Und dann findet sich schon auf Platz 4 eine Show, die gar nicht in der Primetime, sondern erst am späten Abend läuft, aber dort höhere Reichweiten erzielt als fast alle 20:15-Uhr-Formate: Die Nachrichtensatire "heute-show". Im Jahresschnitt sahen hier mehr zu als bei "DSDS", das auf Rang 5 landete, knapp vor "The Voice of Germany". Die zweite Bohlen-Show "Das Supertalent" schafft mittlerweile nicht mal mehr eine Platzierung in den Top 10. Und auch "DSDS" war schon auf dem absteigenden Ast.

Sender Zuschauer

(14-49 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr The Masked Singer

ProSieben

2,35

+18% Let's dance

RTL 1,82 +23% Ninja Warrior Germany

RTL 1,58 +26% heute-show ZDF 1,55 +25% Deutschland sucht den Superstar

RTL 1,54 -11%

Die meistgesehenen Show-Reihen 2020 beim Gesamtpublikum



Beim Gesamtpublikum hat "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume in diesem Jahr die Silbereisen-Shows im Ersten überholt - wobei es hier auch einen Corona-Effekt gibt: Wegen des Lockdowns im Frühjahr ging Silbereisen in diesem Jahr gleich zwei Mal Sommer auf Sendung und fuhr hier naturgemäß etwas geringere Reichweiten. Ende November sahen hingegen sogar 6,81 Millionen Zuschauer zu.

Das ZDF ist mit zwei mal mit nicht-klassischen Shows vertreten - zum Einen den Primetime-Ausgaben von "Bares für Rares", die ebenso im Schnitt über fünf Millionen Zuschauer erreichten wie die "heute-show", die am späten Abend bei Jung und Alt ein wirklich herausragender Erfolg fürs ZDF ist. "Verstehen Sie Spaß" profitierte in diesem Jahr vor allem von der Ausgabe zum 40-jährigen Jubiläum, die im Frühjahr mit fast sechseinhalb Millionen Zuschauern überraschte. Bei all diesen Sendungen gilt übrigens auch: Sie sind auch bei den jüngeren sehr erfolgreich. "Klein gegen Groß" und "Verstehen Sie Spaß" erreichten bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt über 14 Prozent Marktanteil, die Silbereisen-Shows lagen bei knapp zehn Prozent.

Sender Zuschauer

(14-49 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr Klein gegen Groß

Das Erste

6,04

+14%

Feste mit Florian Silbereisen

Das Erste

5,54 +1% Bares für Rares (Primetime)

ZDF 5,15 -8% heute-show ZDF 5,14 +18% Verstehen Sie Spaß?

Das Erste

4,82 +29%

