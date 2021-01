Die Investoren aus der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" sind durch das Format inzwischen selbst zu Prominenten geworden, die man in der Öffentlichkeit kennt. Auch Georg Kofler ging das so. Der langjährige TV-Manager war in der Branche zwar bekannt und sehr umtriebig, das große Publikum kennt ihn aber wohl erst seit seinem Engagement als "Löwe" bei Vox. Nun wagt sich mit Stefan Piëch der nächste Medienmanager ins Fernsehen. Der Chef der Your Family Entertainment AG (RiC, Fix & Foxi TV) heuert bei der österreichischen Gründershow "2 Minuten 2 Millionen" von Puls 4 an.

Dort sitzt er ab sofort neben zahlreichen anderen Investoren und fühlt Gründern auf den Zahn, die sich eine Beteiligung wünschen. Neben Piëch gehören auch Katharina Schneider, Hans Peter Haselsteiner, Leo Hillinger, Martin Rohla, Florian Gschwandtner, Dagmar Grossmann, Bernd Hinteregger und Alexander Schütz der Investoren-Runde in der Show an. Sie alle sind gleichberechtigt und wechseln sich in den verschiedenen Ausgaben ab. Die neuen Folgen sind ab sofort immer dienstags ab 20:15 Uhr beim österreichischen Privatsender zu sehen.

Vor rund einem Jahr sei er angesprochen worden, ob er sich eine Teilnahme als Investor vorstellen könne, sagt Piëch im Gespräch mit DWDL.de. Kollegen wie Martin Rohla und Katharina Schneider kennt Piëch bereits seit langer Zeit. Schneider ist etwa Gesellschafterin und CEO von Media Shop - mit ihr arbeitet er schon seit mehr als acht Jahren bei RiC zusammen. Es sei ihm wichtig, "Gutes populär und Populäres gut" zu machen, sagt der Medienmanager. "Mit meiner Rolle als Investor bei ‘2 Minuten 2 Millionen’ habe ich nun die Möglichkeit die Menschen und Jungunternehmer zu unterstützen, die nachhaltige Visionen haben und damit etwas bewirken wollen."

Unserer Fernsehbranche wurde früher immer Niveaulosigkeit vorgeworfen, aber was heute im Internet für Kinder läuft, ist mehr als fragwürdig.

Stefan Piëch, Vorstandsvorsitzender der Your Family Entertainment AG

Konzentrieren will sich Piëch in der Sendung auf alle Unternehmen und Produkte, die als Zielgruppe Kinder und Familien haben. Das mache als Investment für die Your Family Entertainment AG Sinn. Grundsätzlich komme es aber erst nach der Show zu Investitionen, die in TV-Shows gemachten Zusagen sind bekanntlich nur Absichtserklärungen. Daher scheitern im Nachgang auch immer wieder einige bei "Die Höhle der Löwen" oder "2 Minuten 2 Millionen" vollzogenen "Deals". "Die Zusage in der Show ist eine Absichtserklärung, die sich erst nach einer Due Diligence und somit nach Rücksprache mit meinen Kollegen in der Your Family Entertainment AG materialisiert", so Piëch.

Dass sich Stefan Piëch nun ausgerechnet Österreich ausgesucht hat für ein prominentes TV-Engagement, überrascht nicht. Der Urenkel von Ferdinand Porsche lebt in Wien und ist auch dort geboren. "2 Minuten 2 Millionen" ist derweil eins der erfolgreichsten Formate im von Puls 4 und kam mit der letzten Staffel im Schnitt auf 10,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Der Senderschnitt von Puls 4 liegt bei ungefähr der Hälfte. 2021 will man wegen des Coronavirus übrigens auch Traditionsunternehmen, die durch die Pandemie in Schieflage geraten sind, in der Sendung einen Platz geben.

© Puls 4/Gerry Frank Das Investoren-Team der neuen "2 Minuten 2 Millionen"-Staffel

Piëch selbst bringt übrigens nicht nur potenziell Geld für die Gründer mit. Er ist auch Juror bei den Bootcamps des Massachusetts Institute of Technology. Drei dieser Plätze an der US-Uni sollen im Rahmen der Show vergeben werden. "Dies ist viel wert, meines Erachtens sogar mehr als so manches Cash Investment für die Gründer. Wir sind überzeugt, dass das sehr gut ankommen wird und ich bin schon gespannt, ob die Kandidaten genauso begeistert sind von dieser hervorragenden Universität und ihren Professoren."

"In der Öffentlichkeit zu stehen, ist die größte Herausforderung", sagt der Vorstandsvorsitzende der Your Family Entertainment AG über seinen neuen TV-Job. Die Entscheidung sei ihm deshalb auch nicht leicht gefallen. Piëch spricht aber dennoch von einem "guten Zweck", durch den es Sinn mache. Was er damit meint? "Das Fördern von Unternehmertum in unseren Breiten ist leider spärlich besetzt und hier gibt es eine Möglichkeit, positives zu vermitteln. Die Arbeitslosigkeit steigt coronabedingt, und ein engagiertes Unternehmertum gerade jetzt ist eine großartige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken."

2021: Reichweite ausbauen und Kooperationen eingehen

2019 machte die Your Family Entertainment AG einen Umsatz in Höhe von knapp drei Millionen Euro. Zu den Schwergewichten im Medienbusiness gehört man damit nicht. Welche Auswirkungen Corona auf das Geschäft hatte, ist noch nicht bekannt. Als Aktiengesellschaft darf Piëch darüber nur in begrenztem Umfang Auskunft geben - bei Vorlage des Finanzberichts 2020 wird sich das Bild wohl aufklären. Gegenüber DWDL.de sagt er aber, dass man in einem Geschäft tätig sei, das in Zeiten von Corona zu den Profiteuren gezählt werde. "Jedoch haben viele Kunden selbst Probleme und die wirken sich natürlich indirekt auch auf unser Geschäft aus." 2021 plane man viele Kooperationen im digitalen Streaming-Bereich sagt Piëch, der außerdem die Reichweite von RiC und Fix & Foxi TV ausbauen will. Zuletzt starteten RiC TV und RiC International in Großbritannien (DWDL.de berichtete).

Your Family Entertainment setzt seit jeher auf edukative Inhalte, Gewalt, in welcher Form auch immer, gibt es im Programm nicht. Corona soll daran nichts ändern - im Gegenteil. "Durch Corona haben Eltern zu Hause erleben dürfen, was so auf den Bildschirmen der Kinder nach dem Homeschooling läuft und sind problembewusster geworden. Unserer Fernsehbranche wurde früher immer Niveaulosigkeit vorgeworfen, aber was heute im Internet für Kinder läuft, ist mehr als fragwürdig." Piëch hofft, dass Eltern nun noch stärker auf seine Sender setzen, wenn sie ihre Kinder vor der Glotze "parken". Und um die Sender bekannter zu machen, dürften seine Auftritte bei "2 Minuten 2 Millionen" zumindest nicht schaden.

