Das Coronavirus hält Deutschland weiterhin fest im Griff. Infektionszahlen, Inzidenzwerte, Ausgangssperren, Impfstoffe, Wirtschaftshilfen – die drängenden Themen sind vielfältig und beim Publikum gefragt. Vor allem in den vergangenen Wochen haben daher News-Specials zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen wieder zugenommen. RTL sendete etwa seit November, als der so genannte Lockdown light in Deutschland startete, 15 Folgen von "RTL Aktuell spezial" zur besten Sendezeit. Dass das Interesse der Bundesbürger parallel zur Verschärfung der getroffenen Maßnahmen stieg, belegen die gemessenen Reichweiten.

© Screenshot RTL Maik Meuser gehört zum Moderatoren-Team von "RTL Aktuell"

Zuschauer-Trend: RTL aktuell spezial Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Ein Aber gibt es dennoch: An die Werte der Vorabend-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die von Montag bis Freitag bis ran an die Primetime läuft, kamen die News-Specials nicht heran. Das komplette Jahr 2020 betrachtet, sicherte sich die in Potsdam hergestellte Drama-Serie im Schnitt 16,8 Prozent bei den jungen Leuten, immerhin noch 15,7 Prozent waren es in dieser Altersklasse in den letzten beiden Monaten des Jahres 2020. Ein besseres Lead-In für die Primetime-Produktionen ist also die Daily.



Noch häufiger als RTL machte derweil Das Erste die Ereignisse rund um das Coronavirus um 20:15 Uhr und somit unmittelbar nach der "Tagesschau" zum Thema. Im Jahr 2020 hat Das Erste 74 Ausgaben von "ARD extra" ausgestrahlt – mit in den allermeisten Fällen sehr starken Zuschauerzahlen und Quoten. Im März 2020, als das Virus in Deutschland noch neu war, kamen vereinzelte Ausstrahlungen auf über acht Millionen Zuschauer. Im Mai, als die Infektionszahlen sanken, ging auch das Interesse im Fernsehen zurück: 14 Specials liefen in diesem Monat noch; rund viereinhalb Millionen Menschen sahen diese im Programm des Ersten.

© Screenshot Das Erste 74 Ausgaben von "ARD extra" zeigte die ARD 2020

Festhalten lässt sich: Die allermeisten News-Specials bescheren den ausstrahlenden Sendern in diesen Tagen und Wochen auch zu prominenter TV-Zeit starke Quoten. Ausnahmen gibt es natürlich: Als ProSieben am Montag ein "ProSieben Spezial" zur besten Sendezeit ausstrahlte, wurden in der Zielgruppe lediglich 7,9 Prozent Marktanteil gemessen. Immerhin aber räumte ein Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe um 20:15 Uhr Sendezeit frei für aktuelle Berichterstattung rund um Corona. Sat.1 hielt sich in diesem Punkt in den vergangenen Wochen und Monaten merklich zurück; und das, obwohl einst die neu ausgerichtete und inzwischen aus Unterföhring kommende "akte." als Special-taugliches Format auserkoren wurde. Doch "akte"-Specials gab es zuletzt nur spätabends, nicht aber um 20:15 Uhr.

In jedem Fall sind die nachrichtlichen Sondersendungen gut fürs Image der Sender und dienen der Stärkung der Informationskompetenz. Und so wird es wohl auch in den kommenden Wochen noch ein ums andere Mal heißen: "Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten".