Schon nach wenigen Minuten wird es ungewöhnlich. Plötzlich greift die Tierärztin zum Rasierer und entfernt dem Kater einige Haare, um ihm nur wenig später auch noch Urin direkt aus der Blase zu entnehmen. "Das sieht total gruselig aus, ist aber überhaupt nicht schlimm", beschwichtigt sie, und man will ihr vor dem Fernseher durchaus glauben – erst recht, weil der Kater erstaunlich ruhig bleibt, obwohl der Vorgang mitten in einem TV-Studio vonstatten geht.

Die Szene ist Teil von "Wir lieben Tiere", einer neuen Show, mit der RTL einmal mehr einen neuen Anlauf im Nachmittagsprogramm wagt. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der Sender noch sein Glück mit Oliver Geissen, Marco Schreyl und Steffen Henssler versucht. Doch vom Plan, auf bekannte Namen zu setzen, haben sich die Verantwortlichen in Köln längst verabschiedet. Auch die zwischenzeitlich gestarteten Doku-Fiction-Formate wie "Tatort Deutschland" brachten nicht den gewünschten Erfolg.

© TVNOW / Fabiola GmbH Tierarzt Dr. Karim Montasser in der neuen RTL-Show "Wir lieben Tiere"

Die Probleme von RTL im Nachmittagsprogramm sind seither noch größer geworden. Der Tiefpunkt war vor wenigen Wochen erreicht, als ein Aufguss der "Superhändler" nicht mal drei Prozent Marktanteil schaffte und der sonstige Marktführer in der Zielgruppe auf das Quoten-Niveau eines Spartensenders schrumpfte. Ob die freundliche Haustiershow, in der ein Experten-Team verzweifelten Frauchen und Herrchen unter die Arme greift und zwischendrin auch noch Kinderfragen beantwortet, den erhofften 14-Uhr-Aufschwung bringen kann?

Als große Offensive versucht man "Wir lieben Tiere" schon gar nicht mehr zu verkaufen. Eher beiläufig kündigte RTL vor wenigen Wochen das von der Kölner Produktionsfirma Fabiola hergestellte Format an, an das sich die thematisch passende Doku-Reihe "Tierretter mit Herz" anschließt, ehe die "Superhändler" weiter um 16 Uhr auf Sendung gehen werden. Wohl gemerkt mit 90 Minuten Sendezeit, obwohl RTL ursprünglich mal versucht war, die Trödelshow auf eine halbe Stunde zu komprimieren.

Auch andere Sender schwächeln

Eigentlich war der Zeitpunkt, am Nachmittag neu durchzustarten, lange nicht besser. Abgesehen vom ZDF, das mit "Bares für Rares" oder den "Rosenheim-Cops" weiter in eigenen Quoten-Sphären unterwegs ist, gibt es derzeit keinen echten Überflieger. Sat.1 konnte mit Formaten wie "Auf Streife" oder "Klinik am Südring" zwar zwischenzeitlich einige Zuschauer für sich gewinnen, denen die RTL-Experimente nicht schmeckten, doch zuletzt bewegten sich auch die Scripted Realitys zumeist im einstelligen Marktanteils-Bereich.

Auch Vox ist derzeit nicht in Bestform unterwegs und kämpft insbesondere um 16 Uhr mit dem Spa-Wettkampf "Salonfähig - Wer macht schöner?" mit Problemen. Am besten ist nach wie vor ProSieben aufgestellt, allerdings zeigen die Sitcom-Wiederholungen abseits von "The Big Bang Theory" inzwischen ebenfalls einige Abnutzungserscheinungen. Das gilt auch für die US-Krimiserien, die Kabel Eins seit Jahren in Dauerschleife wiederholt. Um dem Abwärtstrend entgegenzuwirken, versucht es der Privatsender neuerdings mit Doppelfolgen.

Die Chance für RTL ist also da. Und dass mit tierischen Formaten durchaus eine gute Quote zu holen ist, hat der Sender jüngst erst selbst mit Martin Rütters Welpen-Format bewiesen, das derzeit sonntags im Vorabendprogramm sehr respektabel performt und bei einem Wiederholungs-Durchlauf im vergangenen Sommer sogar in der täglichen Daytime bisweilen zweistellige Marktanteile verzeichnete. Man wird ja genügsam. Und vielleicht hat das Publikum tatsächlich Lust, sich auf die Blasen-Probleme eines Katers einzulassen.

"Wir lieben Tiere - Die Haustiershow", montags bis freitags um 14:00 Uhr bei RTL