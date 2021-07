Am 14. Juli ist bei den deutschen Radiosendern wieder Zeugnistag – und in diesem Jahr wird dieser mit noch mehr Spannung erwartet als sowieso schon. Üblicherweise bekommen Radiomacher zwei Mal jährlich die Radioquoten zugestellt – einmal im März und einmal im Juli. Wegen der Coronapandemie entfiel zuletzt aber eine Quotenerhebung; und somit gibt es 2021 nur eine klassische Audio-MA-Analyse. Viktor Worms begleitet Radiosender und -macher seit über 30 Jahren. Er war früher bei RTL Luxemburg, Programmchef bei Antenne Bayern, Unterhaltungschef des ZDF und ist inzwischen als Programmtrainer und Moderatorencoach unterwegs.

Veränderungen brauchen Zeit

"Wenn ein Sender bei dieser MA fünf oder sechs Prozent verliert, dann wäre ich mit Änderungen sehr vorsichtig", sagt Worms. Gehe es um einen Sender, der im vergangenen Jahr an zentralen Stellen im Programm – also morgens oder nachmittags – etwas geändert hat, sollten Verluste dieser Größenordnung ebenfalls noch nicht nervös machen. "Es braucht um die zwei Jahre, bis die Menschen sich an Neues gewöhnen", sagt Worms. Wer nach einem großen Relaunch aber prompt in einer Größenordnung um 10, 15 Prozent oder mehr verliert, habe etwas falsch oder zu wenig gemacht. Es gelte also, die vorliegenden MA-Zahlen so gut wie möglich zu lesen. "Ein echtes Problem hat natürlich auch, wer drei MAs in Folge mehr oder weniger verloren hat."



Immer häufiger ist dabei ein Problem erkennbar. Stationen, die in der Ausweisung Hörer verloren haben, haben in Wirklichkeit eher an Verweildauer verloren. Bei den letztlich veröffentlichten Zahlen handelt es sich schließlich um Hörerzahlen pro Durchschnittsstunde. Und die sinken, wenn die Hördauer nachlässt. "Oft verlieren die Sender also keine Hörer, sondern werden weniger gehört, weil die Menschen Bindung verloren haben und mehr zappen als früher." Zurückzuführen sei dieser Trend womöglich auf die immer größere Austauschbarkeit der Mainstream-Sender.

"Ich muss Behauptungen einiger Programmchefs, wonach Inhalt Hörer töte, klar widersprechen. Wir brauchen Sender, die über Journalismus, Spaß und Spiel Substanz und Uniqueness liefern." Viktor Worms





Das Radio an sich nimmt der Programmcoach generell in die Pflicht. Vieles sei zu austauschbar geworden, die Musik größtenteils die Gleiche. Man sehe doch, dass etwas nicht stimmen könne, wenn sich Worms als mittlerweile 61-Jähriger prima in öffentlich-rechtliche Jugendradios einschalten könne. Und nicht nur der Sound ist inzwischen oftmals eintönig. "Ich muss Behauptungen einiger Programmchefs, wonach Inhalt Hörer töte, klar widersprechen. Wir brauchen Sender, die über Journalismus, Spaß und Spiel Substanz und Uniqueness liefern. Nur dann heben wir uns ab. Ava Max oder Michael Patrick Kelly singen auf meinem Sender nämlich nicht besser als bei der direkten Konkurrenz." Für viel Musik nonstop habe der Markt zudem längst Dienste wie Spotify und der Musikgeschmack gerade der jungen Generation sei bei weitem nicht so eindimensional, wie viele Programmacher glauben.



Und auch die allgemeine Floskel, dass zu viel Wort die Hörer vergraule, sei so nicht richtig. Es sei immer dann eben schlecht gemachtes Wort, das letztlich zum Abschaltfaktor wird. "Ich sage Moderatoren immer: Wenn du vier oder mehr Minuten redest, dann muss es mich vier Minuten lang packen. Dann musst du mich davon überzeugen, dass das eine gute Idee war. Wenn du nicht genug für eine Minute hast, dann belasse es bei 20 Sekunden."



Es gehe darum, über coole Aktionen und gute Beiträge eine Bindung zu erzeugen. "Ein landesweiter schwäbischer Lokalsender hatte neulich die Aktion Hörer verdoppeln das Trinkgeld von Kellner*innen, die durch diverse Lockdowns teilweise unter das Existenzminimum gerutscht sind. Das war ein Knaller, weil es eine Aktion ist, die Menschen verwurzelt. Das zahlt auf's Image ein und bringt vielmehr als ein weiteres Jahr lang Hörer-Rechnungen zu bezahlen", sagt Worms. Letztlich – und das sei heute nicht anders als vor einigen Jahrzehnten – würden Menschen im Radio eben gerne anderen Menschen folgen. Und gerade hier hätte Corona eine riesige Chance geboten. Mit um die 40 Prozent Singlehaushalten in Deutschland sei Radio einer der verlässlichen Begleiter durch die Pandemie gewesen. "Einige Sender dürften diese Chance genutzt haben, an vielen ging sie vorüber", bilanziert Worms, der auch ein strukturelles Problem feststellt. Es fehle schlicht an herausragendem Nachwuchs. "Wo sind die 30 Jahre alten Arno Müllers, Wolfgang Leikermosers oder Simone Panteleits?" – Deutschlands populärste Morgenmänner und -frauen – auch bei den Öffentlich-rechtlichen Programmen- sind fast alle schon sehr lange On- Air.