18 Jahre ist es her, dass "ran" und somit Sat.1 letztmals regelmäßig von der Bundesliga berichteten. Zwischen 1992 und 2003 hatte Sat.1 mit seiner Sportmarke einiges bewegt, Fußball-Highlight-Berichterstattung nicht nur über die inzwischen in Opta übergegangene "ran Datenbank" deutlich aufgewertet. Geld verdient hat man damit vermutlich nie. Unbestätigten Gerüchten zufolge kosteten die Highlight-Rechte schon Anfang des neuen Jahrtausends um die 80 Millionen Euro pro Spielzeit, eine Refinanzierung war nicht möglich. Im Frühsommer 2003, als Bayern München Meister wurde, Bielefeld, Nürnberg und Cottbus abstiegen, endete also die Ära von "ran Bundesliga". Bis jetzt.

"Ehrlich, pointiert, emotional und stets unterhaltsam." "ran"-Sportchef Alexander Rösner über Kommentator Wolff Fuss.

Kommentator Fuss wird neben seinem neun Spiele umfassenden Deal mit Sat.1 auch künftig für Sky im Pay-TV kommentieren. Dass Fuss, der zwischen 2009 und 2012 schon für "ran" arbeitete, zurückkommt, freut Rösner ganz besonders. "Ich bin sicher nicht allein, wenn ich behaupte, Wolff Fuss ist der beste Fußball-Kommentator Deutschlands. Neben seiner fachlichen Kompetenz und seiner herausragenden Stimme hat er ein sehr gutes Gespür in seinen Kommentierungen – ehrlich, pointiert, emotional und stets unterhaltsam. Wenn man seine Stimme hört, weiß man: Jetzt kommt großer Sport", sagt Rösner.



"Unser Fußballabend beginnt bereits um 19:00 Uhr und geht bis Mitternacht. Diese lange Programmfläche bietet uns zusätzliche Erlösmöglichkeiten." Konkret plant Sat.1 also mit einer 90 Minuten langen Vorberichterstattung, nur unterbrochen um 19:55 Uhr für rund zehnminütige Nachrichten. Nach Ende des Spiels startet dann die Analyse, die oftmals bis Mitternacht geht, weil sich ab 23 Uhr ein "ran Late Night"-Talk mit Moderator Max Zielke anschließt. Ausnahmen bestätigen hier die Regel: Im August, nach Supercup und Bundesliga-Start, setzt Sat.1 in der 23-Uhr-Stunde auf das Reality-Event "Promi Big Brother". Wenn sie sendet, dann geht es in der "ran Late Night" um aktuelle Themen, "ergänzt um unterhaltsame Stories aus der Bundesliga und einen Blick in die Social Media-Kanäle", verspricht Rösner. An Themen werde es nicht mangeln, schließlich habe jedes der Live-Spiele eine eigene Geschichte.



Wie viel Strahlkraft "ran Bundesliga" letztlich auch bezogen auf das sonstige Sat.1-Programm entwickelt, steht auf einem anderen Blatt. Allein vier der neun Spiele werden im Mai 2022 stattfinden, ausgetragen binnen einer Woche. Nach dem Bundesliga-Auftakt im August geht es live in Sat.1 erst im Dezember weiter. Dennoch will "ran" auch dann am Ball bleiben, wenn man keine Livespiele zeigt. Ein erworbenes Highlight-Paket ermöglicht es, über jeden Spieltag in bewegten Bildern zu berichten. Im Internet ist eine wöchentliche Webshow geplant. Hinzu kommt eine deutlich erweiterte Datenwelt zur Fußball-Bundesliga und ein neues Bundesliga-Manager-Spiel.

Ein Wunschspiel

Dass das "ran Bundesliga"-TV-Comeback nun ausgerechnet mit einem Zweitligaspiel einhergeht, das ganz viel Bundesliga-Flair atmet, nämlich das Duell des Hamburger SV und Schalke 04, freut die Sat.1-Crew selbstverständlich. "Dieses Traditionsduell war mein Wunschspiel zum Zweitligauftakt", sagt Rösner. Und es ist nicht das einzige Comeback dieser Tage. Der neue Bundesliga-Rechtezyklus bringt auch die wöchentlichen Zweitliga-Livespiele im Free-TV bei Sport1 zurück. Neu ist da vor allem der Sendeplatz. Die Top-Duelle im Unterhaus steigen nun fanfreundlich am Samstagabend um 20:30 Uhr. Sport1, sich 650.000 Zuschauende im Schnitt erhoffend, steigt eine Stunde vor Anpfiff in die Übertragung ein.