Nachdem ProSieben im Sommer vergangenen Jahres mit der überraschenden Neuauflage von "Beauty & The Nerd" noch einen Überraschungserfolg gelandet hatte, kramte man weiter und stieß nun auf "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß". Nach einer überaus erfolgreichen Premiere 2004 und einer weniger glorreichen Neuauflage 2011 schickte man nun also wieder mehr oder weniger bekannte Promis in die Berge. Dem aktuellen Trend folgend gab's keine täglichen, Folgen mehr, sondern wöchentliche - doch als durch "Promis unter Palmen" gebranntes Kind musste man zugleich trotzdem auf die ganz große Zuspitzung verzichten. Heraus kam dann Langeweile, die sich auch in den Quoten wiederspiegelte: Nach einem noch soliden Start ging's immer weiter bergab, das Finale lag bei katastrophalen 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Wie man eine Event-Programmierung für eine Event-Show macht, müsste man mit Sat.1 vielleicht nochmal besprechen: Statt gebündelt gab's die drei zusammenhängenden Folgen nur freitags und dann auch noch mit einer einwöchigen Pause zwischen der zweiten und dritten Sendung. Das war eher nicht dazu angetan, besonders große Aufmerksamkeit für diese schöne Show-Idee zu generieren. Hier ging es darum, den besten Allrounder zu finden: 99 Runden lang durfte man in unterschiedlichsten Spielen nur nie Letzter werden, um am Ende den Hauptgewinn mit nach Hause zu nehmen. Die im Vergleich zur Vorlage ungleich größer inszenierte Show bescherte Sat.1 freitags im Schnitt 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit ein Erfolg. Vielleicht ist künftig mit kompakterer Programmierung ja sogar noch etwas mehr drin.

Für die Dokusoap ließ RTLzwei vier ehemalige Häftlinge nach ihrer Entlassung jeweils ein ganzes Jahr mit der Kamera begleiten und dokumentierte so, welche Schwierigkeiten und Hürden ihnen Bürokratie und Gesellschaft in den Weg legen - vor allem aber auch, wie sie sich selbst häufig im Weg stehen. Ein interessanter Cast und teils harte Szenen machten die Reihe zwar durchaus sehenswert, mitbekommen haben das aber nur begrenzt viele. Im Schnitt lag der Marktanteil bei unspektakulären 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und nur knapp über einer halben Million Zuschauenden insgesamt.

Bei Kuppelshows im Fernsehen ist man ja einiges gewöhnt, meistens geht es nicht gerade zimperlich zu. Doch Sat.1 will nach dem Tiefpunkt bei "Promis unter Palmen" ja nun wieder der Sender mit Herz sein - und dazu passte auch das neue Format, in dem den Frauen bei der Suche nach einem neuen Partner ihre schwulen besten Freunde zur Seite standen. Eine "herzliche Sendung" hat man angekündigt - und das war sie auch. Dem Publikum damit allerdings offenbar auch nicht aufregend genug: Die Quoten waren schon zum Start mit unter 6 Prozent schwach und gaben dann auch noch immer weiter nach. Mit weniger als 4 Prozent in der Zielgruppe wurde es nach fünf Folgen ein Ende mit Schrecken.

Bei der RTL-Gruppe setzt man in Sachen Fiction inzwischen fast ausschließlich auf das Zusammenspiel mit dem Streaming-Dienst TVNow. Dort feierte die Serie mit Christoph Maria Herbst schon im Frühjahr ihre Premiere, ehe sie Anfang Juli dann bei Vox zum Free-TV-Einsatz kam - und mit allen acht Folgen am Stück komplett an einem Abend versendet wurde. Das lässt schon erahnen, dass man bei Vox ohnehin keinen großen Hit erwartet hat - und man hat ihn auch nicht bekommen: Mit im Schnitt nur gut fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reihte man sich nahtlos in die Riege der blassen Vox-Serien ein.

Mit Home-Makeover-Shows ist es so eine Sache, vor allem steuerliche Fragen standen früheren Sendungen da häufig im Weg. Statt ganze Häuser zu entkernen, ging RTLzwei es mit "Clever Wohnen" daher wieder etwas kleiner an, Nina Moghaddam und John Kosmalla gaben Familien, denen der Platz ausging, Tipps, wie ein Makeover der Wohnung mehr Platz schaffen kann und legten dabei auch selbst Hand an. Allzu aufregend fand das Publikum zuhause das offenbar nicht: Mit im Schnitt nur rund vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Sendung unterm Soll.

Wenn man schon keine Übertragungsrechte für die Olympischen Sommerspiele hat, dann baut man sich doch einfach selbst welche - dachte man sich offenbar bei RTL und rief an zwei Abenden die "RTL Sommerspiele" ins Leben. Promis traten darin in 14 verschiedenen olympischen Disziplinen an. Das war in Einzelteilen zwar durchaus sehenswert - nur als Gesamt-Konstrukt dann doch ziemlich langatmig. Fand wohl auch das Publikum: Nach einem noch ordentlich gelaufenen ersten Abend schalteten an Tag 2 nicht mal mehr eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der Marktanteil in der Zielgruppe sackte auf deutlich unter zehn Prozent ab.

Während Volker Herres vergeblich nach Frauen für die Unterhaltung suchte, wurde das ZDF bei der ARD in Form von Sabine Heinrich fündig, die vor allem WDR-Hörern bestens bekannt ist. Ihre erste große TV-Show geriet dann allerdings konzeptionell etwas arg konventionell. "Das große Deutschland-Quiz" war solide Unterhaltung und erntete dementsprechend auch solide Quoten, zunächst am Vorabend, später dann auch bei der Primetime-Ausstrahlung. Da war noch Luft nach oben, sowohl inhaltlich wie auch bei den Reichweiten.

Während Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra freitags bei RTL normalerweise Menschen in schwierigen Parcours anfeuern, kommentierten sie diesmal die Leistungen von Hunden - was den gewissen Awww-Faktor mit sich brachte und deutlich spaßiger daherkam. An die Quoten-Erfolge von "Ninja Warrior Germany" kam RTL damit zwar nicht heran, letztlich schlug sich "Top Dog Germany" aber durchaus ordentlich. Es dürfte also nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Vierbeiner bei RTL zum Einsatz kamen.

Am späten Freitagabend packte RTL sein neues Glücksrad aus - das mit dem Gameshow-Klassiker natürlich nicht viel außer eines großen Rades gemeinsam hatte. Die von Chris Tall moderierte Show lief in der ersten Woche schon nur mau und fiel in Woche 2 so tief in den einstelligen Bereich, dass RTL schnell Konsequenzen zog. Angeblich sucht man nun einen besseren Sendeplatz für die schon produzierten Folgen. Man darf gespannt sein, wie prominent der angesichts der schlechten Erfahrungen in diesem Sommer wohl ausfallen wird.

Es passiert mittlerweile ja nicht mehr allzu oft, dass es US-Serien bei einem großen Free-TV-Sender in die Primetime schaffen, zu stark hat sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass serielle Ware vor allem von Jüngeren eher zeitsouverän im Streaming angeschaut wird. Insofern muss ProSieben ja schon etwas besonderes in der Serie "neXt" gesehen haben, dass man sie montags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr programmierte, obwohl sie auch in den USA nach einer Staffel wieder abgesetzt wurde. Was das war, ist unklar - das Publikum sah es jedenfalls nicht. Die Quoten waren von Beginn an schlecht, nach zwei Wochen musste "neXt" auf den späteren Abend ausweichen, wo die Marktanteile auf unter 5 Prozent fielen.

Die Zeiten, in denen die Privaten und dabei insbesondere Sat.1 den "Fun Freitag" mit Sketch-Comedys im Dutzend zukleisterten, sind lange vorbei, inzwischen sind Sketch-Formate eine Rarität. Das ZDF wagte sich nun wieder mal an eine, mit der Besonderheit, dass vor und hinter der Kamera vorrangig Frauen zu sehen waren. Doch auch eine hochkarätige Besetzung u.a. mit Annette und Caroline Frier, Cordula Stratmann und Diana Amft brachte auf dem Sendeplatz der "heute-show" nicht den erhofften Erfolg. Im Schnitt sahen bislang nur wenig mehr als eine Million Leute zu, auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist fürs ZDF allenfalls unterer Durchschnitt.

Corona-Fernsehen: In seiner neuen Doku begleitete RTLzwei Menschen, die durch die Pandemie ihren Job verloren haben. Das ist routiniert gemacht, wirkt aber trotz des Pandemie-Twists nicht neu, auch wenn anders als bei anderen Formaten der Empörungsfaktor fehlte. Allerdings fehlte anders als bei den klassischen Sozialdokus von RTLzwei auch der Erfolg: Nach zwei Wochen mit sehr mäßigen Quoten verschob RTLzwei das Format in den späteren Abend, wo dann immerhin die Marktanteile stimmten.

Ähnlich wie bei "Tilo Neumann und das Universum" verfuhr Vox auch bei "Mirella Schulze rettet die Welt": Die Serie war im Frühjahr schon bei TVNow gelaufen und wurde nun als Pflichtübung am Stück innerhalb eines Abends versendet. Die mauen "Tilo Neumann"-Quoten wurden dabei allerdings noch massiv unterboten, zwischenzeitlich lag der Marktanteil bei unter einem Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das kann man sich nicht mal mehr mit der dem Zusammenspiel mit TVNow schönreden.

In Corona-Zeiten ist Camping-Urlaub angesagter denn je - das hat Kabel Eins schon im letzten Jahr mit einer eigenen Camper-Doku aufgegriffen, dieses Jahr zog auch RTLzwei nach. "Bella Italia" erzielte dabei zwar keine spektakulären, aber durchweg ordentliche Quoten von im Schnitt etwas über 5 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

"Take me out" entwickelte sich über Jahre mit dem quirligen Ralf Schmitz zu einem durchschlagenden Erfolg am späten Samstagabend, der teils die vorausgehende Show aus Quotensicht in den Schatten stellte. Nach dem Wechsel von Ralf Schmitz zu Sat.1 musste RTL nach einem neuen Moderator suchen und fand ihn in Jan Köppen, dem man zugleich auch noch den Wechsel in die Primetime um 20:15 Uhr zutraute, zumindest im Sommerprogramm. Reichweiten und Marktanteile konnten mit den aus der Vergangenheit vom späteren Abend gewohnten Werten nicht mehr mithalten, gegen den ProSieben-Hit "Wer stiehlt mir die Show?" reichte es nur zu mittelmäßigen Quoten.

